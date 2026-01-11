Autoritățile din Iran au arestat membri importanți ai mișcării de protest care zguduie țara de două săptămâni, a transmis șeful poliției naționale, Ahmad-Reza Radan.

Acesta a explicat la televiziunea de stat că în noaptea precedentă au avut loc arestări semnificative ale principalilor responsabili de revolte, iar cei reținuți vor fi pedepsiți conform procedurilor legale, fără a preciza numărul exact al acestora.

Procurorul general al Iranului a precizat anterior că persoanele care participă la proteste sau îi sprijină pe protestatari riscă acuzații de „dușmănie față de Dumnezeu”, infracțiune pedepsită cu moartea.

Mișcarea de protest, aflată acum în a doua săptămână, este considerată cea mai mare din ultimii ani. Deși inițial demonstrațiile au fost declanșate de scăderea abruptă a monedei naționale, protestatarii au extins rapid revendicările, cerând reforme politice și demisia guvernului.

January 10—Tabriz, northwest Iran

Large crowd rallied for another night of anti-regime protests. Demonstrators are chanting, „Turk and Fars will unite to free the country!”#IranProtests pic.twitter.com/CQMRl24j2k — People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 10, 2026

Analiștii au subliniat că tulburările actuale au loc într-un context de slăbiciune a guvernului iranian, afectat de criza economică și de consecințele războiului recent cu Israelul.

Autoritățile au întrerupt accesul la internet joi, instaurând o blocare aproape completă la nivel național.

Organizațiile pentru drepturile omului au semnalat că această măsură a fost folosită ca pretext pentru a intensifica represiunea împotriva protestatarilor, forțele de securitate folosind muniție reală și violență pentru a dispersa demonstrațiile.

Tehran is burning. The death toll is already in the hundreds Despite an almost complete internet shutdown, videos continue to leak out of Iran — reportedly via Starlink. They show a burning Tehran. According to the U.S. magazine Time, the death toll has already exceeded 200… pic.twitter.com/RilFdOz85X — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Numărul morților în urma tulburărilor a depășit 500, potrivit grupului pentru drepturile omului HRANA, care a verificat decesul a 490 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate.

De asemenea, peste 10.600 de persoane au fost arestate în aceste două săptămâni de proteste.

În paralel, președintele american Donald Trump a avertizat că SUA ar putea interveni în Iran dacă autoritățile vor ucide protestatarii. Potrivit declarațiilor sale pe platforma Truth Social, Trump a susținut că Iranul se apropie de libertate ca niciodată și că Statele Unite sunt pregătite să ajute.

Mass-media americană a precizat că președintelui i-au fost prezentate opțiuni militare, dar decizia finală nu a fost deocamdată luată. Senatorul Lindsey Graham a susținut apelul lui Trump, afirmând că „lungul coșmar al iranienilor se apropie de sfârșit”.

Oficialii israelieni au declarat că se află în stare de alertă maximă în cazul unei intervenții americane, menționând că păstrează tăcerea pentru a nu oferi Teheranului argumente că protestele sunt susținute de străini.

În replică, președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a avertizat că, în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriul țării, bazele și centrele militare, precum și navele americane din regiune vor fi considerate ținte legitime.