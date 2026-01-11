Potrivit agenției Associated Press, citată de mass-media internaționale, întreruperea internetului și disfuncțiile rețelelor telefonice îngreunează evaluarea situației din exterior. Regimul a impus blocaje succesive încă de la începutul protestelor, pentru a limita transmiterea imaginilor și a informațiilor.

Numărul persoanelor ucise în timpul manifestațiilor a ajuns la cel puțin 72, iar peste 2.300 de persoane au fost reținute, conform datelor transmise de o organizație cu sediul în SUA specializată în monitorizarea drepturilor omului. Totodată, relatări independente vorbesc despre o represiune aplicată cu o intensitate fără precedent.

BBC Persian a verificat faptul că vineri seară 70 de cadavre ar fi fost transportate la Spitalul Poursina din orașul Rasht. În relatare se menționează că morga unității medicale era deja plină, iar trupurile neîncăpătoare ar fi fost ridicate. O sursă medicală a declarat că autoritățile au solicitat familiilor celor decedați sume de circa 7 miliarde de riali (aproximativ 5.222 lire sterline sau 7.000 dolari) pentru eliberarea acestora în vederea înhumării.

În capitală, un alt angajat medical a vorbit despre „scene foarte oribile”, afirmând că numărul persoanelor rănite a fost atât de mare încât personalul „nu a avut timp să efectueze resuscitarea cardiopulmonară”, potrivit BBC.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis semnale privind continuarea reprimării, în pofida atenționărilor venite dinspre Statele Unite.

Autoritățile de la Teheran au ridicat nivelul amenințărilor sâmbătă, prin vocea procurorului general Mohammad Movahedi Azad, care a avertizat că persoanele implicate în demonstrații vor fi tratate drept „dușman al lui Dumnezeu”, acuzație ce poate atrage pedeapsa capitală.

Televiziunea de stat a difuzat un mesaj în care se preciza că aceeași acuzație poate fi aplicată și celor care „i-au ajutat pe participanții la proteste”.

În mesaj se mai arată că „Procurorii trebuie să pregătească cu atenție și fără întârziere, prin emiterea rechizitoriilor, terenurile pentru proces și confruntarea decisivă cu cei care, prin trădarea națiunii şi crearea de insecuritate, urmăresc dominaţia străină asupra ţării”.

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj public de susținere față de protestatari, afirmând pe rețelele de socializare: „Iranul privește spre LIBERTATE, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA este gata să ajute!!!”.

La rândul său, Departamentul de Stat de la Washington a adoptat un ton ferm, afirmând: „Nu vă jucați cu președintele Trump. Când spune că va face ceva, spune cu seriozitate.”

O țară izolată și o situație greu de documentat

Restricțiile impuse asupra internetului, platformelor sociale și telefoniei mobile fac dificilă atât verificarea informațiilor, cât și urmărirea evoluțiilor în timp real. Protestele au loc pe fondul unor tensiuni economice, sociale și politice acumulate, iar analiștii consideră că amploarea acestui val depășește episoade anterioare de contestare.