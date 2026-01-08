China ar putea înlocui petrolul venezuelean cu livrări din alte state sancționate, precum Iran sau Rusia, pentru a compensa pierderea barililor proveniți din Venezuela. Potrivit analiștilor și traderilor citați de Reuters, decizia Washingtonului de a redirecționa petrolul venezuelean către Statele Unite afectează direct fluxurile către Asia.

Președintele Donald Trump a anunțat că SUA și Caracasul au convenit exporturi de petrol venezuelean către piața americană în valoare de până la 2 miliarde de dolari. Această înțelegere a fost făcută după ce forțele americane l-au capturat pe Nicolás Maduro, fapt care a schimbat radical echilibrul pieței.

Potrivit specialiștilor, măsura lovește în special rafinăriile independente din China, cunoscute sub numele de „teapots”. Acestea se bazau pe petrol greu venezuelean, vândut la discounturi consistente.

Analista June Goh, de la Sparta Commodities, a explicat că pierderea acestor volume afectează accesul la barili ieftini, însă a subliniat că există suficiente alternative pe termen scurt din Rusia și Iran, precum și transporturi deja aflate pe mare.

China, cel mai mare importator de țiței din lume, este un cumpărător major de petrol sancționat, provenit din Rusia, Iran și Venezuela. Datele companiei de analiză Kpler arată că, în 2025, China a importat aproximativ 389.000 de barili pe zi de petrol venezuelean, echivalentul a circa 4% din totalul importurilor sale maritime de țiței.

După 1 ianuarie, încărcările destinate Asiei din principalele porturi venezuelene s-au oprit, deși mai multe nave sancționate părăsiseră anterior apele Venezuelei, transportând aproximativ 12 milioane de barili de țiței și produse petroliere. Pe fondul înăspririi ofertei, țițeiul venezuelean Merey pentru livrare rapidă a fost oferit la discounturi de circa 10 dolari pe baril față de ICE Brent, comparativ cu 15 dolari luna precedentă, însă tranzacțiile sunt aproape inexistente.

Analistul Kpler Xu Muyu a arătat că petrolul venezuelean aflat deja în depozitare plutitoare în Asia poate acoperi aproximativ 75 de zile din cererea Chinei, limitând impactul imediat. Pe termen mediu, rafinăriile chineze ar urma să se orienteze spre țiței rusesc și iranian, dar și spre surse nesancționate precum Canada, Brazilia, Irak sau Columbia.

Traderii susțin că petrolul Iran Heavy este, în prezent, cea mai ieftină alternativă, cu discounturi de aproximativ 10 dolari pe baril față de ICE Brent. Totodată, unele rafinării analizează sortimente din Orientul Mijlociu, precum Basrah din Irak. În paralel, discounturile pentru țițeiul canadian exportat prin conducta Trans Mountain s-au lărgit la 4–5 dolari sub ICE Brent, pe fondul așteptărilor privind o cerere mai slabă din partea Statelor Unite.