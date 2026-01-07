Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în luna decembrie la 2%, de la 2,1% în noiembrie, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat. Nivelul este aliniat cu ținta de inflație pe termen mediu urmărită de Banca Centrală Europeană, estimările fiind în linie cu așteptările analiștilor consultați de Reuters.

Specialiștii anticipează că această tendință de stabilizare ar putea continua și pe parcursul anului 2026.

Datele confirmă faptul că presiunile inflaționiste din zona euro s-au temperat semnificativ comparativ cu anii anteriori, în special pe fondul scăderii prețurilor la energie și al unei dinamici mai lente a costurilor salariale. În acest context, BCE este așteptată să mențină dobânzile de politică monetară nemodificate la reuniunea programată pentru 5 februarie.

Un indicator urmărit atent de BCE este inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale energiei și alimentelor. În decembrie, aceasta a coborât la 2,3%, de la 2,4% în luna precedentă, semnalând o relaxare treptată a presiunilor interne asupra prețurilor.

Structura inflației arată evoluții divergente între principalele componente. Prețurile la energie au scăzut cu 1,9% în ritm anual, contribuind decisiv la temperarea inflației generale.

În același timp, serviciile au continuat să înregistreze creșteri mai consistente, de 3,4%, reflectând costurile încă ridicate din sectoarele cu intensitate mare a forței de muncă. Prețurile la alimente, băuturi alcoolice și țigări au avansat cu 2,6%, un ritm mai moderat față de perioadele anterioare.

Estimarea publicată este una preliminară, iar datele revizuite, care vor include și situația la nivelul întregii Uniuni Europene, urmează să fie comunicate pe 19 ianuarie.

Analiștii apreciază că mai mulți factori ar putea contribui la o menținere a inflației sub control în acest an. Printre aceștia se numără scăderea prețurilor la energie, aprecierea monedei euro, creșterea importurilor din China și moderarea majorărilor salariale în economiile din zona euro.

Pe de altă parte, există și riscuri care pot reaprinde presiunile inflaționiste în 2026. Creșterea cheltuielilor pentru apărare, programele fiscale ample din Germania, cererea internă încă solidă și înăsprirea pieței muncii pot pune presiune pe prețuri. La acestea se adaugă incertitudinile geopolitice, care pot influența atât costurile energiei, cât și lanțurile de aprovizionare.

În acest context, datele din decembrie susțin evaluarea BCE potrivit căreia inflația este, pentru moment, sub control. Oficialii băncii centrale câștigă astfel timp pentru a analiza în detaliu evoluțiile economice, înainte de a decide eventuale ajustări ale politicii monetare în perioada următoare.