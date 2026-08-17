Bogdan Ivan, anunț despre prețul motorinei. Cu cât s-a ieftinit: Legea pe care am facut-o împreună cu PSD a intrat în vigoare noaptea trecută

Din cuprinsul articolului Bogdan Ivan: Motorina a scăzut cu aproape 70 de bani

Bogdan Ivan anunță că prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru în stația în care a alimentat, după intrarea în vigoare a legii care prevede reducerea cu 20% a accizei pentru motorina standard. Acesta susține că, în urmă cu câteva zile, carburantul costa 10,70 lei pe litru, iar luni a plătit 9,99 lei. În același mesaj, Ivan critică nivelul la care au ajuns prețurile carburanților și anunță redeschiderea unui grup pe cărbune la Rovinari, despre care spune că sunt făcute eforturi pentru a fi menținut în funcțiune și după 31 august.

Bogdan Ivan a anunțat că reducerea accizei la motorina standard a intrat în vigoare în noaptea de duminică spre luni, la ora 00:00.

El a prezentat și prețul pe care l-a găsit la pompă, comparându-l cu cel din zilele precedente.

„Zilele trecute, motorina era 10,70 lei. Astăzi am alimentat cu 9,99 lei. Mai puțin cu aproape 70 de bani pentru ca legea pe care am facut-o împreună cu PSD a intrat în vigoare noaptea trecută la ora 00:00 și a redus cu 20% acciza la motorina standard.”

Diferența dintre cele două prețuri menționate de Bogdan Ivan este de 71 de bani pe litru.

Bogdan Ivan pune problema prețului de 10 lei pentru motorină

În ciuda ieftinirii prezentate, Ivan atrage atenția că motorina se menține în apropierea pragului de 10 lei pe litru. Acesta compară situația actuală cu perioada în care formațiunea sa se afla la guvernare și aduce în discuție evoluția prețului petrolului.

„Pare mai puțin, dar întrebarea rămâne: cum am ajuns iar să vorbim despre motorină la 10 lei, când prețul petrolului este mai mic decât atunci când eram la guvernare?”

Declarația vine în contextul în care prețurile carburanților au crescut puternic, iar nivelul motorinei a depășit în ultima perioadă pragul de 10 lei pe litru în numeroase stații.

Ivan amintește reducerea accizei și a adaosului comercial

Bogdan Ivan face referire și la măsurile adoptate anterior pentru limitarea prețurilor carburanților. Potrivit acestuia, reducerea accizei și a adaosului comercial a permis atunci menținerea motorinei la aproximativ 9 lei pe litru.

Totodată, acesta critică modul în care actualul guvern demis a gestionat criza carburanților.

„Atunci, am redus acciza și adaosul comercial, iar motorina era 9 lei. Depun în continuare toate eforturile pentru ca fiecare alimentare să fie mai accesibilă. Știu că pare insuficient, dar e mai mult decât ce a făcut actualul guvern demis în criza carburanților: adică nimic.”

Noua reducere cu 20% a accizei la motorina standard este măsura pe care Ivan o indică drept explicație pentru prețul de 9,99 lei pe litru pe care spune că l-a plătit luni.

Un grup pe cărbune de la Rovinari este redeschis

În aceeași postare, Bogdan Ivan a anunțat că se deplasează la Rovinari, unde este redeschis un grup de producție a energiei electrice pe bază de cărbune.

Potrivit acestuia, sunt făcute demersuri pentru ca grupul respectiv să poată funcționa și după data de 31 august.

„Merg acum la Rovinari, acolo unde se redeschide un grup pe cărbune pe care ne luptăm să îl ținem în funcțiune și după 31 august. România are nevoie de energie în bandă, produsă aici, până când vom avea suficiente capacități noi de producție.”

Bogdan Ivan susține astfel continuarea funcționării capacităților de producție existente până când România va dispune de suficiente capacități noi.

Mesajul său vine în aceeași zi în care a anunțat efectele reducerii accizei la motorina standard, indicând o scădere de la 10,70 lei la 9,99 lei pe litru în cazul stației în care a alimentat.