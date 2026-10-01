Doliu în televiziune: O personalitate emblematică s-a stins din viață. Toți o știau de la TV

O voce emblematică a televiziunii britanice s-a stins după o luptă cu o boală necruțătoare. Esther Rantzen, cunoscuta prezentatoare BBC și fondatoarea Childline, a murit. Diagnosticul primit în 2023 i-a schimbat radical ultimii ani de viață.

Esther Rantzen, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din Marea Britanie și fondatoarea „Childline”, a murit. A decedat miercuri, 30 septembrie 2026, la vârsta de 86 de ani. Vedeta de la BBC s-a stins din viață la locuința sa din New Forest, în Anglia, după o luptă cu cancerul pulmonar. Familia sa a confirmat decesul și a transmis un omagiu emoționant.

Esther Rantzen a lăsat în urmă trei copii și cinci nepoți. Familia sa a transmis că își va aminti de ea pentru bucuria pe care o aducea celor din jur, pentru capacitatea de a-i consola pe ceilalți și pentru activitatea sa dedicată copiilor, persoanelor în vârstă și celor aflați în stadii terminale ale unor boli.

Esther Rantzen fusese diagnosticată în anul 2023 cu cancer pulmonar în stadiul IV. În ultimii ani, boala a determinat-o să devină o voce importantă în campania pentru reformarea legislației privind moartea asistată în Marea Britanie. În septembrie 2026, ea a anunțat că renunțase la planurile de a merge la clinica Dignitas din Elveția deoarece devenise prea fragilă fizic pentru a călători.

Esther Rantzen s-a născut pe 22 iunie 1940 și a urmat cursurile North London Collegiate School din Marea Britanie. Ulterior, a absolvit Somerville College, Oxford, unde a studiat Limba și Literatura Engleză.

Și-a început cariera în audiovizual la BBC Radio, unde a lucrat inițial ca asistentă de efecte sonore. A avansat apoi ca cercetător și producător pentru programe precum „Man Alive”, înainte de a trece în televiziune.

Marele succes al carierei sale a venit odată cu emisiunea BBC „That’s Life!”, pe care a prezentat-o timp de 21 de ani, între 1973 și 1994. Programul combina jurnalismul de investigație și protecția drepturilor consumatorilor cu divertismentul și umorul. Emisiunea a devenit un fenomen de audiență, ajungând la peste 20 de milioane de telespectatori la apogeul său.

Prin „That’s Life!”, Rantzen a adus în atenția publicului numeroase probleme sociale și a contribuit la creșterea gradului de conștientizare în domenii precum siguranța copiilor, donațiile de organe și alte probleme care afectau societatea britanică.

După încheierea emisiunii „That’s Life!”, Esther Rantzen și-a continuat activitatea în televiziune. A prezentat propriul talk-show, „Esther”, între 1994 și 2002, precum și emisiunea de divertisment „Hearts of Gold”, difuzată între 1988 și 1996. A participat, de asemenea, la programe cunoscute precum „Strictly Come Dancing”, în 2004, și „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”, în 2008.

Unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale a fost însă legat de activitatea caritabilă. În 1986, în urma unui episod din „That’s Life!” dedicat abuzurilor asupra copiilor, Rantzen a contribuit la crearea Childline, primul serviciu național gratuit de asistență telefonică din Marea Britanie destinat copiilor abuzați sau aflați în pericol. Serviciul a devenit permanent după reacția masivă primită în urma emisiunii, când numeroși copii au căutat ajutor.

Esther Rantzen a rămas președinta Childline până la sfârșitul vieții. Organizația a devenit una dintre cele mai importante inițiative britanice dedicate sprijinirii copiilor aflați în situații dificile.

În 2012, Rantzen a fondat și The Silver Line, un serviciu național de sprijin și convorbiri telefonice destinat persoanelor în vârstă, conceput pentru combaterea singurătății și oferirea de sprijin emoțional. Activitatea sa în sprijinul copiilor și persoanelor vârstnice a reprezentat o parte importantă a moștenirii sale publice.

După diagnosticul de cancer pulmonar, Esther Rantzen s-a implicat și mai activ în dezbaterea privind moartea asistată. Ea a susținut reforma legislației britanice și a vorbit public despre propria experiență cu o boală terminală. În 2026, a explicat că intenționase să meargă la clinica Dignitas din Elveția, însă starea sa de sănătate nu i-a mai permis să facă deplasarea.

Pentru activitatea sa, Esther Rantzen a primit numeroase distincții. A fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic, primind titlul OBE în 1991 și CBE în 2006. În 2015, a primit titlul de Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), pentru serviciile aduse audiovizualului și societății civile, în special prin activitatea dedicată copiilor și persoanelor în vârstă.