Doliu în lumea baschetului. O legendă a NBA s-a stins din viață la 93 de ani. A fost primul MVP din istoria ligii

Bob Pettit, unul dintre marii jucători din istoria NBA și primul baschetbalist care a câștigat premiul pentru cel mai valoros jucător al ligii, a murit la vârsta de 93 de ani. Fostul marcator și recuperator al echipei St. Louis Hawks a fost campion NBA în 1958 și a rămas una dintre figurile importante ale baschetului american din primele decenii ale ligii.

Universitatea LSU, instituția la care Pettit a evoluat înainte de trecerea în NBA, a anunțat joi că fostul baschetbalist a murit cu o zi înainte. Universitatea nu a precizat cauza decesului, conform CNN.

Pettit a fost All-American la LSU înainte de a ajunge în NBA. A evoluat în toate cele 11 sezoane ale carierei sale în ligă pentru Hawks și a fost selecționat la All-Star în fiecare dintre acestea.

În 1958, Pettit a condus Hawks către titlul NBA, după finala câștigată împotriva puternicei formații Boston Celtics. Acesta a rămas singurul campionat din istoria echipei Hawks.

Pettit a mai câștigat premiul MVP al NBA în 1959 și a fost desemnat de patru ori MVP al meciului All-Star. Performanța din All-Star Game a fost egalată doar de legenda Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

Baschetbalistul a fost una dintre forțele importante ale NBA într-o perioadă în care în ligă evoluau jucători precum Wilt Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson și Elgin Baylor.

Perioada în care a jucat Pettit a precedat însă momentul în care NBA avea să fie urmărită pe scară largă la televiziune. Evoluțiile sale într-o piață de dimensiuni mai mici au făcut ca baschetbalistul să nu beneficieze de o audiență la fel de mare.

La o înălțime de 6 picioare și 9 inci, echivalentul a aproximativ 2,06 metri, și cu o greutate de 205 livre, aproximativ 93 de kilograme, Pettit era o prezență fizică importantă pe poziția de power forward, într-o perioadă în care această poziție nu devenise încă un termen consacrat în vocabularul baschetului.

A ratat rareori meciuri și a evoluat și ca pivot. Pettit s-a numărat printre primii jucători de talie mare care nu au evoluat exclusiv cu spatele la coș.

Pettit a fost desemnat Rookie of the Year în 1955, ultimul an în care Hawks a evoluat la Milwaukee înainte de mutarea echipei la St. Louis.

În sezonul următor, a câștigat primul premiu MVP din istoria NBA. În acel sezon, Pettit a condus liga la puncte, cu o medie de 25,7 puncte pe meci.

În 1959, a devenit din nou liderul NBA la puncte, de această dată cu o medie de 29,2 puncte pe meci.

Pettit s-a retras după sezonul 1964-1965, cu medii de 26,4 puncte și 16,2 recuperări pe meci în carieră. La momentul retragerii, ocupa primul loc în clasamentul all-time al NBA la puncte, cu 20.880, și era al doilea la recuperări, cu 12.849.

În 1970, Bob Pettit a fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Profilul său biografic din Hall of Fame îl descrie drept un jucător suplu, grațios și mereu bine pregătit fizic. Construcția sa fizică i-a permis să fie unul dintre primii jucători de talie mare care atacau coșul cu fața, în timp ce determinarea sa l-a diferențiat de ceilalți jucători ai generației sale.

Robert Lee Pettit Jr. s-a născut pe 12 decembrie 1932, în Baton Rouge, Louisiana. Tatăl său lucra în domeniul ordinii publice și a ocupat funcția de șerif al parohiei East Baton Rouge.

Pettit s-a remarcat relativ târziu în baschet. Nu a făcut parte din echipa de seniori a liceului Baton Rouge până în anul junioratului. În ultimul an de liceu, el a condus Baton Rouge către un titlu de campioană a statului și a primit ulterior mai mult de o duzină de oferte din partea universităților.

A ales să rămână în orașul natal și a devenit un jucător important la LSU. A evoluat la nivel universitar într-o perioadă în care baschetbaliștii nu puteau face parte din echipa de seniori până când ajungeau în anul al doilea.

Pettit a fost liderul Conferinței de Sud-Est la puncte în toate cele trei sezoane ale sale. A înregistrat o medie de 25,5 puncte pe meci în al doilea an, 24,9 în al treilea an și 31,4 în ultimul sezon.

Pettit este unul dintre doar trei jucători ai LSU care au fost incluși în Basketball Hall of Fame. Ceilalți doi sunt Pete Maravich și Shaquille O’Neal.

În afara arenei Pete Maravich Assembly Center, stadionul de baschet al LSU, se află statui din bronz dedicate lui Pettit și O’Neal. Numărul 50 purtat de Pettit a fost retras de LSU, iar numărul 9 a fost retras de Atlanta Hawks.

O parte importantă a carierei lui Bob Pettit s-a desfășurat în perioada în care Boston Celtics domina NBA. Echipa din Boston a avut o serie de titluri care a rămas una dintre cele mai dominante perioade din istoria sportului profesionist american.

Pettit a fost la două victorii distanță de a deveni campion NBA de trei ori. Hawks a ajuns în finala NBA de patru ori în perioada lui Pettit, de fiecare dată împotriva celor de la Boston Celtics.

În două dintre aceste finale, Hawks a pierdut după șapte meciuri.

Prima întâlnire dintre cele două echipe în finală a avut loc în 1957 și a fost câștigată de Boston. Seria s-a decis în meciul șapte, care a ajuns până la dublă prelungire.

Un an mai târziu, Hawks a câștigat campionatul NBA în fața celor de la Celtics, întrerupând seria Bostonului de nouă titluri în 10 sezoane.

Hawks a mai pierdut două finale NBA în fața celor de la Celtics, în 1960 și 1961. În 1960, Boston s-a impus după șapte meciuri, iar în 1961 seria s-a încheiat după cinci partide.

Astfel, Pettit a fost foarte aproape de a câștiga trei titluri NBA, însă perioada sa de vârf s-a suprapus cu una dintre cele mai puternice dominații din istoria baschetului profesionist american.

După retragerea din baschet, Bob Pettit s-a întors în orașul său natal, Baton Rouge. Ulterior, a lucrat în domeniul bancar și în consultanță financiară.

În ultimii ani, Pettit a fost prezent în mod regulat la meciurile echipei LSU și la partidele formației New Orleans Pelicans.