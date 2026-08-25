Regina muzicii country s-a stins din viață la 80 de ani. A lăsat în urmă o carieră de aproape șase decenii și peste 100 de milioane de discuri vândute

Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute artiste din istoria muzicii country, a murit marți, la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia sa. Cântăreață, compozitoare și actriță, Parton a reușit să rămână în centrul atenției timp de aproape șase decenii datorită carismei sale, versurilor emoționante și abilităților sale antreprenoriale.

Pasiunea pentru muzică a început încă din copilărie. La aproximativ șase ani, Parton a scris primul său cântec, dedicat unei păpuși făcute din știulete de porumb și cu păr din mătase de porumb. Mama sa a păstrat cu grijă cântecul într-o cutie de pantofi. Parton a continuat să compună și să cânte de atunci, amintește Reuters.

De-a lungul carierei, artista a câștigat 11 premii Grammy, inclusiv unul pentru întreaga carieră. A vândut peste 100 de milioane de discuri, devenind una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile.

Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără Coat of Many Colors, Jolene și I Will Always Love You. Personalitatea sa accesibilă, coafurile blonde impresionante, costumele extravagante și bucuria evidentă de a se afla în centrul atenției au făcut-o îndrăgită de americani din toate categoriile sociale și au contribuit la popularizarea muzicii country la nivel internațional.

Activitatea lui Dolly Parton nu s-a limitat la muzică. De-a lungul anilor, ea a prezentat un show de varietăți la televiziune, a jucat în filme și a creat parcul de distracții Dollywood, devenit o destinație turistică populară în Tennessee, statul său natal.

„Eu şi familia mea am împărtăşit o viaţă întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel aţi făcut şi voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a declarat unul dintre nepoţii ei într-un videoclip publicat pe contul de pe X al artistei americane, despre care se ştia că era bolnavă de ceva vreme.

Dolly Rebecca Parton s-a născut pe 19 ianuarie 1946, în Pittman Center, Tennessee, și a crescut într-o cabană cu o singură cameră din localitatea apropiată Locust Ridge. A fost unul dintre cei 12 copii ai lui Robert Lee Parton, cultivator de tutun.

Copilăria dificilă a contribuit la autenticitatea cântecelor sale, multe dintre acestea având un caracter personal. Mama sa, Avie Lee, cânta în permanență melodii provenite din Anglia, Irlanda și Țara Galilor, multe dintre ele spunând povești.

Parton a primit prima sa chitară adevărată la vârsta de opt ani. Mama ei obișnuia să le arate invitaților talentul fiicei sale, iar Dolly se bucura de atenția primită.

La 11 ani cânta deja la un post de radio local, iar la 13 ani a apărut pe scena Grand Ole Opry, celebrul concert săptămânal de muzică country din Nashville, Tennessee.

După absolvirea liceului, Parton s-a mutat la Nashville pentru a-și construi o carieră muzicală. Acolo a început celebra colaborare cu cântărețul country Porter Wagoner, care a inclus mai mulți ani petrecuți în emisiunea de televiziune a acestuia și 14 duete ajunse în top 10.

Parton a compus I Will Always Love You ca un cântec de despărțire adresat lui Wagoner atunci când a decis să pornească pe cont propriu.

În prima zi în care a ajuns la Nashville, capitala muzicii country, Parton l-a întâlnit pe Carl Dean, care lucra ca asfaltator. Cei doi s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 1966. Dean a evitat constant atenția publică și nu a mers în turnee alături de soția sa. El a fost însă sursa de inspirație pentru unele dintre cele mai cunoscute cântece ale artistei, inclusiv Jolene, inspirat de atracția unei casiere roșcate de la bancă față de Dean.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Succesul lui Dolly Parton a depășit granițele muzicii country. Cântecele sale au fost preluate de numeroși artiști, una dintre cele mai cunoscute versiuni fiind interpretarea realizată de Whitney Houston pentru I Will Always Love You.

Parton s-a remarcat nu doar prin voce, ci mai ales prin talentul de compozitoare. Și-a scris singură toate hiturile și a compus, în total, aproximativ 3.000 de cântece de-a lungul vieții. Dintre acestea, a înregistrat aproximativ 450.

Parton și-a făcut debutul cinematografic în 1980, în filmul 9 to 5, în care a jucat alături de Jane Fonda și Lily Tomlin. Piesa care a dat titlul filmului i-a adus o nominalizare la Oscar pentru compoziție.

În 2006, Parton a primit o nouă nominalizare la Oscar pentru compoziție, pentru Travelin’ Thru, cântec scris pentru filmul Transamerica.

Printre celelalte filme în care a jucat se numără The Best Little Whorehouse in Texas, Steel Magnolias, Rhinestone și Straight Talk.

În cariera muzicală, 25 dintre cântecele sale au ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard Country. Parton a devenit membră a Songwriters Hall of Fame și a primit cea mai înaltă distincție a organizației, Johnny Mercer Award, în 2007.

În 2022, artista a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Primul premiu Grammy l-a câștigat în 1978 pentru cântecul Here You Come Again. În 1988, a primit People’s Choice Award pentru cea mai îndrăgită artistă de divertisment.

Dincolo de cariera artistică, Dolly Parton a devenit cunoscută și pentru implicarea în cauze sociale. Provenind dintr-o familie pe care a descris-o drept extrem de săracă, artista a ajuns să fie percepută drept un simbol al clasei muncitoare americane.

Parton și-a folosit în mod repetat numele și averea pentru cauze în care a crezut. În 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, a donat un milion de dolari pentru cercetarea vaccinurilor la Universitatea Vanderbilt. Donația a făcut-o unul dintre sponsorii timpurii ai dezvoltării vaccinului Moderna.

Artista a desfășurat și un program de alfabetizare destinat copiilor de vârstă preșcolară din Statele Unite, dar și din Canada, Regatul Unit, Australia și Irlanda. De asemenea, a oferit burse elevilor de liceu din comitatul din Tennessee în care s-a născut.

Autoritățile locale au ridicat o statuie în mărime naturală a artistei în fața tribunalului, ca semn de recunoștință. În 2021, Parton a refuzat însă o altă propunere de ridicare a unei statui în Nashville, considerând că, în contextul problemelor existente în lume la acel moment, nu era potrivit să fie așezată pe un piedestal.

În ciuda tuturor premiilor și realizărilor sale, Parton considera că cea mai mare semnificație a carierei sale se află în creația muzicală. Artista spunea că se simțea cel mai aproape de Dumnezeu atunci când scria și că uneori o idee pentru un vers îi venea spontan, ca și cum nu ar fi fost concepută de ea.

Dolly Parton și-a dorit ca, la finalul vieții, să fie ținută minte în primul rând drept o bună compozitoare. Pentru artista care a început să scrie cântece la aproximativ șase ani, într-o casă modestă din Tennessee, muzica a reprezentat principala moștenire lăsată în urmă.

„Simt că sunt cel mai aproape de Dumnezeu atunci când scriu. Uneori, îmi vine pur și simplu în minte un vers extraordinar și îmi spun: «Hei, îți mulțumesc, Doamne. Știu că nu eu m-am gândit la asta». La sfârșitul zilei, sper să fiu ținută minte drept o bună compozitoare. Cântecele sunt moștenirea mea”, a mărturisit ea în cartea „Dolly Parton, Songteller”.

La 80 de ani, Dolly Parton lasă în urmă o carieră de aproape șase decenii, peste 100 de milioane de discuri vândute, 11 premii Grammy, 25 de cântece ajunse pe primul loc în Billboard Country, aproximativ 3.000 de compoziții și o influență care a depășit cu mult granițele muzicii country.