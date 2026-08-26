Kelemen Hunor respinge actuala Lege a salarizării: Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă

Kelemen Hunor susține că actuala variantă a Legii salarizării nu poate fi adoptată doar pentru respectarea termenului asumat prin PNRR. Președintele UDMR afirmă că proiectul păstrează probleme importante în mai multe sectoare și insistă că niciun angajat din sistemul public nu ar trebui să piardă la venituri.

Președintele UDMR pune actualul blocaj în adoptarea noii Legi a salarizării pe seama întârzierilor acumulate în ultimii ani. Potrivit acestuia, termenul nu reprezintă o problemă apărută recent, deoarece România se angajase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să adopte reforma încă din 2023, în perioada guvernării PNL-PSD.

Kelemen Hunor consideră că presiunea termenului-limită și riscul financiar asociat întârzierii nu justifică adoptarea unui proiect pe care îl consideră necorespunzător.

„Un proiect de lege necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă. Nici atunci când termenul-limită ne presează și nici atunci când întârzierea are un cost serios. Cu atât mai puțin în condițiile în care acest termen nu a apărut acum: potrivit angajamentului inițial din PNRR, noua lege a salarizării ar fi trebuit adoptată încă din 2023, în timpul guvernării PNL–PSD. Astăzi, din nou, nu s-a ajuns la un acord privind noua lege a salarizării. România are nevoie de o astfel de lege. În ultimii ani, în sectorul public s-au acumulat numeroase inechități și dezechilibre, iar acestea trebuie corectate. Avem nevoie de un sistem mai echitabil și mai echilibrat, în care un profesor, un medic, un asistent social sau un angajat al unei instituții de cultură să aibă perspectiva unui parcurs profesional predictibil și a unui trai decent”, a declarat acesta într-o postare pe Facebook.

Principiul susținut de UDMR este ca aplicarea noii grile de salarizare să nu conducă la diminuarea veniturilor actuale ale niciunui angajat din sectorul public.

Kelemen Hunor consideră că eventualele majorări suplimentare ale salariilor deja foarte mari pot fi amânate. În schimb, salariile mai mici ar trebui ajustate mai consistent, iar diferențele existente în sistem trebuie corectate.

În opinia liderului UDMR, actualul proiect nu îndeplinește această condiție. Probleme ar fi rămas nerezolvate în educație, sănătate, cultură, protecția copilului și asistență socială.

„Majorările suplimentare ale salariilor foarte mari mai pot aștepta, salariile mai mici trebuie ajustate mai consistent, iar inechitățile trebuie corectate. Dar un sistem nou și mai echitabil nu poate porni prin a-i face pe unii să piardă. Proiectul actual nu îndeplinește această condiție. În educație, sănătate, cultură, protecția copilului și asistență socială au rămas, în continuare, probleme nerezolvate, din cauza cărora nu putem susține această variantă. Și nu suntem singurii care vedem lucrurile astfel: în ultimele zile, responsabili din sectoarele educației, sănătății și asistenței sociale, precum și sindicatele reprezentative din aceste domenii au respins cea mai recentă variantă a proiectului”, a mai spus Kelemen Hunor.

O altă critică formulată de Kelemen Hunor privește timpul avut la dispoziție pentru analizarea formei finale a Legii salarizării. Președintele UDMR susține că partidele au primit proiectul final abia în ultimul moment, deși acesta va influența pentru mulți ani veniturile a sute de mii de angajați și evoluția unor profesii din sectorul public.

Din acest motiv, el consideră că o asemenea reformă nu poate fi decisă în doar câteva zile pentru respectarea unui termen-limită.

„Vorbim despre o lege care poate determina, pentru mulți ani, veniturile a sute de mii de oameni și viitorul unor profesii întregi. O asemenea decizie nu poate fi luată în mod responsabil în doar câteva zile, sub presiunea unui termen-limită. Nerespectarea termenului de la sfârșitul lunii august are, desigur, un cost: România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR. Este o pierdere serioasă pentru țară, dar, pe termen lung, pierderea ar fi putut fi și mai mare dacă, doar pentru a bifa un termen-limită, am fi adoptat un proiect de lege prost, care ar fi stabilit în mod inechitabil, pentru ani de zile, veniturile angajaților din sectorul public și i-ar fi pus pe unii dintre ei într-o situație mai proastă”, a precizat liderul UMDR.

Liderul UDMR respinge ideea adoptării unei Legi a salarizării doar pentru ca România să obțină aprobarea Comisiei Europene.

În opinia sa, reforma trebuie construită în primul rând pentru angajații din România și trebuie să ofere un sistem suficient de echitabil și predictibil încât să nu fie nevoie de o rescriere fundamentală peste câțiva ani.

Kelemen Hunor cere continuarea negocierilor și susține că o variantă îmbunătățită ar trebui să ajungă în Parlament până la sfârșitul acestui an. Înainte de acest moment, el solicită un dialog real cu sectoarele afectate și cu reprezentanții angajaților.

„România nu trebuie, pur și simplu, să adopte o lege a salarizării care să primească aprobarea Comisiei Europene, pentru că nu legiferăm pentru Comisia Europeană. Trebuie să adoptăm o lege echitabilă față de cei care predau aici, îi îngrijesc pe bolnavi, au grijă de copii și de vârstnici și țin în funcțiune instituțiile noastre de cultură; o lege care creează un sistem predictibil și pe care, peste cinci sau zece ani, să nu fim nevoiți nici să o regretăm, nici să o rescriem din temelii. De aceea, munca trebuie continuată. O variantă mai bună trebuie să ajungă în Parlament încă în acest an, dar înainte de acest pas este nevoie de un dialog real cu sectoarele vizate și cu reprezentanții angajaților. Iar punctul de plecare trebuie să fie ceea ce partidele au convenit, deja, în cursul verii. UDMR rămâne interesată de adoptarea unei noi legi a salarizării. Vom susține o lege care corectează inechitățile din sectorul public, face aceste profesii mai predictibile și mai atractive și nu reduce venitul actual al niciunui angajat din sectorul public”, a mai spus el.

Poziția lui Kelemen Hunor vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară că negocierile privind Legea salarizării s-au încheiat fără rezultat.

Cele patru partide implicate în discuții, PSD, PNL, USR și UDMR, nu au reușit să ajungă la un acord asupra formei reformei.

Șeful statului a descris noua Lege a salarizării drept o reformă esențială pentru întregul sistem bugetar.