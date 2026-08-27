Cardul nu va mai putea fi folosit în aceste situații. Banii cash pe care este recomandat să-i aveți în casă pentru 3 zile de urgență

Banca centrală a Olandei le recomandă populației să păstreze o rezervă de bani în numerar suficientă pentru a acoperi cheltuielile esențiale timp de trei zile. Recomandarea vine pe fondul riscurilor legate de atacuri cibernetice, pene de curent sau alte situații care ar putea afecta temporar plățile cu cardul și retragerile de la bancomate. În România nu există, în prezent, o recomandare similară a BNR care să stabilească o anumită sumă de bani cash ce trebuie păstrată în gospodărie.

Recomandarea autorităților olandeze este ca gospodăriile să dispună de numerar pentru cel puțin 72 de ore, în eventualitatea unei întreruperi a sistemelor electronice de plată.

Suma indicată este de 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil. Banii ar trebui păstrați într-un loc sigur și folosiți numai dacă metodele obișnuite de plată nu mai sunt disponibile.

Rezerva a fost calculată astfel încât să poată acoperi cheltuielile minime pentru trei zile, precum alimentele, apa, medicamentele și transportul.

Autoritățile nu le recomandă oamenilor să renunțe la carduri sau la plățile digitale, ci să aibă o variantă de rezervă pentru situațiile în care infrastructura electronică devine temporar indisponibilă.

Banca centrală olandeză invocă inclusiv riscul atacurilor cibernetice, în contextul tensiunilor geopolitice, drept motiv pentru care populația ar trebui să fie pregătită pentru o eventuală perturbare a sistemelor de plată.

Un exemplu recent privind vulnerabilitatea plăților electronice a fost pana majoră de curent care a afectat Spania și Portugalia. Întreruperea alimentării cu energie a provocat probleme temporare inclusiv în utilizarea cardurilor și a terminalelor de plată.

Recomandările nu îi vizează numai pe consumatori. Comercianții sunt sfătuiți să pregătească metode alternative de încasare, astfel încât să poată continua să primească plăți dacă terminalele POS nu funcționează. Printre soluțiile menționate se află sistemele bazate pe coduri QR.

În România, Banca Națională nu a stabilit, până în prezent, o regulă prin care populația să fie sfătuită să păstreze acasă o anumită sumă în numerar, precum cei 70 de euro pentru un adult recomandați în Olanda.

Românii sunt însă vizați de recomandarea mai largă formulată la nivelul Uniunii Europene privind pregătirea populației pentru situații de criză.

Comisia Europeană a prezentat Strategia Uniunii pentru Pregătire, care pornește de la ideea că populația trebuie să poată face față cel puțin 72 de ore fără ajutor extern în cazul unei crize majore. Printre situațiile luate în calcul se numără dezastrele naturale, atacurile cibernetice, perturbarea infrastructurilor critice și conflictele.

Pentru gospodăriile din România, acest principiu înseamnă în primul rând existența unor provizii de bază pentru trei zile. Nu înseamnă însă că românii au obligația de a ține 70 de euro cash de persoană. Suma este o recomandare a autorităților din Olanda, nu o regulă stabilită pentru România.

Inițiativa olandeză se înscrie într-o tendință mai amplă la nivel european de creștere a rezilienței populației în cazul unor situații neprevăzute.

Comisia Europeană a recomandat statelor membre să dezvolte măsuri prin care populația să poată fi autonomă pentru minimum 72 de ore în cazul unei crize.

Ideea este ca o gospodărie să aibă acces la produse esențiale chiar și atunci când, pentru o perioadă limitată, serviciile obișnuite nu funcționează. Într-un asemenea scenariu, numerarul poate deveni important dacă terminalele POS, aplicațiile bancare sau bancomatele nu pot fi utilizate.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, după formula recomandată în Olanda, rezerva ar ajunge la 200 de euro în numerar: 140 de euro pentru cei doi adulți și 60 de euro pentru cei doi copii. Această valoare rămâne însă un reper stabilit pentru populația olandeză, nu o recomandare oficială pentru România.