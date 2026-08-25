Ce se întâmplă cu banii cash în România. Anunț venit de la BNR. Numerarul a trecut de 142 de miliarde de lei

Numerarul aflat în circulație în România a continuat să crească în luna iulie 2026. Potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a României, la sfârșitul lunii se aflau în afara sistemului bancar peste 142,5 miliarde de lei. Suma este mai mare atât față de iunie, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele BNR privind indicatorii monetari arată că, la 31 iulie 2026, numerarul în circulație se ridica la 142,531 miliarde de lei.

Indicatorul se referă la numerarul aflat în afara sistemului bancar și face parte din masa monetară în sens restrâns, M1.

Comparativ cu luna iunie, valoarea numerarului în circulație a crescut cu 1,2%. Ritmul este mai ridicat decât cel înregistrat de ansamblul masei monetare M1, care a avansat cu 0,7% în aceeași perioadă.

Și comparația anuală indică o creștere. Față de iulie 2025, numerarul aflat în circulație este mai mare cu 5,8%.

Numerarul reprezintă numai una dintre componentele masei monetare în sens restrâns.

La sfârșitul lunii iulie, M1 avea o valoare totală de 491,961 miliarde de lei, în creștere cu 0,7% față de iunie și cu 5,3% comparativ cu aceeași lună din 2025.

Pe lângă cele 142,531 miliarde de lei reprezentând numerarul în afara sistemului bancar, în M1 intră și depozitele overnight, respectiv conturile curente și depozitele la vedere.

Acestea din urmă însumau 349,430 miliarde de lei la finalul lunii iulie. Față de luna precedentă au crescut cu 0,5%, iar comparativ cu iulie 2025 avansul a fost de 5,1%.

Datele BNR arată că masa monetară în sens larg, M3, a ajuns la 809,285 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie.

Comparativ cu iunie, creșterea a fost de 0,7%, respectiv de 0,1% în termeni reali.

În raport cu iulie 2025, masa monetară a crescut nominal cu 7,6%. După ajustarea cu evoluția prețurilor, însă, variația a fost negativă, de -0,5%.

O componentă importantă o reprezintă depozitele cu durata inițială de până la doi ani, inclusiv cele rambursabile după notificare la cel mult trei luni. Soldul acestora a ajuns la 317,324 miliarde de lei, cu 0,6% peste nivelul din iunie și cu 11,4% mai mare decât în iulie anul trecut.

Datele publicate pentru luna iulie evidențiază astfel o creștere atât a numerarului aflat în afara sistemului bancar, cât și a masei monetare totale.

Numerarul a avansat cu 5,8% într-un an, în timp ce depozitele overnight au crescut cu 5,1%. O creștere anuală mai puternică, de 11,4%, a fost consemnată în cazul depozitelor cu scadența inițială de până la doi ani.

În ansamblu, masa monetară M3 a crescut cu 7,6% față de iulie 2025. Datele au caracter provizoriu și, potrivit BNR, pot fi supuse unor revizuiri periodice. Următoarele informații privind indicatorii monetari, aferente lunii august 2026, urmează să fie publicate pe 23 septembrie.