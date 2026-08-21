Banii cash rămân încă la putere. Motivul pentru care tot mai mulți europeni refuză să renunțe la numerar

Europenii păstrează tot mai mulți bani cash pentru situații de urgență, chiar dacă plățile digitale câștigă teren. Valoarea bancnotelor euro aflate în circulație a urcat de la aproximativ 1.000 de miliarde de euro în 2016 la 1.600 de miliarde de euro în iunie 2026. Războaiele, atacurile cibernetice și dezastrele naturale au amplificat interesul pentru numerar, potrivit datelor Băncii Centrale Europene citate de The Guardian.

Banii cash au devenit pentru numeroși europeni o rezervă destinată perioadelor în care sistemele electronice de plată ar putea fi afectate sau complet indisponibile. Incendiile devastatoare produse în Franța și Spania, riscul atacurilor informatice și temerile provocate de conflictele armate au contribuit la creșterea cererii de numerar.

Uniunea Europeană le-a recomandat locuitorilor, în 2025, să își pregătească rezerve suficiente pentru cel puțin 72 de ore. Pachetul pentru situații de urgență ar trebui să includă apă îmbuteliată, alimente de bază, un aparat radio și bani lichizi.

Recomandarea urmărește creșterea capacității populației de a face față dezastrelor naturale, furtunilor, inundațiilor, atacurilor cibernetice sau altor evenimente care pot bloca temporar internetul, aplicațiile bancare și terminalele pentru plata cu cardul.

Datele BCE indică o creștere importantă a volumului de numerar. Numărul bancnotelor euro aflate în circulație a urcat de la aproximativ 24 de miliarde înaintea pandemiei, în 2019, la peste 31 de miliarde în 2026.

Bancnota de 50 de euro a fost cea mai utilizată în 2025, urmată de cea de 100 de euro. Austria, Finlanda, Germania, Suedia și Țările de Jos se numără printre statele care le-au recomandat cetățenilor să păstreze în locuință între 70 și 100 de euro pentru fiecare gospodărie.

Suma ar trebui să permită cumpărarea produselor esențiale timp de 72 de ore, dacă accesul la internet, serviciile bancare online sau aplicațiile mobile este întrerupt.

Evoluția evidențiază un aparent paradox: europenii folosesc numerarul mai puțin pentru cumpărăturile obișnuite, dar păstrează mai multe bancnote ca rezervă de siguranță.

„Stocul total de bancnote continuă să crească. În ceea ce privește tranzacțiile, acesta scade, dar în ceea ce privește stocul, crește”, a subliniat Philip Lane, economistul-șef al BCE, în cadrul unei conferințe recente organizate în Irlanda.

Atacurile informatice asupra companiilor au accentuat îngrijorările privind vulnerabilitatea plăților digitale. În 2025, un atac cibernetic major a afectat retailerul britanic Marks & Spencer și a împiedicat procesarea comenzilor online timp de mai multe săptămâni.

Profesorul Olive McCarthy, de la University College Cork, susține că bancnotele și monedele trebuie să rămână în circulație atât pentru situații de urgență, cât și pentru protejarea incluziunii financiare.

„Deși sfaturile de a păstra numerar pentru situații de urgență sunt bine formulate și ne reamintesc tuturor să fim pregătiți atunci când sistemele digitale ne dezamăgesc, este esențial ca numerarul să nu fie considerat doar o măsură de rezervă. Dacă încetăm să-l folosim atunci când nu există o criză, s-ar putea să nu fie ușor să-l folosim atunci când există”, a declarat McCarthy.

Numerarul este în continuare important pentru vârstnici, pentru persoanele care nu au acces constant la servicii digitale și pentru victimele violenței domestice, care pot depinde de bani fizici în situații-limită. Bancnotele și monedele pot contribui și la educația financiară a copiilor, deoarece îi ajută să înțeleagă valoarea banilor și administrarea unui buget.

Menținerea numerarului presupune existența unei infrastructuri care să permită retragerea și folosirea banilor inclusiv în comunitățile cu acces limitat la servicii bancare. Philip Lane a atras atenția asupra necesității unei legislații care să protejeze rețelele de bancomate din zonele urbane și rurale ale Uniunii Europene.

„Unii consumatori preferă intimitatea și confortul banilor lichizi. De asemenea, vedem mai multe discuții despre importanța numerarului în timpul unei crize”, a explicat economistul-șef al BCE.

Deși plățile contactless și cele realizate prin telefon devin tot mai răspândite, numerarul își păstrează funcția de mijloc de plată și de rezervă disponibilă atunci când infrastructura digitală este perturbată.