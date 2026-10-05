Elon Musk schimbă numele companiei sale de inteligență artificială. Cum se va numi de acum încolo

Elon Musk își va redenumi compania de inteligență artificială SpaceXAI în SpaceXSI, în urma fuziunii dintre xAI și SpaceX. Decizia vine după ce Donald Trump a promovat termenul „superinteligență” pentru această tehnologie.

Elon Musk intenționează să schimbe numele companiei sale de inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru a se alinia demersului președintelui SUA, Donald Trump, de a redenumi această tehnologie „superinteligență”.

Miliardarul tech a anunțat duminică, pe platforma sa X, că firma sa SpaceXAI va fi redenumită SpaceXSI. Răspunzând unei întrebări despre această schimbare, Musk a confirmat: „Da, vom face această schimbare”.

Compania a fost înființată recent în urma fuziunii dintre xAI, firma de inteligență artificială fondată de Musk și care concurează cu OpenAI și Anthropic, și divizia sa SpaceX.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a insistat asupra folosirii termenului „superinteligență” pentru AI. Președintele SUA susține că denumirea actuală face ca această tehnologie să pară „falsă”.

Musk s-a numărat printre cei mai apropiați aliați ai lui Trump la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui SUA. Ulterior, relația dintre cei doi s-a răcit, parțial din cauza unui proiect de lege privind impozitele. Între timp, Musk și Trump par să fi ajuns din nou la o reconciliere.