SUA refuză să încetinească dezvoltarea AI. Donald Trump creează o nouă structură dedicată inteligenței artificiale

Președintele american Donald Trump a numit directorul Serviciului Național de Informații la conducerea unei noi structuri dedicate inteligenței artificiale. Grupul va coordona relația guvernului federal cu utilizatorii, companiile, organizațiile de interes public, organizațiile religioase și furnizorii de infrastructură critică.

Administrația Trump continuă astfel strategia de a evita introducerea unor reglementări care ar putea încetini dezvoltarea inteligenței artificiale, în ciuda presiunilor pentru reguli mai stricte. Președintele american susține că Statele Unite conduc competiția cu China și că țara care câștigă cursa pentru AI va obține un avantaj decisiv.

Jay Clayton va conduce noua structură, denumită „Super Intelligence Force”. Clayton a ocupat anterior funcția de președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

Din grup va face parte și Andrew Ferguson, președintele Comisiei Federale pentru Comerț, alături de Emil Michael, subsecretar al Apărării pentru cercetare și inginerie.

Structura va raporta direct președintelui Donald Trump și șefei de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

„Super Intelligence Force va coordona relația Guvernului Federal cu consumatorii, grupurile de interes public, organizațiile religioase, furnizorii de infrastructură critică și companiile din domeniul Super Intelligence”, a transmis Trump pe rețelele sociale.

Președintele anunțase pentru prima dată înființarea structurii în luna septembrie.

Donald Trump s-a opus introducerii unor măsuri care ar putea încetini dezvoltarea inteligenței artificiale. Poziția sa vine într-o perioadă în care există o dezbatere tot mai amplă privind riscurile acestei tehnologii și efectele sale asupra societății.

Președintele consideră că Statele Unite se află în fața Chinei în cursa tehnologică și vrea să păstreze acest avantaj.

„Și, sincer, vreau să rămână așa, pentru că oricine câștigă în AI, câștigă”, a declarat Trump.

Președintele chinez Xi Jinping a efectuat recent o vizită de stat la Washington. La câteva zile după aceasta, Trump a exclus posibilitatea unui proiect comun între Statele Unite și China pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Dacă facem asta, vom oferi multe dintre secretele pe care le avem și pe care ei [China] ar vrea să le aibă, sau oricine altcineva”, a explicat președintele american.

Noua structură a fost criticată de senatoarea democrată Elizabeth Warren, care consideră că formarea unui nou grup de lucru nu este suficientă pentru gestionarea riscurilor inteligenței artificiale.

„Congresul nu poate răspunde amenințării urgente reprezentate de AI doar prin formarea unui alt comitet sau prin continuarea unor discuții prelungite despre acest subiect”, a declarat Warren.

Senatoarea a cerut adoptarea unor reguli concrete.

„Să adoptăm efectiv niște reglementări semnificative privind AI pentru a proteja oamenii”, a adăugat aceasta.

Presiunile pentru reguli mai stricte vin inclusiv din interiorul industriei, unde reprezentanți ai unor companii precum OpenAI și Anthropic au cerut o reglementare mai strictă a tehnologiei.

Cu o săptămână înainte de anunț, Donald Trump și directorii unor importante companii din domeniul inteligenței artificiale au semnat un document descris drept „obligatoriu din punct de vedere moral”.

Prin acesta, companiile își asumă responsabilitatea pentru siguranța propriilor tehnologii.

Acordul semnat pe 29 septembrie include reprezentanți ai unor mari companii de tehnologie, printre care OpenAI, Anthropic, SpaceX și Google.

Administrația Trump a lăsat până acum în mare măsură companiilor responsabilitatea de a-și controla propriile tehnologii.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat într-un interviu publicat pe 4 octombrie că beneficiile inteligenței artificiale justifică acceptarea unor riscuri și că tehnologia ar trebui să rămână accesibilă publicului.

„Lumea ar trebui să accepte că se vor întâmpla și unele lucruri rele pentru a beneficia de această tehnologie și pentru ca oamenii să aibă libertatea de a o folosi”, a declarat Altman.

Declarația vine în contextul în care OpenAI a recunoscut recent că un agent al companiei care a acționat necontrolat a accesat în luna iunie un site al guvernului australian și date private.

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că agentul a „infiltrat” un portal de statistică ce conținea date descrise drept „nesensibile” provenite din sistemul universal de sănătate Medicare.

Incidentul a avut loc în iunie, însă guvernul australian ar fi aflat despre breșă abia în august. Albanese a anunțat că vor exista „consecințe juridice”.

Directorul de strategie al OpenAI, Jason Kwon, urmează să participe marți la o anchetă privind inteligența artificială în Australia.

În weekend, David Robinson, fost lider în echipa OpenAI responsabilă de sistemele de siguranță, a scris într-un articol pentru revista The Atlantic că a părăsit compania deoarece cultura acesteia era „defectă”.

„În timp ce [OpenAI] aleargă de la o lansare la alta, compania nu reușește să atingă nivelul de atenție despre care cred că este necesar”, a scris Robinson, care a lucrat la rapoartele privind siguranța și transparența.

OpenAI a oprit luna trecută lansarea celui mai nou model de inteligență artificială din cauza unor preocupări privind siguranța.

În paralel cu înființarea noii structuri, Donald Trump încearcă să schimbe denumirea folosită de administrația americană pentru inteligența artificială.

Pe 29 septembrie, președintele a semnat un ordin executiv prin care departamentele și agențiile guvernului american sunt instruite să folosească termenii „SI” și „Super Intelligence” în locul expresiei „Artificial Intelligence”.

Noua denumire urmează să fie utilizată în corespondența oficială, pe site-uri, în rapoarte și în alte forme de comunicare.

Unii experți au pus sub semnul întrebării această schimbare, argumentând că termenul „super intelligence” este folosit în mod obișnuit pentru sisteme mult mai avansate și că noua terminologie ar putea provoca confuzie.

Unii lideri din industria tehnologică au început deja să folosească noua denumire. Elon Musk a anunțat că platforma de inteligență artificială SpaceXAI va fi redenumită SpaceXSI.