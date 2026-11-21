Elena Udrea critică actuala conducere a Uniunii Europene, după întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată la Shenzhen, în China. Fostul ministru consideră că absența reprezentanților UE de la discuții arată pierderea influenței politice a Bruxelles-ului. În opinia sa, problema Europei nu este lipsa resurselor, ci absența unui lider care să beneficieze de încrederea marilor puteri.

Elena Udrea a comentat întâlnirea dintre președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping. Reuniunea a avut loc pe 19 noiembrie, la Shenzhen, în marja summitului APEC.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru a criticat faptul că Uniunea Europeană nu a participat la discuțiile dintre cei trei lideri.

Udrea a precizat că a abordat acest subiect și într-o discuție cu jurnalistul Ion Cristoiu, într-o emisiune anunțată pentru sâmbătă seară.

Potrivit acesteia, există opinii conform cărora absența UE este determinată de structura instituțională complexă a blocului comunitar.

Uniunea reunește 27 de state membre, iar politica externă și securitatea nu sunt întotdeauna abordate printr-o poziție comună.

Elena Udrea respinge însă această explicație. Ea consideră că problema principală este reprezentată de actuala conducere europeană.

„Eu cred ca de fapt este vorba despre ce a ajuns UE cu actualul leadership, cât de lipsită de relevanță, de forță, încât nu este luată în considerare nici măcar atunci când se discută propria securitate . Din cauza conducerii actuale a UE, Europa nu mai este recunoscută azi ca un centru de putere globală”, a scris Elena Udrea.

Afirmațiile reprezintă evaluarea politică a fostului ministru asupra poziției Uniunii Europene în relațiile internaționale.

În analiza sa, Elena Udrea susține că relațiile personale dintre liderii politici au avut un rol important în organizarea întâlnirii de la Shenzhen.

Potrivit acesteia, Donald Trump ar fi putut organiza consultări cu reprezentanții Uniunii Europene, dacă i-ar fi considerat parteneri indispensabili.

„Dacă Trump ar fi considerat conducerea UE un partener strategic indispensabil, putea foarte bine să creeze măcar un format de consultare cu UE înainte sau după întâlnirea cu Xi și Putin. Dar Trump preferă diplomația personală, în locul celei greoaie, instituționale. Cu Xi și Putin, el are relații personale, pe lângă cele oficiale, iar Shenzhen a fost, înainte de toate, un moment de diplomație personală”, a afirmat fostul ministru.

Udrea a făcut referire și la fostul premier italian Silvio Berlusconi. Ea a amintit o discuție din 2005 despre importanța relațiilor personale dintre conducătorii statelor.

Fostul ministru susține că actualul președinte american are relații politice tensionate cu o parte a conducerii europene.

În aceeași postare, Elena Udrea a asociat agenda Bruxelles-ului cu influența lui George Soros. Această asociere reprezintă opinia sa politică și nu este demonstrată prin informațiile prezentate.

Fostul ministru a comentat și consultările desfășurate la Berlin, după reuniunea din China.

Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au participat la discuții cu reprezentanți europeni privind războiul din Ucraina și garanțiile de securitate.

Elena Udrea consideră că aceste consultări susțin ideea că administrația Trump preferă dialogul direct cu liderii statelor europene.

„Iar dovada că problema nu este „Europa” este chiar ceea ce s-a întâmplat la Berlin, după Shenzhen. Prin emisarii săi personali, Jared Kushner și Steve Witcoff, Trump s-a adresat liderilor europeni, nu conducerii UE. Și i-a îndemnat pe aceștia să discute fiecare direct cu Vladimir Putin”, a susținut Udrea.

Interpretarea sa privind excluderea conducerii UE trebuie diferențiată de componența consultărilor. Relatările internaționale au indicat că la discuțiile de la Berlin au participat și reprezentanți ai instituțiilor europene și NATO.

Udrea a subliniat că subiectele abordate de marile puteri privesc direct securitatea continentului european.

Printre acestea se numără războiul din Ucraina, relațiile cu Rusia și viitoarea arhitectură de securitate.

În finalul mesajului, Elena Udrea a lansat critici la adresa principalilor reprezentanți ai instituțiilor europene.

Fostul ministru consideră că Uniunea Europeană dispune de resurse economice și instituționale importante, dar nu are un lider cu suficientă influență geopolitică.

„Deci, adevărata problemă a Europei nu este lipsa puterii, ci lipsa unui lider european care să fie perceput de marile puteri ca un interlocutor de încredere, cu autoritate și cu să aibă și relații personale reale”, a scris aceasta.

Udrea a nominalizat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de Kaja Kallas și António Costa.

În opinia sa, actualii reprezentanți ai Uniunii Europene nu beneficiază de autoritatea necesară pentru a participa la negocierile dintre marile puteri.

„Europa are instituții. Are bani. Are economie. Are 450 de milioane de oameni. Dar, la Shenzhen, nu a avut un loc la masă. Pentru ca nici Ursula și nici Kalas sau Costa nu sunt văzuți ca lideri geopolitici, ci doar ca executanți, manageri ai politicii lui Soros pentru Europa”, a afirmat Elena Udrea.

Declarațiile vin după întâlnirea trilaterală din China, desfășurată pe fondul negocierilor internaționale privind securitatea și războiul din Ucraina.

Reuniunea de la Shenzhen și consultările ulterioare de la Berlin au readus în discuție rolul Uniunii Europene în negocierile dintre Statele Unite, Rusia și China.