O familie formată din doi adulți și un copil ar putea cheltui între 250 și 430 de lei pentru provizii de apă, alimente și produse de igienă necesare timp de 72 de ore. Costul este estimativ și depinde de produsele alese. Pregătirea unei rezerve pentru trei zile poate deveni importantă în cazul unui cutremur, al unei pene majore de curent sau al întreruperii alimentării cu apă. Calculul arată ce cantități ar trebui cumpărate și cât ar putea costa pregătirea gospodăriei.

O situație de urgență poate afecta temporar accesul la apă, electricitate și alimente. În cazul unui cutremur puternic, unele magazine ar putea fi închise, iar deplasarea poate deveni dificilă.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă pregătirea unui rucsac de urgență. Acesta trebuie să conțină apă, alimente neperisabile, produse de igienă și obiecte utile în situații critice.

Lista oficială include și o trusă de prim ajutor, o lanternă, baterii de rezervă, un radio și copii ale documentelor personale.

Pentru o familie cu trei membri, pregătirea poate începe cu o rezervă de alimente și apă pentru cel puțin 72 de ore.

Aceasta nu trebuie confundată cu aprovizionarea obișnuită. Produsele trebuie să poată fi păstrate fără frigider și, pe cât posibil, consumate fără gătire.

Apa este una dintre cele mai importante resurse în cazul unei situații de urgență.

Pentru calculul unei rezerve de apă destinată gospodăriei, putem utiliza un reper prudent de patru litri pentru fiecare persoană, zilnic. Cantitatea include apa pentru băut și o rezervă pentru igiena de bază.

Astfel, pentru doi adulți și un copil, necesarul estimat pentru trei zile este de 36 de litri.

Această cantitate poate fi asigurată prin cumpărarea a 18 sticle de doi litri sau a trei baxuri cu câte șase sticle.

La un preț estimativ de 2-3 lei pe litru, costul total al apei ajunge la 72-108 lei.

Calculul presupune păstrarea apei acasă, nu transportarea întregii cantități într-un rucsac de evacuare.

Necesarul poate crește în funcție de temperatură, vârsta copilului sau alte nevoi individuale.

Alimentele destinate unei rezerve de urgență ar trebui să aibă un termen de valabilitate suficient de mare. Este important și să poată fi consumate fără electricitate sau gaze.

Pentru doi adulți și un copil, un exemplu de coș de cumpărături include nouă conserve de alimente gata de consum. Pot fi alese conserve de fasole, pește sau alte preparate care nu necesită încălzire.

La un cost estimat de 5-9 lei pentru o conservă, cele nouă produse ar costa între 45 și 81 de lei.

Familia poate adăuga patru pachete de biscuiți simpli sau crackers. La un preț de 5-9 lei pe pachet, cheltuiala ajunge la 20-36 de lei.

O rezervă poate include și un borcan de unt de arahide, cu un cost estimat de 12-22 de lei, dacă membrii familiei nu au alergii la arahide.

Pentru completarea aportului energetic pot fi cumpărate două pachete de nuci sau alte fructe oleaginoase. Costul estimat este de 24-40 de lei.

Două pachete de fructe uscate ar putea costa între 16 și 30 de lei, iar nouă batoane de cereale sau batoane energizante, între 27 și 54 de lei.

În coș poate fi inclus și un kilogram de fructe proaspete care rezistă câteva zile fără refrigerare. Pentru acestea, estimarea este de 7-12 lei.

În acest exemplu, alimentele însumează aproximativ 151-275 de lei. Cantitățile reprezintă un model de cumpărături, nu un meniu alimentar universal.

Pentru un copil, alegerea produselor trebuie adaptată vârstei, alergiilor și nevoilor nutriționale. Este important ca alimentele să fie cunoscute și acceptate de acesta.

Pe lângă apă și alimente, familia are nevoie de câteva produse pentru igiena de bază.

Într-un scenariu orientativ, 25-45 de lei pot fi alocați pentru șervețele umede, hârtie igienică, săpun sau dezinfectant și saci pentru gunoi.

Prin urmare, bugetul estimat se împarte astfel:

Categorie Cost estimat Apă – 36 de litri 72-108 lei Nouă conserve 45-81 lei Patru pachete de biscuiți 20-36 lei Un borcan de unt de arahide 12-22 lei Două pachete de nuci 24-40 lei Două pachete de fructe uscate 16-30 lei Nouă batoane 27-54 lei Un kilogram de fructe 7-12 lei Produse de igienă 25-45 lei Total estimat 248-428 lei

Astfel, o familie ar putea aloca un buget rotunjit de 250-430 de lei pentru cumpărarea acestor provizii.

Estimarea este realizată pentru un coș orientativ, folosind intervale de preț pentru produse obișnuite. Nu reprezintă prețul unui coș verificat integral la un singur supermarket.

Suma nu include eventualele taxe de livrare sau garanțiile pentru ambalajele care intră în sistemul SGR.

Alimentele și apa nu sunt suficiente pentru o pregătire completă. O întrerupere a alimentării cu electricitate poate face necesară utilizarea unei lanterne.

De asemenea, bateriile de rezervă și o baterie externă pentru telefon pot fi utile în cazul unei pene de curent.

Pentru o lanternă simplă, baterii și câteva accesorii de bază, familia ar putea rezerva orientativ încă 70-200 de lei. Costul depinde de echipamentele deja disponibile și de produsele cumpărate.

În acest scenariu, cheltuiala inițială pentru provizii și câteva echipamente poate ajunge la aproximativ 320-630 de lei.

Estimarea nu include o trusă nouă de prim ajutor, un radio, medicamentele sau alte obiecte individuale. Acestea pot majora bugetul.

Medicamentele necesare membrilor familiei trebuie pregătite separat, conform tratamentelor prescrise. Pentru copiii mici pot fi necesare și produse specifice.

Nu trebuie neglijate nici documentele personale, păturile, hainele de schimb și o sumă de bani în numerar.

Pregătirea unei rezerve pentru situații de urgență nu presupune obligatoriu o singură sesiune de cumpărături.

Familia poate începe cu apa și alimentele neperisabile, apoi poate completa treptat produsele de igienă și echipamentele.

O altă variantă este cumpărarea unor produse suplimentare la fiecare vizită la supermarket.

Este important ca alimentele să fie verificate periodic. Cele care se apropie de termenul de expirare pot fi consumate și înlocuite cu produse noi.

În același timp, proviziile trebuie păstrate într-un loc accesibil, ferit de temperaturi ridicate și umiditate.

Pregătirea unui stoc pentru 72 de ore nu înseamnă că o situație de urgență este iminentă. Reprezintă o măsură preventivă, care poate reduce dificultățile unei familii atunci când serviciile esențiale sunt întrerupte.