Registrul Auto Român (RAR) anunță suspendarea temporară a serviciilor destinate publicului, începând de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de la ora 14:00. Întreruperea va continua și duminică, 22 noiembrie, fiind necesară pentru efectuarea unor lucrări ample de mentenanță a infrastructurii IT. În această perioadă, șoferii nu vor putea face programări pentru activitățile RAR și nici interogări în bazele de date ale instituției.

Registrul Auto Român a transmis un anunț important pentru șoferii care intenționează să utilizeze serviciile instituției în acest weekend.

Începând de sâmbătă, 21 noiembrie, ora 14:00, serviciile destinate publicului vor deveni indisponibile. Întreruperea este programată și pentru întreaga zi de duminică, 22 noiembrie.

Măsura este determinată de lucrările de mentenanță care vor avea loc la infrastructura informatică a instituției.

Reprezentanții RAR au precizat că intervențiile sunt ample și vor afecta accesul la serviciile care depind de sistemele informatice.

„Vă informăm că sâmbătă, 21 noiembrie, începând cu ora 14.00. și duminică 22 noiembrie 2026, serviciile destinate publicului nu vor fi disponibile (programări pentru activități RAR, interogări baze de date etc). În acest interval vom face operațiuni ample de mentenanță a infrastructurii IT. Prin urmare, vă recomandăm să faceți programări pentru activitățile de care aveți nevoie înainte de perioada menționată mai sus”, a transmis Registrul Auto Român.

Întreruperea anunțată afectează programările pentru activitățile desfășurate de Registrul Auto Român. Șoferii care doresc să își rezerve un loc pentru o verificare sau altă procedură RAR nu vor putea utiliza serviciul de programări în intervalul menționat.

De asemenea, vor fi indisponibile interogările bazelor de date ale instituției. Acestea permit accesarea unor informații prin intermediul serviciilor informatice RAR.

Anunțul instituției nu prezintă o listă completă a tuturor funcționalităților care vor fi afectate. RAR precizează însă că serviciile destinate publicului nu vor fi disponibile pe durata intervențiilor.

Pentru a evita eventualele probleme, reprezentanții instituției recomandă efectuarea programărilor înainte de începerea lucrărilor.

Registrul Auto Român le recomandă persoanelor care au nevoie de serviciile instituției să țină cont de perioada de indisponibilitate.

Cei care intenționează să facă programări online trebuie să efectueze această operațiune înainte de sâmbătă, ora 14:00.

Instituția și-a cerut scuze pentru inconvenientele care pot apărea în urma suspendării temporare a serviciilor.

„Ne prezentăm scuzele pentru eventualele inconveniente și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații”, au transmis reprezentanții Departamentului Comunicare al RAR.

Potrivit anunțului oficial, lucrările de mentenanță sunt programate pentru perioada 21-22 noiembrie 2026. Instituția nu a precizat ora exactă la care serviciile vor redeveni disponibile.