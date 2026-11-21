Fostul director general al Nvidia, Jensen Huang, a acceptat să depună mărturie în cadrul unei audieri publice în Senatul Statelor Unite, în contextul unei investigații privind presupusele sale legături cu o femeie acuzată că ar fi spionat pentru China. Informația a fost confirmată vineri de un consilier al senatorului republican Tim Scott.

Jensen Huang a intrat în atenția parlamentarilor americani după ce publicația The New York Times a relatat că acesta ar fi avut o relație sentimentală cu femeia respectivă. Dezvăluirile au ridicat întrebări în rândul congresmenilor cu privire la exporturile către China ale cipurilor avansate de inteligență artificială produse de Nvidia, notează Reuters.

Dacă audierea se va desfășura conform planului, aceasta va reprezenta prima apariție publică a lui Jensen Huang în fața unei comisii parlamentare de la plecarea sa din funcția de director general al Nvidia, pe 12 noiembrie.

Deocamdată, biroul senatorului Tim Scott nu a anunțat o dată oficială pentru audierea publică. Solicitarea inițială a senatorului prevedea ca fostul director general Nvidia să se prezinte în fața Senatului pe 3 decembrie.

Un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze informațiile privind audierea.

Separat de această procedură, Huang a acceptat să participe și la un interviu cu ușile închise în fața a trei comisii ale Camerei Reprezentanților din SUA. Întâlnirea este programată pentru 1 decembrie 2026.

Astfel, fostul șef al Nvidia urmează să fie audiat în două formate diferite în Congresul american: o discuție confidențială cu trei comisii ale Camerei Reprezentanților și o posibilă audiere publică în Senat.

Investigația parlamentarilor americani vizează informațiile apărute despre relația lui Jensen Huang cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei, precum și întrebările ridicate în legătură cu exporturile către Beijing ale cipurilor avansate de inteligență artificială produse de Nvidia.

Născut la 17 februarie 1963, în Taiwan, Huang a fondat Nvidia în 1993, alături de Chris Malachowsky și Curtis Priem. Sub conducerea sa, compania a devenit un actor central în dezvoltarea infrastructurii hardware pentru inteligență artificială, centre de date și calcul de înaltă performanță.