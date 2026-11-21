Fostul director general Nvidia, Jensen Huang, va depune mărturie în Senatul SUA. Congresmenii investighează legăturile sale cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei
SURSA FOTO: Dreamstime - Nvidia
Fostul director general al Nvidia, Jensen Huang, a acceptat să depună mărturie în cadrul unei audieri publice în Senatul Statelor Unite, în contextul unei investigații privind presupusele sale legături cu o femeie acuzată că ar fi spionat pentru China. Informația a fost confirmată vineri de un consilier al senatorului republican Tim Scott.
Fostul șef Nvidia va fi audiat în Senatul SUA
Jensen Huang a intrat în atenția parlamentarilor americani după ce publicația The New York Times a relatat că acesta ar fi avut o relație sentimentală cu femeia respectivă. Dezvăluirile au ridicat întrebări în rândul congresmenilor cu privire la exporturile către China ale cipurilor avansate de inteligență artificială produse de Nvidia, notează Reuters.
Dacă audierea se va desfășura conform planului, aceasta va reprezenta prima apariție publică a lui Jensen Huang în fața unei comisii parlamentare de la plecarea sa din funcția de director general al Nvidia, pe 12 noiembrie.
Când ar putea avea loc audierea lui Jensen Huang în Senatul SUA
Deocamdată, biroul senatorului Tim Scott nu a anunțat o dată oficială pentru audierea publică. Solicitarea inițială a senatorului prevedea ca fostul director general Nvidia să se prezinte în fața Senatului pe 3 decembrie.
Un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze informațiile privind audierea.
Huang a acceptat să participe și la un interviu cu ușile închise în fața a trei comisii
Separat de această procedură, Huang a acceptat să participe și la un interviu cu ușile închise în fața a trei comisii ale Camerei Reprezentanților din SUA. Întâlnirea este programată pentru 1 decembrie 2026.
Astfel, fostul șef al Nvidia urmează să fie audiat în două formate diferite în Congresul american: o discuție confidențială cu trei comisii ale Camerei Reprezentanților și o posibilă audiere publică în Senat.
Investigația parlamentarilor americani vizează informațiile apărute despre relația lui Jensen Huang cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei, precum și întrebările ridicate în legătură cu exporturile către Beijing ale cipurilor avansate de inteligență artificială produse de Nvidia.
Născut la 17 februarie 1963, în Taiwan, Huang a fondat Nvidia în 1993, alături de Chris Malachowsky și Curtis Priem. Sub conducerea sa, compania a devenit un actor central în dezvoltarea infrastructurii hardware pentru inteligență artificială, centre de date și calcul de înaltă performanță.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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