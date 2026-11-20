Guvernul ar fi aprobat vineri, 20 noiembrie, majorări salariale de 6,5% pentru angajații Transgaz și Transelectrica. Decizia nu a figurat pe ordinea de zi publică a ședinței și nu a fost anunțată oficial de Executiv. Potrivit unor surse guvernamentale, majorările au fost incluse în categoria proiectelor confidențiale.

Angajații companiilor de stat Transgaz și Transelectrica ar urma să beneficieze de o creștere salarială de 6,5%, potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24.

Măsura ar fi fost adoptată în ședința Executivului de vineri, 20 noiembrie, fără să fie comunicată public.

Proiectul nu s-a regăsit pe ordinea de zi anunțată înaintea reuniunii.

Potrivit surselor citate, majorările au fost încadrate în registrul „confidențial”, care permite adoptarea unor proiecte fără includerea lor pe agenda publică.

Executivul nu a oferit deocamdată explicații oficiale privind decizia.

Creșterea salarială de 6,5% ar fi fost solicitată încă de la începutul anului.

Aceasta ar urma să se aplice exclusiv angajaților celor două companii, nu și membrilor conducerii.

Șefii Transgaz și Transelectrica au contracte de mandat distincte, astfel că nu ar beneficia de majorarea salarială menționată.

Cele două companii de stat se numără printre angajatorii care oferă câștiguri salariale medii ridicate.

Potrivit datelor prezentate de Economedia, câștigul mediu salarial la Transgaz este de aproximativ 15.600 de lei.

În cazul Transelectrica, salariul mediu ajunge la 17.200 de lei.

Transgaz este operatorul național responsabil pentru transportul gazelor naturale, în timp ce Transelectrica gestionează transportul energiei electrice.

Majorările anunțate de sursele guvernamentale ar urma să crească cheltuielile salariale ale celor două societăți.

Nu au fost comunicate însă detalii oficiale despre data aplicării creșterilor sau despre impactul financiar total al noilor măsuri.

Cele două companii au beneficiat și anterior de măsuri privind extinderea personalului și majorarea bugetelor pentru salarii.

În vara acestui an, fostul Executiv a aprobat suplimentarea schemei de personal a Transgaz cu 148 de posturi.

Totodată, cheltuielile salariale ale companiei au fost majorate cu 9.548.000 de lei.

O măsură similară a fost adoptată și pentru Transelectrica.

Schema de personal a operatorului de transport al energiei electrice a fost suplimentată cu 124 de posturi.

În același timp, cheltuielile salariale au crescut cu 12.278.000 de lei.

Aceste decizii au fost adoptate separat de majorările salariale de 6,5% despre care au relatat vineri sursele guvernamentale.

Situația de la Transgaz și Transelectrica seamănă cu cea înregistrată anterior la Romgaz.

În luna mai 2026, salariile angajaților Romgaz au fost majorate tot cu 6,5%. Și în acel caz, decizia Guvernului a fost încadrată inițial în categoria celor confidențiale.

Ulterior, Executivul a prezentat public motivele care au stat la baza aprobării majorărilor. Autoritățile au explicat că măsura era necesară pentru păstrarea angajaților performanți. Argumentul invocat a fost legat și de investițiile importante pe care compania urma să le deruleze.

Potrivit Economedia, câștigul salarial mediu la Romgaz este de aproximativ 18.000 de lei.