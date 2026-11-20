CNAIR modifică temporar activitatea de control la frontieră. Șoferii trebuie să știe acest lucru
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CNAIR anunță lucrări de mentenanță duminică, 22 noiembrie 2026, în intervalul 00:00–00:20. Intervențiile vizează aplicațiile informatice folosite în Agențiile de Control și Încasare.
CNAIR: Lucrări de mentenanță în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce trebuie să știe transportatorii
Activitatea de control la anumite puncte de trecere a frontierei va fi afectată. De asemenea, pot apărea întreruperi la emiterea Autorizațiilor Speciale de Transport și a tichetelor de rută TollRo.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat efectuarea unor lucrări de mentenanță la sistemele informatice proprii. Intervențiile sunt programate pentru noaptea de sâmbătă spre duminică.
Potrivit informațiilor transmise de companie, lucrările vor avea o durată estimată de 20 de minute. Acestea vor afecta mai multe activități desfășurate în Agențiile de Control și Încasare (ACI).
CNAIR anunță lucrări de mentenanță la aplicațiile informatice
Intervențiile sunt programate duminică, 22 noiembrie 2026, între orele 00:00 și 00:20. În acest interval, vor fi efectuate operațiuni de mentenanță la aplicațiile informatice utilizate de CNAIR în punctele de control și încasare.
Compania a precizat că măsurile vor avea efect asupra activităților desfășurate la anumite puncte de trecere a frontierei. Sunt vizate atât operațiunile de control, cât și serviciile de emitere a documentelor necesare transportului rutier.
„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, că duminică, 22.11.2026, în intervalul orar estimat 00:00-00:20, vor fi executate lucrări de mentenanță la aplicațiile informatice utilizate de CNAIR în Agențiile de Control și Încasare (ACI) care vor afecta activitatea de control desfășurată în ACI din PTF situate la frontiera externă a UE, activitatea de emitere a Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) la cerere și a tichetelor de rută (TollRo), desfășurată în ACI din PTF situate pe frontiera externă UE/situate în zona de frontieră internă UE”, se arată în comunicatul CNAIR.
CNAIR: Emiterea autorizațiilor AST și a tichetelor TollRo poate fi afectată
Lucrările vor influența activitatea de control desfășurată în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei situate la frontiera externă a Uniunii Europene.
Totodată, vor fi afectate operațiunile de emitere a Autorizațiilor Speciale de Transport (AST), la cerere. Sunt vizate și tichetele de rută TollRo.
Aceste servicii sunt gestionate prin aplicațiile informatice ale CNAIR. Intervențiile tehnice pot limita temporar funcționarea lor în intervalul anunțat.
Compania a precizat că echipele tehnice vor încerca să reducă durata operațiunilor. Obiectivul este limitarea timpului în care activitățile respective vor fi afectate.
CNAIR anunță măsuri pentru reducerea duratei intervențiilor
Reprezentanții companiei au transmis că echipele tehnice vor depune eforturi pentru finalizarea lucrărilor într-un timp cât mai scurt.
„Echipele tehnice ale CNAIR vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanță.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, mai transmite Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
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