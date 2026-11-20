Întreprinderile mici și mijlocii își încasează facturile în 98 de zile, în medie, potrivit unei analize Sierra Quadrant. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că lipsa lichidităților a ajuns și la companiile mari. În primele nouă luni din 2026, numărul insolvențelor în rândul firmelor cu active de peste un milion de euro a crescut cu 65%.

Potrivit bilanțurilor pe 2025 analizate de Sierra Quadrant, 22,5% dintre firmele active aveau capitaluri proprii negative, față de 20,3% în 2021. În cazul firmei mediane, ponderea capitalurilor proprii în active a coborât de la 55,6% la 41,8% în patru ani.

„Economia românească trece printr-o criză de lichiditate. Clienții cumpără mai puțin, facturile se încasează tot mai greu, iar multe firme nu mai au rezerve. Iar problema a ajuns și la companiile mari. Potrivit unei analize Sierra Quadrant, mai mult de una din cinci firme are capital propriu negativ, adică datorii mai mari decât tot ce deține. În doar patru ani, companiile au pierdut aproape un sfert din rezerva care le proteja de șocuri”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Termenul mediu de încasare a facturilor a crescut cu patru zile față de anul precedent, potrivit Sierra Quadrant. În aceeași perioadă, firmele au avut de gestionat și scăderea vânzărilor. Datele INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a coborât cu 4,6% în primele nouă luni, ca serie brută.

„Banii circulă tot mai greu. O firmă așteaptă în medie 86 de zile ca să-și încaseze facturile, iar un IMM aproape 100 de zile. Peste patru din zece facturi sunt plătite cu întârziere.

În același timp, vânzările scad. Comerțul cu amănuntul a pierdut aproape 5% în primele nouă luni, iar salariul real a scăzut paisprezece luni la rând”, a mai scris analistul.

Numărul firmelor intrate în insolvență în primele nouă luni din 2026 a fost cu aproape 12% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. În rândul companiilor cu active de peste un milion de euro, numărul cazurilor a urcat de la 86 la 142.

„Rezultatul se vede în instanțe. Peste 5.250 de firme au intrat în insolvență în primele nouă luni, cel mai ridicat nivel din 2018. Printre companiile cu active de peste un milion de euro, numărul insolvențelor a crescut cu 65%.

Când o companie mare intră în insolvență, zeci de furnizori rămân cu facturile neîncasate. Pentru multe firme mici, un singur client care nu plătește poate însemna sfârșitul”, a avertizat Adrian Negrescu.

Analistul recomandă firmelor să intervină din timp, cât încă își pot gestiona datoriile. El atrage atenția asupra riscurilor din relația cu partenerii comerciali și asupra importanței urmăririi zilnice a încasărilor și plăților.