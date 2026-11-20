Românii care trimit bani din Spania în România trebuie să verifice dacă serviciile folosite aparțin unor instituții financiare autorizate și supravegheate.

Alberto Ríos, director general pentru Relații Instituționale, Transparență și Conduită al Băncii Spaniei, explică ce protecție au cetățenii români în relația cu băncile, cum este monitorizat sistemul financiar spaniol și ce avantaje aduc transferurile bancare instant.

Spania găzduiește o comunitate importantă de români. Mulți dintre aceștia lucrează în această țară și trimit periodic bani rudelor din România. Pentru ei, accesul la servicii bancare sigure și cunoașterea drepturilor financiare sunt aspecte importante.

Mediafax Spania a discutat cu un reprezentant al instituției care gestionează o parte dintre responsabilitățile financiare ale statului spaniol. Interviul a abordat inclusiv funcționarea Băncii Spaniei, situația băncilor comerciale și măsurile prin care clienții își pot proteja interesele.

Banca Spaniei are atribuții care depășesc administrarea sistemului bancar național. Instituția participă la mecanismele europene de politică monetară și supraveghere financiară. Totodată, urmărește funcționarea corespunzătoare a sistemelor de plăți și stabilitatea instituțiilor de credit.

Despre aceste responsabilități, Alberto Ríos a explicat:

„Începând cu 1 ianuarie 1999, Banca Spaniei, în calitate de membră a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), participă la îndeplinirea atribuțiilor fundamentale ale acestuia, precum definirea și punerea în aplicare a politicii monetare în zona euro, supravegherea și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și emiterea bancnotelor aflate în circulație, euro pe care îi folosim în țările noastre. Banca Spaniei păstrează, de asemenea, atribuțiile specifice unei bănci centrale naționale, precum gestionarea rezervelor valutare și a metalelor prețioase care nu au fost transferate Băncii Centrale Europene. În plus, în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, este autoritatea responsabilă de supravegherea solvabilității instituțiilor de credit și a respectării de către acestea a legislației în vigoare. La nivel general, instituția veghează la stabilitatea întregului sistem financiar”.

Un aspect important pentru comunitatea românească privește accesul la serviciile bancare. Cetățenii români nu au un statut inferior clienților spanioli. Apartenența ambelor state la Uniunea Europeană le asigură românilor drepturi și obligații egale în relația cu băncile din Spania.

Alberto Ríos a fost întrebat ce informații ar trebui să cunoască românii care trăiesc și muncesc în Spania atunci când își deschid conturi sau utilizează produse bancare.

Oficialul a precizat că naționalitatea română nu schimbă drepturile de care beneficiază un client bancar în această țară.

„Cetățenii români care locuiesc în Spania, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, beneficiază de aceleași drepturi și au aceleași obligații ca cetățenii spanioli în relația cu instituțiile bancare. Banca Spaniei pune la dispoziția publicului larg Portalul Clientului Bancar, care conține numeroase informații practice pentru consumatorii de servicii financiare de bază, precum și recomandări de educație financiară destinate întregii populații”.

Portalul Clientului Bancar este una dintre resursele puse la dispoziția consumatorilor. Acesta oferă informații despre serviciile financiare uzuale și materiale de educație financiară. Resursa se adresează tuturor clienților, inclusiv persoanelor care au nevoie de clarificări despre relația cu instituțiile de credit.

Un alt subiect discutat în interviu a vizat rezistența băncilor spaniole și instrumentele utilizate pentru prevenirea riscurilor financiare.

Potrivit lui Alberto Ríos, datele privind lichiditatea și solvabilitatea indică o situație favorabilă. Oficialul a menționat și evoluția creditelor neperformante, precum și rezultatele financiare ale instituțiilor bancare.

„Sistemul bancar spaniol se află într-o stare bună, după cum arată datele statistice privind solvabilitatea și lichiditatea. Rata creditelor neperformante se situează la cel mai scăzut nivel din istorie, iar profitabilitatea instituțiilor bancare se menține la niveluri foarte satisfăcătoare. Banca Spaniei este o instituție esențială pentru menținerea stabilității sistemului financiar spaniol. În acest scop, dispune, printre alte instrumente, de un cadru de analiză, mecanisme de supraveghere preventivă și posibilitatea de a adopta decizii de politică macroprudențială în domeniul sistemului bancar. Stabilitatea financiară este esențială pentru bunăstarea societății. Un sistem financiar stabil este capabil să absoarbă impactul șocurilor și materializarea riscurilor, fără ca procesul de intermediere financiară să fie afectat negativ și să genereze prejudicii suplimentare activității economice”.

Supravegherea nu se limitează la verificarea situației financiare a băncilor. Autoritatea utilizează și mecanisme preventive pentru identificarea vulnerabilităților care ar putea afecta funcționarea sistemului.

Printre instrumentele menționate se află analiza riscurilor și măsurile de politică macroprudențială. Acestea urmăresc să limiteze efectele unor eventuale dezechilibre asupra instituțiilor financiare și asupra economiei.

Pentru românii care susțin financiar familiile rămase în țară, alegerea serviciului prin care sunt transferate sumele reprezintă o decizie importantă.

Alberto Ríos recomandă utilizarea unor furnizori care fac parte din sistemul financiar supravegheat. Oficialul a explicat și de ce verificarea înregistrării unei instituții este relevantă înainte de efectuarea unei operațiuni.

„Recomandarea fundamentală este ca transferurile să fie efectuate prin intermediul sistemului financiar supravegheat. O instituție înregistrată în registrul Băncii Spaniei reprezintă cea mai bună garanție că banii vor ajunge la destinație. În plus, regulamentul european privind transferurile instant, intrat în vigoare chiar în acest an, garantează utilizatorilor că transferurile de bani între bănci ajung la destinație în doar câteva secunde”.

Așadar, verificarea furnizorului este primul element indicat de reprezentantul Băncii Spaniei. Românii pot consulta registrul instituției pentru a vedea dacă operatorul prin care intenționează să trimită bani este înregistrat.

Oficialul a adus în discuție și transferurile instant, reglementate la nivel european. Acestea permit deplasarea banilor între conturi bancare în câteva secunde. Mecanismul este relevant pentru persoanele care au nevoie ca sumele trimise din Spania să ajungă rapid la beneficiarii din România.

Discuția cu reprezentantul Băncii Spaniei a inclus și relațiile economice dintre cele două state. Alberto Ríos a fost întrebat despre perspectivele colaborării și domeniile în care ar putea exista oportunități comune.

Oficialul a precizat că tema necesită o analiză mai detaliată și a indicat instituțiile guvernamentale drept surse competente pentru prezentarea evoluției relațiilor bilaterale.

„Relațiile economice dintre România și Spania reprezintă un subiect important, care merită o analiză mai amplă. Guvernele celor două țări sunt cele mai în măsură să prezinte în detaliu evoluția acestei cooperări și oportunitățile existente”.