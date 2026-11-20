Deputatul PSD de Arad Mihai Fifor a criticat, într-o postare pe Facebook, numirea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării. Reacția vine după ce Agenția Națională de Integritate a constatat că Miruță s-a aflat în incompatibilitate în timpul primului său mandat de deputat. Fifor cere să se afle cine a făcut verificările înainte ca parlamentarul USR să fie numit ministru al Apărării și vicepremier.

Fifor își începe postarea cu o critică la adresa foștilor titulari ai portofoliilor Apărării și Afacerilor Externe. În opinia sa, numirea lui Radu Miruță și a Oanei Țoiu în aceste funcții a afectat relațiile României cu partenerii externi. El susține că premierul Luca Niculescu și actualii miniștri, Dan Neculăescu și Radu Oprea, trebuie acum să refacă aceste relații.

„Când ai Miruță și Țoiu ca titulari ai unor portofolii grele, complicate, în vremuri mai grele și mai complicate ca niciodată, nu poți avea pretenția să fii respectat și poftit la masa mare”, a scris Mihai Fifor.

Deputatul PSD spune că, înaintea unei întâlniri, omologii străini pot avea deja informații despre parcursul și credibilitatea celui care reprezintă România. În opinia sa, verificarea acestor aspecte trebuie făcută înainte de numirea într-o funcție care presupune acces la informații sensibile.

„Există și o răspundere politică, distinctă de cea juridică. Cine a verificat trecutul acestui om înainte de numirea la conducerea Ministerului Apărării? Cine a evaluat riscurile? Cine și-a asumat desemnarea sa într-o funcție care presupune acces la informații sensibile și responsabilități asupra unor programe de înzestrare de miliarde de euro?”, a scris Fifor. „În domeniul securității naționale, responsabilitatea nu începe când izbucnește scandalul. Începe înainte de numire”, a adăugat deputatul.

Fifor face trimitere la investigația jurnalistului Dragoș Boța de la Antena 3 CNN. Potrivit documentelor consultate de televiziune, Miruță a depus o expertiză într-un dosar al Judecătoriei Pitești în timp ce era deputat. În postare, Fifor susține că pentru expertiză fusese achitat un onorariu de 1.000 de lei.

Fifor spune că explicațiile date de Miruță s-au schimbat după ce i-au fost prezentate documentele. Antena 3 CNN a relatat că fostul ministru a spus că nu își amintește să fi făcut expertize în timpul mandatului. El a susținut și că depunerea unui asemenea raport nu ar fi fost ilegală.

„Sunt contradicții care cer răspunsuri precise. Nu justificări politice, nu atacuri la adresa presei, nu formule evazive”, a scris Fifor.

Deputatul PSD a criticat și standardele de integritate ale USR. El a invocat cazul președintelui partidului, Dominic Fritz, care a pierdut definitiv, în iunie 2026, procesul în care a contestat raportul ANI privind un conflict de interese administrativ. Fifor a criticat menținerea lui Fritz la conducerea formațiunii și a amintit că USR a cerut în trecut demisii înainte de pronunțarea instanțelor.

În aceeași postare, Fifor a amintit că Miruță s-a numărat printre promotorii programului european SAFE. Deputatul PSD a reiterat că susține programul pentru modernizarea Armatei și pentru industria națională de apărare.

„Și repet a mia oară: nu programul este problema. OMUL este problema. SAFE este vital pentru România. Pentru modernizarea Armatei, pentru industria națională de apărare și pentru consolidarea capacității noastre de descurajare”, a mai scris Fifor. „Tocmai de aceea, credibilitatea și integritatea celor care gestionează asemenea programe nu pot fi tratate ca detalii secundare”, a adăugat el.

Radu Miruță respinge concluzia ANI

ANI a anunțat vineri că a constatat incompatibilitatea pentru perioada 2 iunie 2022 – 22 ianuarie 2023. Potrivit inspectorilor, Miruță a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară. Raportul ANI poate fi contestat în instanță în termen de 15 zile de la primire.

Fostul ministru al Apărării a respins public concluzia inspectorilor. „Este o mizerie de la un capăt la celălalt. ANI a confirmat că această expertiză poate fi făcută”, a declarat Radu Miruță pentru HotNews.