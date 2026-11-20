Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat vineri, 20 noiembrie, că deputatul USR Radu Miruță s-a aflat în incompatibilitate în mandatul parlamentar anterior. Inspectorii au stabilit că Miruță a întocmit și a depus un raport de expertiză judiciară în timp ce era deputat. ANI a încadrat această activitate în categoria celor specifice unei persoane fizice autorizate. Raportul de evaluare poate fi contestat în instanță.

Perioada indicată de inspectori începe la 2 iunie 2022 și se încheie la 22 ianuarie 2023. La acea dată, Miruță era deputat USR de Gorj, ales în legislatura 2020–2024. El a obținut un nou mandat în aceeași circumscripție, validat la 21 decembrie 2024.

„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară”, se arată în comunicatul ANI.

Agenția invocă art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor. Cazul lui Miruță figurează într-un comunicat care prezintă incidente de integritate constatate în cazul a 26 de persoane.

Activitatea de expert tehnic judiciar a lui Miruță a fost discutată public și în decembrie 2025, în contextul numirii sale la Ministerul Apărării. El a respins atunci acuzațiile de incompatibilitate și a explicat de ce ceruse suspendarea din activitatea de expert.

„Am făcut cerere de suspendare fiindcă nu mai aveam timp să fac expertizele şi luam amendă dacă eram activ şi nu le făceam”, a declarat Miruță la acel moment.

În februarie 2026, publicația Pandurul a întrebat ANI dacă îl verifica pe Miruță pentru perioada în care a fost deputat și expert judiciar. Agenția a invocat confidențialitatea procedurilor de evaluare și a precizat că nu furnizează informații despre cauzele în curs.

Legea nr. 176/2010 îi permite persoanei evaluate să conteste raportul la instanța de contencios administrativ competentă. Termenul este de 15 zile de la primirea raportului. Dacă persoana vizată nu îl contestă în termen, ANI sesizează organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare.