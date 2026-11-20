Radu Georgescu, managing partner la CFO Network, critică politica monetară a Băncii Naționale a României și avertizează că leul s-ar putea deprecia puternic. El pornește de la evoluția celor două deficite ale României. În primele nouă luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut, iar cel de cont curent a urcat la 22,88 miliarde de euro.

Deficitul de cont curent a crescut cu 875 de milioane de euro, adică aproximativ 4%, față de primele nouă luni din 2025. Datele provizorii ale BNR arată că deficitul din comerțul cu bunuri s-a adâncit cu 1,128 miliarde de euro. Serviciile au compensat o parte din această creștere, cu un excedent mai mare cu 740 de milioane de euro.

În aceeași perioadă, deficitul bugetar a coborât de la 5,35% la 3,82% din PIB, potrivit Ministerului Finanțelor. În lei, diferența dintre veniturile și cheltuielile statului s-a redus de la 102,47 miliarde la 78,52 miliarde.

„În același timp, deficitul bugetar a scăzut cu prețul unei avalanșe de creșteri de taxe și al unei recesiuni economice. Dar deficitul de cont curent a crescut !!!”, a scris Radu Georgescu.

Georgescu consideră că stabilitatea cursului față de euro a avantajat produsele din import. În opinia sa, diferența de preț a favorizat importurile chiar și în condițiile în care consumul a slăbit.

„Deși consumul scade în România, importurile au crescut, deoarece produsele din import sunt mai ieftine”, susține el.

A doua critică vizează dobânda de politică monetară. Georgescu susține că o dobândă-cheie sub rata inflației încurajează creditele de consum și, prin ele, cererea de produse importate.

Pe 12 noiembrie, BNR a menținut dobânda-cheie la 6,50% pe an. Inflația anuală a ajuns la 6,9% în octombrie, potrivit Institutului Național de Statistică.

Georgescu avertizează că leul s-ar putea deprecia puternic și invocă scăderea rezervelor valutare din septembrie și octombrie. El pune această scădere pe seama unor intervenții ale BNR pentru susținerea cursului.

Rezervele valutare au coborât de la 64,865 miliarde de euro la sfârșitul lunii august la 58,553 miliarde la finele lunii octombrie. Diferența este de 6,312 miliarde de euro.

Comunicatele BNR arată că ieșirile de valută includ plăți aferente datoriei publice, modificări ale rezervelor minime ale băncilor și alte operațiuni. Din aceste date nu se poate stabili cât a vândut banca centrală pentru susținerea cursului.