Economia Germaniei ar urma să crească cu peste 1% în 2026, după trei ani de stagnare, potrivit estimărilor Bundesbank și Guvernului de la Berlin. Redresarea este susținută de exporturi, investiții publice și stimulente fiscale.

Economia Germaniei ar urma să înregistreze o accelerare a creșterii în ultimul trimestru din 2026, însă inflația ar putea reveni pe un trend ascendent, în special după sfârșitul anului. Estimarea a fost făcută, joi, de Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), care anticipează o consolidare a redresării economice în următoarele luni.

După trei ani de stagnare, cea mai mare economie europeană și a treia economie a lumii a înregistrat în 2026 o evoluție mai bună decât se anticipa, susținută de exporturi solide și de stimulentele fiscale. Rezultatul a fost obținut în pofida avertismentelor analiștilor privind efectele negative ale prețurilor ridicate la energie.

Potrivit Bundesbank, redresarea economică ar urma să câștige ritm în perioada următoare, chiar dacă cererea internă rămâne redusă. Politica fiscală expansionistă continuă să susțină creșterea produsului intern brut (PIB), în timp ce industria beneficiază de majorarea cererii interne și de extinderea comerțului mondial.

Cele mai multe estimări indică o creștere a economiei germane de peste 1% în 2026, comparativ cu avansul de 0,3% înregistrat anul trecut. Cu toate acestea, Bundesbank avertizează că rata inflației ar putea crește semnificativ la începutul anului 2027.

Încheierea programului de subvenționare a combustibililor și eliminarea altor măsuri de sprijin guvernamental ar putea majora inflația cu aproximativ 0,5 puncte procentuale, estimează instituția. În octombrie, Germania înregistra o rată a inflației de 2,9%, una dintre cele mai scăzute din zona euro.

Luna trecută, Guvernul de la Berlin și-a revizuit în creștere prognoza privind evoluția economiei germane în 2026, estimând un avans de 1,3%. Noua previziune este cu 0,8 puncte procentuale peste cea prezentată în primăvară. Autoritățile au explicat că economia Germaniei s-a dovedit mai rezistentă decât se anticipase la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Evoluția economică este susținută și de investițiile publice importante în domeniul apărării și în infrastructură.

Cu toate acestea, Ministerul Economiei avertizează că incertitudinile geopolitice, utilizarea redusă a capacităților industriale și creșterea costurilor materialelor și finanțării ar putea limita investițiile private.

Pentru 2027, Guvernul Germaniei estimează o creștere a produsului intern brut (PIB) de 1,1%, peste prognoza de 0,9% publicată în aprilie. În 2028, avansul economic ar urma să încetinească la 0,6%.

Autoritățile de la Berlin atrag atenția că evoluția economiei în următorii ani depinde în mare măsură de desfășurarea războiului din Orientul Mijlociu și a celui din Ucraina.

În paralel, analiștii financiari își exprimă îngrijorarea cu privire la problemele structurale ale economiei germane, printre care se numără prețurile ridicate la energie, deficitul de personal calificat și îmbătrânirea populației.