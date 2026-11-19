Piața de carte din România traversează o perioadă de transformare, pe fondul schimbării obiceiurilor de lectură, al dezvoltării audiobook-urilor și al creșterii consumului de conținut digital. Majorarea TVA pentru cărți de la 5% la 11% reprezintă un nou context pentru industrie, în care librăriile clasice, comerțul online și aplicațiile de streaming concurează pentru atenția cititorilor.

Dan Vidrașcu, Co-CEO al Grupului Litera și CEO Voxa, a vorbit despre evoluția pieței de carte din România, ascensiunea audiobook-urilor și tendințele internaționale din industrie într-o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”.

În luna noiembrie, Voxa a marcat cinci ani de activitate pe piața din România. Dan Vidrașcu consideră că, în acest interval, compania a reușit să transforme piața de carte digitală din țară.

La momentul lansării platformei, oferta de audiobook-uri era aproape inexistentă, iar catalogul de e-book-uri era extrem de restrâns. În aceste condiții, unul dintre principalele eforturi ale companiei a fost să convingă editurile că românii sunt interesați de aceste formate și că există cerere pentru ele.

În paralel, Voxa a urmărit să le arate cititorilor din România că au la dispoziție o alternativă locală, cu acces la conținut în limba română, pe care o pot testa.

După cinci ani, rezultatele arată că ambele obiective au fost atinse. Majoritatea editurilor importante își distribuie acum portofoliile prin intermediul Voxa, iar numărul românilor care aleg să se aboneze la platformă este în creștere.

Piața continuă să se dezvolte, iar compania estimează că va obține în acest an venituri de aproximativ 8 milioane de euro din abonamente în România.

„Voxa a făcut 5 ani în luna noiembrie. 5 ani în care cred că am reușit să transformăm piața de carte digitală din România. La momentul lansării… Plecam practic aproape de la un catalog inexistent în format audio și unul extrem de mic în format e-book. Atunci a fost un efort mare să convingem editurile că aceste formate sunt căutate și cerute de români și să-i convingem și pe români că apare și o alternativă în România cu conținut în limba română pe care ar trebui să-l testeze. Cinci ani mai târziu, aș putea spune, că cred că ne-au reușit ambele. Majoritatea editurilor importante își distribuie portofoliu pe Voxa și românii se abonează în număr tot mai mare. Piața crește, compania va avea venituri de aproximativ 8 milioane de euro din abonamente anul ăsta în România”, a spus Dan Vidrașcu.

Discuția din cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” a pornit și de la o comparație între planurile inițiale ale companiei și evoluția înregistrată în cei cinci ani de activitate.

„Ieri am revăzut interviuri pe care le-am făcut în urmă cu 4 ani, când practic era un an de la lansarea Voxa și care a deschis seria mea, „Cronicari după oreche”, care prezintă ca podcast și la tine în Voxa. Și făceam o comparație despre cum vedeai lucrurile atunci și cum probabil le vezi acum. În orice caz, sunt direcții de dezvoltare pe care atunci nu le anticipai. Îmi spunea atunci că sunt destul de mulți cititori români din străinătate, din diaspora, care intră să-și facă abonament, dar nu se punea problema de extinderi în alte țări. Acum, evident, voi ați făcut și niște previziuni, ați pornit și cu o finanțare publică, în mod clar ați avut niște planuri făcute”, a întrebat Radu Preda.

Întrebat dacă rezultatele obținute după cinci ani au depășit așteptările inițiale, Dan Vidrașcu a explicat că evoluția din România se încadrează în scenariul optimist pe care îl anticipase.

Acesta consideră că piața locală are în continuare mulți ani de creștere, deoarece România a intrat foarte târziu în dezvoltarea formatelor digitale de carte. Țara a ratat practic momentul lansării formatului e-book, iar audiobook-urile deveniseră deja un format cu o evoluție importantă și începeau să fie utilizate pe scară largă în numeroase state.

În România, audiobook-urile aproape că nu existau la acel moment. Cititorii interesați de acest format consumau în principal cărți audio în limba engleză, disponibile pe diverse platforme internaționale.

Acest decalaj reprezintă un handicap important pentru piața locală. Chiar și în aceste condiții, estimările indică faptul că piața de carte digitală din România ar putea ajunge în acest an la aproximativ 7-8% din totalul pieței de carte, după ce a pornit practic de la zero în momentul lansării Voxa.

Prin comparație, piața americană rămâne principalul reper internațional, în condițiile în care formatul digital reprezintă aproximativ 23-24% din totalul pieței de carte din Statele Unite.

„În România aș spune că evoluția este conform scenarului optimist pe care îl desenam și în continuare văd mulți ani de creștere pentru că trebuie să realizăm că noi am intrat foarte târziu în acest joc, deci noi am ratat lansarea formatului de e-book. După mulți ani de zile, audiobook-urile deja aveau creștere, deveneau un format mainstream în multe țări. În România nici nu existau, românii consumau doar audiobook-uri în limba engleză, pe care le găseau pe diverse platforme internaționale. Deci e un handicap foarte mare și dacă piața de carte digitală anul ăsta probabil se va duce spre 7-8% din totalul pieței de carte, de la zero, de unde am plecat în momentul ăla, reperul rămâne tot piața americană, unde digitalul este în jur de 23-24% din totalul pieței de carte”, a subliniat Dan Vidrașcu.

La nivel internațional, evoluția formatelor digitale nu este uniformă. Dan Vidrașcu a explicat că audiobook-urile înregistrează o creștere susținută, în timp ce e-book-urile au ajuns la un nivel relativ stabil pe unele piețe.

În Statele Unite, e-book-urile sunt plafonate de aproximativ trei-patru ani și s-au stabilizat la circa 10% din totalul pieței de carte. În schimb, audiobook-urile continuă să crească în mod constant.

De altfel, formatul audiobook este în continuare formatul de carte cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial.

În opinia CEO-ului Voxa, întârzierea cu care România a intrat pe această piață lasă loc unei perioade îndelungate de dezvoltare. Chiar dacă piața locală este încă departe de nivelurile înregistrate în Statele Unite, există un potențial important de creștere.

„E și într-o creștere în special pe formatul audiobook. E-book-urile sunt plafonate acolo de vreo 3 sau 4 ani. Da, sigur, s-au stabilizat la un 10% din totalul pieței de carte. Și audiobook-urile cresc în mod constant. De altfel, formatul de audiobook este în continuare formatul de carte cu cea mai rapidă creștere peste tot în lume. În România am plecat cu un handicap foarte mare, cu o întârziere importantă, deci ar trebui să mai avem mulți ani de creștere. Deci, din punctul său de vedere, ca să revin la întrebarea ta, în România lucrurile merg conform proiecției. În extinderea regională însă, aici lucrurile au fluctuat pentru că, uitându-ne la alte țări importante din Europa, unde piața digitală nu era foarte dezvoltată, cum ar fi Italia, de exemplu, crezi că ar fi o oportunitate să devenim un jucător important acolo, mai ales în condițiile în care editurile erau foarte dispuse să lucreze cu cât mai multe platforme, deci inclusiv cu noi. Însă am realizat că e foarte scump să achiziționezi abonați într-o piață în care concurentul tău direct e liderul mondial Audible și că nu avem capacitatea să finanțăm bugetele de marketing de care era nevoie ca să putem să le fim concurenți. Chiar dacă, în continuare, cred că e un potențial important de dezvoltare și în acele piețe. Din punctul său de vedere, America e într-o categorie aparte. Sunt multe alte țări europene dezvoltate, unde încă sunt departe de nivelul ăsta de penetrare a digitalului. Schimbarea strategiei internaționale a fost spre consolidarea brand-ului Voxa ca un lider regional. Și atunci, practic, de la piețile dezvoltate, cum era Italia, Spania, care erau parte din strategia noastră în 2023-2024, acum, în septembrie anul trecut, am lansat Voxa Ungaria. Până la finalul acestui an devenim lider în acea piață”, a completat Dan Vidrașcu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.