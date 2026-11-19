Philip Morris International (PMI) a investit peste 1,1 miliarde de dolari în România din 1993 până în prezent, dintre care mai mult de 730 de milioane de dolari au fost alocate, începând din 2017, transformării fabricii din Otopeni într-un centru de producție de înaltă tehnologie pentru produse din tutun încălzit.

Reprezentanții companiei consideră că România trebuie să ofere investitorilor motive să dezvolte aici activități industriale mai avansate, nu doar să mențină operațiunile existente, iar acest lucru presupune predictibilitate fiscală și legislativă, stabilitate și pregătire tehnică adaptată schimbărilor din industrie.

Gabriela Podașcă, Governmental Affairs Director la Philip Morris România, și Marco Hannapel, președintele Regiunii Europa în cadrul Philip Morris International, au evidențiat, în interviuri acordate publicațiilor Business Review și Ziarul Financiar, importanța unui mediu economic stabil pentru atragerea și păstrarea investițiilor pe termen lung. Cei doi au vorbit despre contribuția fabricii din Otopeni la economia românească și europeană, rolul furnizorilor locali, competitivitatea industrială, reglementările europene și perspectivele dezvoltării operațiunilor companiei în România.

PMI este prezentă în România de peste trei decenii, perioadă în care și-a transformat activitatea și și-a dezvoltat operațiunile în paralel cu evoluția economiei locale. Din totalul investițiilor de peste 1,1 miliarde de dolari realizate începând din 1993, mai mult de 730 de milioane de dolari au fost direcționate, începând din 2017, către transformarea fabricii din Otopeni și dezvoltarea capacității de producție pentru consumabilele utilizate în produsele fără fum.

Transformarea a presupus achiziționarea de echipamente noi, integrarea unor tehnologii și procese moderne, precum și dezvoltarea unor competențe profesionale suplimentare. Practic, compania a construit o nouă etapă industrială pornind de la experiența și expertiza angajaților din România.

Gabriela Podașcă a explicat că investiția nu a fost privită niciodată ca un proiect pe termen scurt. Continuitatea activității presupune responsabilitate nu doar față de rezultatele companiei, ci și față de angajați, furnizori și partenerii economici care depind, direct sau indirect, de funcționarea acesteia.

Fabrica din Otopeni a devenit între timp un centru strategic și tehnologic în cadrul grupului internațional, fiind integrată în lanțurile globale de aprovizionare ale companiei. Peste 90% din producția unității este destinată piețelor internaționale, în peste 50 de țări, inclusiv Japonia.

La nivelul Uniunii Europene, fabricile PMI produc 73% din unitățile de tutun încălzit comercializate de companie la nivel mondial, cu excepția Statelor Unite. Fabrica din Otopeni reprezintă o componentă importantă a acestei rețele de producție și export, demonstrând capacitatea României de a găzdui operațiuni industriale avansate, conectate la piețele internaționale.

Importanța unității nu se limitează însă la volumul producției. Unele dintre standardele, procedurile și soluțiile tehnologice dezvoltate în România au fost preluate și de alte fabrici din rețeaua PMI. Astfel, fabrica din Otopeni contribuie și la dezvoltarea practicilor industriale utilizate în cadrul grupului.

„Ceea ce se întâmplă în România nu rămâne doar în România. Investitorii internaționali urmăresc îndeaproape evoluțiile de aici, iar acestea pot influența viitoarele decizii de afaceri și de alocare a capitalului. România a demonstrat că poate atrage investiții globale, iar fabrica Philip Morris România din Otopeni este un exemplu în acest sens. Aceasta a devenit un adevărat centru strategic și tehnologic de producție, de care suntem mândri la nivelul întregului grup. Totuși, atragerea unei investiții sau deschiderea unei fabrici reprezintă o etapă importantă, nu finalul unei povești de succes. Este începutul unui parteneriat pe termen lung, care trebuie consolidat în permanență. România are oportunitatea de a transforma încrederea investitorilor actuali și viitori într-unul dintre cele mai importante avantaje competitive ale sale. Există însă în continuare numeroase provocări. Dacă România va crea un mediu în care investitorii nu doar aleg să vină, ci găsesc și motive să rămână, să se dezvolte și să reinvestească, țara își va câștiga reputația de stat stabil, predictibil și de încredere, un loc care merită investiții pe termen lung. Philip Morris România va continua să fie un partener loial în acest parcurs”, a explicat Gabriela Podașcă pentru Business Review.

Dezvoltarea capacității industriale de la Otopeni a contribuit la creșterea exporturilor României de produse din tutun încălzit. În 2025, acestea au ajuns la aproximativ 1,34 miliarde de euro, față de circa 829 de milioane de euro în 2022.

Creșterea consolidează importanța acestei categorii de produse pentru exporturile românești și reflectă integrarea fabricii în lanțurile internaționale de aprovizionare ale PMI.

Marco Hannapel a subliniat că România a demonstrat că poate susține o transformare industrială, nu doar poate găzdui o unitate de producție. Printre avantajele care au contat în alegerea și dezvoltarea operațiunilor din țară s-au numărat pregătirea profesională a oamenilor, experiența acumulată în producție și poziția României în Europa de Sud-Est. Aceste elemente au creat baza pentru integrarea noilor tehnologii și dezvoltarea unei fabrici capabile să deservească piețe internaționale cu cerințe ridicate.

În opinia sa, următoarea etapă trebuie să urmărească atragerea unor activități cu valoare adăugată mai mare. România trebuie să ofere condiții pentru dezvoltarea unor operațiuni industriale și tehnologice mai avansate, nu doar pentru menținerea capacităților deja existente.

O investiție realizată reprezintă un argument important pentru România, însă fiecare nouă etapă de modernizare sau extindere este evaluată în raport cu alternativele disponibile la nivel internațional. Prin urmare, competitivitatea țării trebuie menținută inclusiv pentru a atrage viitoarele investiții în modernizarea, extinderea și dezvoltarea operațiunilor existente. De aceste decizii depinde câtă tehnologie, expertiză și valoare economică va putea concentra România în anii următori.

Activitatea Philip Morris International în România are efecte economice care depășesc cu mult operațiunile fabricii din Otopeni. Compania are peste 1.500 de angajați în cele două entități prin care PMI își desfășoară activitatea pe piața locală.

În perioada 2019-2023, Philip Morris România a colaborat cu peste 4.300 de furnizori locali, iar cheltuielile cumulate cu aceștia au depășit 4 miliarde de lei. Potrivit studiului de impact realizat de Strategic Thinking Group pentru anul 2023, activitatea companiei susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă prin efectele directe, indirecte și induse.

Marco Hannapel a arătat că relația cu un producător internațional important poate ajuta companiile locale să își dezvolte competențele și să își îmbunătățească standardele de calitate, eficiență și livrare. Experiența acumulată în colaborarea cu un grup global le poate permite furnizorilor să câștige și alți clienți și să intre în lanțuri internaționale de aprovizionare.

În acest context, dezvoltarea unei rețele de companii locale capabile să crească și să concureze independent pe piețele internaționale reprezintă una dintre direcțiile prin care investițiile industriale pot genera beneficii economice durabile.

La nivel european, efectul investițiilor industriale se reflectă și în activitatea companiilor care furnizează produse și servicii pentru marii producători. În 2025, peste patru cincimi din salariile asociate amprentei economice a PMI au fost susținute în afara companiei, la furnizori și în economia extinsă.

Acest efect de multiplicare arată că o fabrică nu generează activitate economică doar prin angajații proprii, ci și prin comenzile adresate furnizorilor, dezvoltarea competențelor profesionale, cererea pentru servicii și tehnologie și veniturile obținute din exporturi.

Contribuția economică a Philip Morris International depășește granițele României. Potrivit studiului „Amprenta economică a Philip Morris International în Uniunea Europeană”, realizat de EY-Parthenon pentru perioada 2021-2025, activitatea companiei a generat o contribuție totală de aproape 343 de miliarde de euro la economia Uniunii Europene.

Din această valoare, 27,4 miliarde de euro reprezintă investiții în operațiunile europene ale companiei, 22,3 miliarde de euro sunt cheltuieli pentru achizițiile de la furnizorii europeni, iar exporturile au însumat 39,5 miliarde de euro.

În spatele acestor rezultate se află activitatea fermierilor, inginerilor, cercetătorilor, furnizorilor și comercianților. În 2025, lanțul valoric al PMI a susținut aproape 164.000 de locuri de muncă, în timp ce numărul angajaților direcți ai companiei a crescut cu aproape 39% comparativ cu 2021.

Aceste rezultate au fost obținute în paralel cu transformarea fundamentală a activității grupului. În ultimul trimestru din 2025, peste jumătate din veniturile nete ale PMI din Europa proveneau din produsele fără fum.

„În primul rând, prin consecvență și capacitate de adaptare. Suntem prezenți în România de peste trei decenii, iar în tot acest timp ne-am transformat și ne-am dezvoltat odată cu economia românească. Am traversat perioade foarte diferite, iar lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare. Însă, atunci când gestionezi o investiție strategică în jurul căreia există un întreg ecosistem de angajați, furnizori și parteneri, responsabilitatea ta depășește cu mult rezultatele propriei companii. Ești responsabil față de toți cei care depind, direct sau indirect, de continuitatea acelei activități economice. În toată această perioadă, nu am privit niciodată investiția noastră în România ca pe un proiect pe termen scurt. Din cele peste 1,1 miliarde de dolari investite de Philip Morris International în România începând din 1993, peste 730 de milioane de dolari au fost alocate, din 2017, transformării fabricii din Otopeni și dezvoltării capacității de producție pentru consumabilele utilizate în produsele fără fum. A fost o transformare profundă. Aceasta a presupus echipamente, tehnologii și procese noi, precum și dezvoltarea unor competențe suplimentare. Practic, am construit un nou capitol pornind de la experiența și expertiza oamenilor de aici. Contribuția noastră economică depășește cu mult activitatea fabricii. Avem peste 1.500 de angajați în cele două entități prin care PMI își desfășoară activitatea în România. În perioada 2019-2023, am colaborat cu peste 4.300 de furnizori locali, cheltuielile cumulate depășind 4 miliarde de lei. Potrivit studiului de impact realizat de Strategic Thinking Group pentru anul 2023, activitatea noastră susține aproximativ 9.000 de locuri de muncă prin efectele directe, indirecte și induse. Fabrica din Otopeni are, de asemenea, o contribuție semnificativă la exporturile României. Peste 90% din producția sa ajunge pe piețele internaționale, în peste 50 de țări, inclusiv Japonia. Este o unitate de producție din România, integrată în lanțurile globale de aprovizionare ale companiei și care concurează pe piețele internaționale. La nivelul întregii industrii, exporturile României de produse din tutun încălzit au ajuns la aproximativ 1,34 miliarde de euro în 2025, față de circa 829 de milioane de euro în 2022, consolidând importanța acestei categorii pentru exporturile țării. Consider că aceasta este una dintre lecțiile importante ale ultimilor ani: competitivitatea se construiește în timp, prin investiții, capacitate de adaptare, oameni și relații solide cu partenerii de afaceri. Pentru noi, faptul că am continuat să investim, să transformăm și să dezvoltăm acest ecosistem în România, chiar și în perioade dificile, reprezintă poate cea mai clară dovadă a angajamentului nostru pe termen lung față de această țară”, a mai spus Gabriela Podașcă.

Marco Hannapel consideră că transformarea industrială poate deveni o sursă de creștere economică pentru Europa, nu doar un cost. Continentul dispune de infrastructură industrială, competențe și capacitate de inovare, iar marii investitori pot transforma aceste avantaje în activitate economică la scară largă.

Investițiile industriale presupun relații de lungă durată cu furnizorii, pregătirea angajaților și modernizarea continuă a operațiunilor. Acestea contribuie la dezvoltarea unei economii mai productive și mai bine conectate la piețele internaționale.

În plus, PMI a investit aproximativ 422 de milioane de euro în cercetare și dezvoltare în Europa în perioada 2021-2025. Compania consideră că astfel de investiții au nevoie de un cadru de reglementare clar, în care noile tehnologii să fie evaluate riguros, pe baza dovezilor științifice, și să poată ajunge la consumatorii adulți atunci când îndeplinesc cerințele aplicabile.

Reprezentanții Philip Morris International consideră că stabilitatea regulilor reprezintă unul dintre factorii esențiali în deciziile investitorilor internaționali. Pentru companiile care fac investiții importante, indicatorii economici și costurile operaționale nu sunt suficiente. Contează și predictibilitatea politicilor publice, calitatea dialogului cu autoritățile, corectitudinea relațiilor instituționale și stabilitatea fiscală și legislativă.

Investițiile industriale presupun angajamente financiare și operaționale care se întind pe perioade de mai multe decenii. Acestea implică alocarea de capital, tehnologii, resurse umane și dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung. Din acest motiv, companiile au nevoie să știe că regulile aplicabile nu se vor schimba frecvent și că eventualele modificări vor fi anunțate și discutate în mod transparent.

Gabriela Podașcă a atras atenția asupra faptului că sfârșitul de an este adesea o perioadă în care apar modificări fiscale și legislative importante, uneori anunțate în scurt timp și fără dezbateri suficiente. Pentru companii, astfel de schimbări pot influența bugetele, planurile de investiții, deciziile de extindere și, în cele din urmă, locurile de muncă.

Marco Hannapel a explicat că mediul de afaceri poate funcționa inclusiv în condițiile unor reguli stricte, dacă acestea sunt clare, predictibile și elaborate prin consultarea companiilor vizate. Schimbările frecvente îngreunează evaluarea costurilor, a cererii și a perspectivelor de dezvoltare, în timp ce un cadru stabil permite o planificare mai bună și susține continuitatea investițiilor.

Predictibilitatea poate deveni astfel un avantaj competitiv pentru Europa, întrucât regiunile lumii concurează pentru atragerea acelorași investiții. Europa nu poate câștiga întotdeauna prin costuri, însă poate oferi stabilitate și condiții clare pentru desfășurarea activității pe termen lung.

Un investitor care cunoaște condițiile în care va funcționa o companie peste zece ani poate evalua mai ușor riscurile și poate lua decizii mai rapide privind alocarea capitalului. Un asemenea cadru poate încuraja dezvoltarea capacităților existente și poate reduce intervalul dintre luarea deciziei de investiție și implementarea acesteia, fără să fie necesară acordarea unor stimulente bugetare.

Pe lângă stabilitatea internă, Gabriela Podașcă consideră că România trebuie să își consolideze prezența în negocierile europene și să își susțină mai ferm interesele economice la Bruxelles.

În prezent, la nivelul instituțiilor europene sunt discutate dosare importante pentru viitorul mai multor industrii. În momentul negocierii unei propuneri europene, România trebuie să analizeze în detaliu efectele asupra companiilor care operează pe teritoriul său, asupra angajaților, fabricilor și investițiilor existente.

Vocea economiei românești trebuie să fie prezentă în aceste discuții și susținută prin argumente solide. O implicare mai activă ar permite țării să evalueze din timp consecințele deciziilor europene și să își apere interesele industriale.

„Cele peste 730 de milioane de dolari investite din 2017 au transformat fabrica din Otopeni într-una dintre cele mai avansate unităţi de producţie ale PMI pentru produse fără fum. Această investiţie nu a însemnat doar modernizarea unei fabrici, ci construirea unei platforme industriale conectate la reţeaua globală a companiei şi capabile să aprovizioneze, în mod constant, unele dintre cele mai exigente pieţe din lume. Pentru următorii ani, direcţia este consolidarea acestui rol. Investiţiile recente în eficienţă operaţională, digitalizare, calitate, sustenabilitate şi dezvoltarea oamenilor creează baza pentru o productivitate mai ridicată, o utilizare mai eficientă a resurselor şi o capacitate tot mai bună de a răspunde cerinţelor pieţelor internaţionale. O fabrică poate fi finalizată, dar competitivitatea ei se construieşte permanent. Această fabrică are deja un rol care depăşeşte producţia. Unele dintre standardele, procedurile şi soluţiile tehnologice dezvoltate aici au fost preluate şi de alte fabrici din reţeaua PMI. Ambiţia noastră este să construim mai departe pe ceea ce România a demonstrat: competenţe, tehnologie şi operaţiuni la standarde globale”, a explicat Marco Hannapel pentru Ziarul Financiar.

La rândul său, Marco Hannapel consideră că Europa trebuie să găsească un echilibru între introducerea unor cerințe noi de reglementare și menținerea competitivității economice. Standardele ridicate și dezvoltarea economică nu se exclud reciproc, însă este important ca autoritățile să analizeze și efectul cumulat al tuturor regulilor.

Pentru companii contează nu doar fiecare cerință în parte, ci și costurile totale de conformare, complexitatea administrativă și timpul necesar implementării. Acești factori influențează resursele care mai pot fi alocate modernizării și dezvoltării operațiunilor.

Înainte de introducerea unor noi obligații, trebuie analizată problema pe care acestea urmăresc să o rezolve și posibilitatea atingerii aceluiași obiectiv prin soluții mai puțin costisitoare. Nu este vorba despre reducerea standardelor, ci despre elaborarea unor reguli mai eficiente, printr-un dialog constructiv între decidenți și industrie.

Totodată, reglementările trebuie să țină pasul cu evoluțiile științifice și tehnologice, iar noile tehnologii să fie evaluate pe baza dovezilor disponibile.

Pentru următorii cinci ani, Philip Morris International urmărește consolidarea rolului fabricii din Otopeni în rețeaua globală de producție a companiei.

Cele peste 730 de milioane de dolari investite începând din 2017 au transformat unitatea într-una dintre cele mai avansate fabrici PMI pentru produsele fără fum. Investiția a însemnat nu doar modernizarea unei unități existente, ci și construirea unei platforme industriale conectate la rețeaua globală a grupului, capabilă să aprovizioneze constant unele dintre cele mai exigente piețe internaționale.

Direcțiile de dezvoltare includ eficiența operațională, digitalizarea, calitatea, sustenabilitatea și pregătirea angajaților. Aceste investiții urmăresc creșterea productivității, utilizarea mai eficientă a resurselor și îmbunătățirea capacității fabricii de a răspunde cerințelor piețelor internaționale.

Compania consideră că o fabrică poate fi finalizată din punct de vedere al construcției și al echipamentelor, însă competitivitatea acesteia trebuie dezvoltată permanent.

Marco Hannapel a subliniat că ambiția PMI este să construiască în continuare pe competențele, tehnologia și operațiunile la standarde internaționale pe care România le-a demonstrat deja. Dezvoltarea unor activități mai avansate va depinde însă și de existența unui cadru fiscal și de reglementare pe care companiile să se poată baza pe termen lung, precum și de o pregătire tehnică adaptată schimbărilor din industrie.

Un alt factor important pentru activitatea Philip Morris International în România este combinația dintre predictibilitatea fiscală și combaterea comerțului ilicit.

Marco Hannapel consideră că cele două elemente contribuie la consolidarea încrederii în piață. Stabilitatea fiscală permite companiilor să își planifice activitatea, în timp ce combaterea comerțului ilegal protejează piața legală și operatorii care își respectă obligațiile.

Un exemplu de mecanism care oferă un orizont mai clar pentru deciziile comerciale și industriale este calendarul multianual al accizelor introdus în România în 2022. Acesta permite companiilor să își planifice mai bine activitatea și oferă statului o bază mai stabilă pentru estimarea veniturilor bugetare.

Totuși, predictibilitatea trebuie însoțită de aplicarea consecventă a legii. Comerțul ilicit afectează încasările bugetare și generează concurență neloială pentru operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile fiscale.

Pentru un investitor, contează atât evoluția taxelor, cât și condițiile reale de pe piață. Deciziile pe termen lung au nevoie de reguli previzibile și de încrederea că acestea sunt respectate.

„Sunt două feţe ale aceleiaşi încrederi. Predictibilitatea fiscală permite planificarea, iar combaterea comerţului ilicit protejează piaţa legală. Calendarul multianual al accizelor introdus în România în 2022 este un exemplu de mecanism care oferă companiilor un orizont mai clar pentru deciziile comerciale şi industriale şi statului o bază mai stabilă pentru estimarea veniturilor. Acest cadru trebuie susţinut prin aplicarea consecventă a legii. Comerţul ilicit afectează încasările bugetare şi creează concurenţă neloială pentru operatorii care îşi respectă obligaţiile fiscale. Pentru un investitor, contează atât evoluţia taxelor, cât şi condiţiile reale din piaţă. Deciziile pe termen lung au nevoie de reguli previzibile şi de încrederea că acestea sunt respectate”, a explicat Marco Hannapel.

Potrivit informațiilor prezentate în interviul acordat de Marco Hannapel, Philip Morris International a contribuit cu peste 4,7 miliarde de lei la bugetul de stat al României în 2025.

Compania susține, prin activitatea sa, peste 9.000 de locuri de muncă directe, indirecte și induse în țară, iar rețeaua de peste 4.000 de furnizori locali reprezintă o componentă importantă a impactului economic.

Reprezentanții PMI consideră că acest impact poate deveni un avantaj competitiv pe termen lung dacă dezvoltarea marilor investiții este însoțită de creșterea companiilor locale, transfer de competențe și integrarea furnizorilor români în lanțuri internaționale de aprovizionare.

Încrederea investitorilor nu depinde, așadar, doar de capacitatea unei țări de a atrage o fabrică sau de a găzdui o investiție importantă. Contează și motivele pentru care o companie decide să rămână, să modernizeze operațiunile și să aloce capital suplimentar.

Atât Gabriela Podașcă, cât și Marco Hannapel au evidențiat importanța unui mediu economic în care regulile sunt stabile, dialogul dintre autorități și companii este constant, iar interesele industriale ale României sunt susținute activ la nivel european. Aceste condiții pot transforma investițiile existente într-un punct de plecare pentru dezvoltarea unor activități economice și tehnologice cu valoare adăugată mai mare.