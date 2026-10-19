Philip Morris, contribuție de aproape 350 miliarde de euro la economia UE între 2021 și 2025: „Alegem să fim parte din soluțiile care vor defini Noua Europă”

Un studiu realizat de EY-Parthenon arată că Philip Morris International a injectat aproape 343 de miliarde de euro în economia Uniunii Europene între 2021 și 2025. Producția din România joacă un rol strategic la nivel global, fabrica din Otopeni asigurând, alături de alte două unități europene, 75% din produsele fără fum ale grupului distribuite în întreaga lume.

Grupul internațional Philip Morris International (PMI) a adus o contribuție financiară totală de aproape 343 de miliarde de euro la economia Uniunii Europene pe parcursul perioadei 2021–2025, potrivit celei de-a doua ediții a studiului „Amprenta economică a Philip Morris International în Uniunea Europeană”, realizat de EY-Parthenon.

Documentul analizează în detaliu performanțele și impactul extins al corporației în statul comunitar, evidențiind modul în care procesul de transformare industrială al companiei sprijină lanțurile de aprovizionare, dezvoltarea regională și competitivitatea continentală într-un moment crucial pentru Europa.

Din valoarea totală injectată în piața europeană, suma de 22,3 miliarde de euro a fost direcționată către achiziții de la furnizori europeni, iar 27,4 miliarde de euro au reprezentat investiții directe realizate în facilitățile și operațiunile locale ale PMI.

Totodată, valoarea exporturilor generate de facilitățile de producție din blocul comunitar s-a ridicat la 39,5 miliarde de euro, performanță ce reconfirmă rolul strategic al Europei ca hub global de producție și comerț.

Efectele activității industriale ale companiei se extind considerabil dincolo de operațiunile proprii, susținând un ecosistem complex alcătuit din fermieri, producători, cercetători, comercianți, angajați din servicii și comunități locale.

În cursul anului 2025, lanțul valoric integrat al companiei a susținut aproape 164.000 de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene. Din această cifră, aproximativ 22.500 de posturi au reprezentat locuri de muncă directe în cadrul entităților din grup, în timp ce diferența a fost generată indirect și indus în rândul partenerilor de afaceri, al furnizorilor și în economia extinsă.

Componenta de inovație și cercetare a constituit un alt pilon central al strategiei financiare a companiei. În intervalul 2021–2025, investițiile alocate activităților de cercetare și dezvoltare (R&D) desfășurate în interiorul Uniunii Europene au atins nivelul de 422 de milioane de euro.

La această sumă se adaugă un buget suplimentar de aproximativ 2,2 miliarde de euro direcționat către infrastructura și programele de cercetare-dezvoltare din Elveția, demers ce contribuie direct la consolidarea capacităților științifice și tehnologice ale Europei.

Schimbările structurale asumate de corporație se reflectă direct în performanțele comerciale ale acesteia. În ultimul trimestru al anului 2025, mai mult de jumătate din veniturile nete înregistrate de companie în Europa au proveniți din vânzarea produselor fără fum, confirmând că tranziția către alternative mai puțin nocive este deja o realitate consolidată pe piața europeană.

Președintele pentru Regiunea Europa din cadrul Philip Morris International, Marco Hannapel, a subliniat că continentul parcurge o etapă de transformări profunde, care oferă cadrul ideal pentru readaptare și redefinire a viitorului economic.

De asemenea, Marco Hannapel a afirmat că miza actuală a industriei este transformarea acestor avantaje competitive într-o sustenabilitate economică pe termen lung. Oficialul a concluzionat că grupul pe care îl reprezintă și-a asumat deja rolul de a face parte din soluțiile care vor contura viitorul economic al Europei.

„Europa traversează o perioadă de transformări profunde, care creează oportunități de a regândi, de a ne adapta și de a alege viitorul pe care vrem să îl construim. Acest studiu aduce noi dovezi privind contribuția pe care compania noastră continuă să o aibă în întreaga Uniune Europeană. Dincolo de miliardele care reflectă valoarea economică se află oameni: fermieri, producători, oameni de știință, antreprenori, comercianți și angajați, a căror muncă întărește zi de zi fundația economică a Europei. Propria noastră transformare se reflectă în aceste rezultate. În trimestrul al patrulea din 2025, peste jumătate din veniturile noastre nete din Europa au provenit din produse fără fum: în Europa, viitorul fără fum este deja prezentul fără fum. Acum, miza este să transformăm punctele noastre forte într-o competitivitate durabilă. Pentru aceasta este nevoie de pragmatism, de un dialog constructiv între factorii de decizie și industrie și de un cadru de reglementare care să le ofere companiilor încrederea necesară pentru a investi, a inova și a se dezvolta la scară largă. Noi am ales deja de ce parte a istoriei vrem să fim: alegem să fim parte din soluțiile care vor defini Noua Europă și vor contribui la conturarea unui viitor construit să reziste”, a declarat Marco Hannapel, președinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International.

Evoluția pieței din România oferă o ilustrare clară a modului în care strategia de transformare industrială a PMI funcționează la nivel local. În ultimii 30 de ani, compania a plasat pe piața autohtonă investiții de peste 1,1 miliarde de dolari.

Dintre aceștia, mai mult de 730 de milioane de dolari au fost alocați începând cu anul 2017 pentru reconversia și modernizarea fabricii din Otopeni, transformată într-un centru de producție de înaltă tehnologie dedicat consumabilelor pentru produsele din tutun încălzit.

Capacitatea operațională a unității din Otopeni este orientată masiv către comerțul exterior, peste 90% din producție fiind exportată pe mai mult de 50 de piețe de pe cinci continente, inclusiv în piețe exigente precum Japonia. Această orientare a avut un efect direct asupra indicatorilor macroeconomici ai țării, valoarea exporturilor românești de produse din tutun încălzit depășind pragul de 1,3 miliarde de euro în anul 2025.

Impactul social local este de asemenea semnificativ: compania susține peste 9.000 de locuri de muncă în România prin efecte directe, indirecte și induse. În jurul operațiunilor de producție și distribuție din țară s-a dezvoltat un ecosistem economic format din peste 4.000 de furnizori locali.

Evoluția operațiunilor din România confirmă potențialul industrial al țării în cadrul Uniunii Europene. Directorul general al Philip Morris România, Carmina Fusté, a declarat că România deține un rol esențial în efortul european de consolidare a competitivității industriale, datorită calității forței de muncă, poziționării geografice strategice și bazei industriale solide.

Oficialul a explicat că unitatea de producție din Otopeni reprezintă un model de succes privind efectele investițiilor pe termen lung, arătând că, alături de alte două fabrici de pe continent, unitatea din România livrează aproximativ 75% din totalul produselor fără fum ale grupului la nivel global.

„În contextul în care Europa își propune să își consolideze competitivitatea industrială, România are un rol important de jucat, datorită forței de muncă înalt calificate, a poziției strategice și a unei baze industriale care și-a demonstrat deja valoarea. Fabrica Philip Morris România din Otopeni arată ce poate genera o investiție pe termen lung. Astăzi, împreună cu alte două fabrici din Europa, aceasta produce aproximativ 75% din produsele fără fum ale PMI la nivel global. Fabrica este un exemplu foarte bun despre modul în care investițiile în oameni, tehnologie și expertiză locală pot crea valoare în România și, în același timp, pot contribui la consolidarea competitivității Europei”, a declarat Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

La nivel global, Philip Morris International se poziționează ca un lider în sectorul bunurilor de larg consum, având obiectivul declarat de a construi un viitor fără fum și de a-și extinde portofoliul pe termen lung către produse din afara sectorului tradițional al tutunului sau nicotinei, inclusiv în zona de wellness.

Procesul de cercetare și dezvoltare derulat de la debutul său în 2008 a atras investiții globale de peste 16 miliarde de dolari, destinate fundamentării științifice și comercializării alternativelor fără fum destinate adulților care altfel ar continua să fumeze.

În 2025, produsele fără fum au generat aproximativ 42% din veniturile nete totale ajustate ale grupului. La finalul aceluiași an, peste 105 piețe aveau acces la aceste tehnologii, iar compania estima că aproximativ 43 de milioane de adulți din întreaga lume utilizau produsele sale alternative, mulți dintre aceștia renunțând complet la fumatul tradițional.

Inovațiile tehnologice ale grupului au primit confirmări din partea instituțiilor internaționale de reglementare. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a autorizat comercializarea unor produse din portofoliul grupului, precum dispozitivul IQOS, pliculețele cu nicotină ZYN și produsul snus General, acordând unora dintre acestea statutul de produse din tutun cu risc modificat (MRTP), marcând premiere istorice pentru categoriile respective.