Credite cu dobânzi subvenționate pentru fermierii români. Ce măsuri pregătește viitorul ministru al Agriculturii

Florin Barbu, ministrul desemnat al Agriculturii, a anunțat măsurile pe care intenționează să le promoveze în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Printre priorități se numără subvenționarea dobânzilor bancare pentru creditele contractate de fermieri, plata despăgubirilor pentru secetă și reluarea investițiilor în irigații. Ministrul desemnat propune și continuarea programelor de sprijin pentru producătorii agricoli. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook.

Ministrul desemnat al Agriculturii, Florin Barbu, intenționează să reintroducă programele de finanțare destinate fermierilor și să susțină subvenționarea dobânzilor bancare, una dintre măsurile prezentate pentru viitorul său mandat. Acesta revine la conducerea ministerului după o pauză de cinci luni și susține că, în perioada respectivă, mai multe proiecte agricole au fost blocate.

Barbu a prezentat principalele direcții ale viitoarei sale activități, fără să îl nominalizeze pe Barna Tanczos, care a asigurat interimatul la Ministerul Agriculturii. Majoritatea măsurilor anunțate vizează continuarea inițiativelor din mandatul anterior, în timp ce sprijinirea fermierilor prin acoperirea unei părți din costurile creditelor bancare reprezintă principalul element financiar evidențiat în noul program.

În mesajul publicat pe Facebook, ministrul desemnat a susținut că sectorul agricol are nevoie de reluarea programelor de finanțare și de soluționarea problemelor acumulate în ultimele luni.

„Fermierii români și producția românească au nevoie urgentă de o schimbare de direcție, după 5 luni de blocaje și probleme ignorate”, a anunțat Florin Barbu, ministrul desemnat al Agriculturii, pe pagina sa de Facebook.

Florin Barbu a precizat că va susține, în cadrul audierilor parlamentare, reluarea programelor de sprijin pentru exploatațiile agricole, acordarea despăgubirilor pentru pierderile provocate de secetă și continuarea investițiilor în infrastructura de irigații și în unitățile de procesare.

Ministrul desemnat consideră că despăgubirile trebuie stabilite la un nivel care să acopere pierderile înregistrate de agricultori. Totodată, acesta a criticat procedurile administrative care, în opinia sa, îngreunează accesul producătorilor la măsurile de sprijin.

„Voi susține în cadrul audierilor din Parlament reluarea urgentă a măsurilor și programelor de susținere a fermelor românești, plata despăgubirilor pentru secetă la un nivel care să acopere pierderile și reluarea investițiilor în unitățile de procesare și în sistemele de irigații”, a spus acesta.

Barbu a insistat și asupra necesității ca ajutoarele destinate sectorului agricol să fie acordate la timp, fără întârzieri generate de procedurile birocratice.

„Agricultura se face cu sprijin corect și acordat la timp, nu cu birocrație și uși închise când fermierii cer soluții pentru problemele reale cu care se confruntă”, a atras atenția ministrul desemnat.

Una dintre măsurile financiare anunțate de Florin Barbu vizează reluarea acordării creditelor cu dobândă fixă de 1,95% pentru producătorii agricoli, în condițiile în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) ar urma să suporte componenta aferentă ROBOR.

Propunerea urmărește reducerea costurilor de finanțare pentru exploatațiile agricole care contractează împrumuturi bancare.

„Producătorii români au nevoie de finanțare, de aceea vom relua acordarea creditelor cu dobândă fixă de 1.95%, în timp ce dobânda ROBOR va fi suportată de MADR”, a anunțat ministrul desemnat.

Un mecanism asemănător de sprijin a mai fost utilizat în trecut, însă accesul fermierilor la finanțare a fost limitat de criteriile de eligibilitate aplicate de instituțiile bancare.

O parte dintre producătorii agricoli nu îndeplinesc condițiile necesare pentru obținerea unui credit, fiind considerați nebancabili. Din acest motiv, aplicarea măsurii anunțate va depinde inclusiv de condițiile concrete de acordare a împrumuturilor și de posibilitatea fermierilor de a îndeplini cerințele băncilor.

Florin Barbu a anunțat că intenționează să reia, imediat după preluarea portofoliului, proiectele destinate crescătorilor de animale și producătorilor din sectorul vegetal, împreună cu specialiștii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pe lângă continuarea programelor începute în mandatul precedent, ministrul desemnat și-a propus reluarea discuțiilor cu partenerii europeni și internaționali privind măsurile de susținere a agriculturii românești.