Lista oficială a Guvernului Niculescu a ajuns în Parlament. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seara, la Parlament, lista miniștrilor propuși pentru noul Guvern, alături de programul de guvernare pentru perioada 2026–2028. Cabinetul propus este format din 19 membri, dintre care 11 sunt susținuți de Partidul Social Democrat (PSD), iar opt sunt independenți, categorie din care face parte și premierul desemnat.

Următoarea etapă a procedurii de învestitură este reprezentată de audierile candidaților la funcțiile ministeriale în comisiile parlamentare de specialitate. Acestea sunt programate luni, 19 octombrie, când fiecare candidat urmează să fie evaluat de parlamentarii din comisiile competente.

Votul de învestitură este programat marți, 20 octombrie, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului. Rezultatul votului va stabili dacă Executivul propus de Luca Niculescu va obține susținerea parlamentarilor necesară pentru a-și începe activitatea.

PNL și UDMR au anunțat că vor susține Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. De cealaltă parte, USR a anunțat că se opune noului Executiv.

Lista depusă la Parlament cuprinde 19 propuneri pentru funcțiile de conducere ale ministerelor și pentru cele două poziții de ministru delegat. Structura include portofolii precum Finanțele, Afacerile Externe, Justiția, Apărarea Națională, Transporturile, Energia, Agricultura, Sănătatea și Educația.

Printre persoanele propuse se află atât membri susținuți de PSD, cât și candidați independenți. În componența anunțată, premierul desemnat Luca-Alexandru Niculescu este independent, la fel ca Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul Finanțelor, și Sebastian-Dănuț Neculăescu, nominalizat la Afaceri Externe.

Lista oficială depusă la Parlament cuprinde următoarele nominalizări pentru funcțiile din viitorul Cabinet:

Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

Viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (independent)

Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)

Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță (independent)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia-Elena Intotero (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre-Florin Manole (PSD)

Ministrul Sănătății: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Valentin-Sorin Costreie (independent)

Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)

Ministrul Culturii: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent)

Potrivit calendarului anunțat, luni, 19 octombrie, candidații pentru funcțiile ministeriale vor trece prin audierile din comisiile parlamentare. Procedura le oferă parlamentarilor posibilitatea de a adresa întrebări și de a evalua propunerile pentru fiecare portofoliu.

Marți, 20 octombrie, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmează să voteze învestirea Guvernului Niculescu. Ședința va reprezenta etapa decisivă a procedurii parlamentare pentru noul Executiv, după depunerea listei miniștrilor și a programului de guvernare pentru perioada 2026–2028.