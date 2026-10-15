PNL ar putea vota noul Guvern, dar rămâne în opoziție. Bolojan: Acord cu noul premier, am putea depune moțiune de cenzură dacă nu va fi respectat
SURSA FOTO: Facebook, Guvernul României – Ilie Bolojan
Ilie Bolojan anunță că PNL ar putea vota învestirea guvernului condus de premierul desemnat Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice, însă fără refacerea coaliției și fără susținere necondiționată. Liberalii vor să stabilească printr-un acord limitele sprijinului parlamentar, valabil până în primăvara anului 2027, și își rezervă dreptul de a depune o moțiune de cenzură.
Ilie Bolojan susține că România nu își mai permite prelungirea crizei politice
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că Partidul Național Liberal (PNL) ar putea vota învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, pentru a permite României să iasă din criza politică. El a subliniat că o asemenea decizie ar implica riscuri politice pentru liberali, dar că responsabilitatea față de țară trebuie să primeze în fața intereselor de imagine ale partidului.
Bolojan a explicat că liberalii sunt puși în situația de a contribui la rezolvarea unei crize pe care, potrivit acestuia, nu au provocat-o și în care au fost vizați de atacuri repetate.
Deși refuzul de a susține învestirea ar putea reprezenta varianta cea mai comodă din punct de vedere politic pentru PNL, premierul interimar a avertizat că o asemenea alegere trebuie analizată și prin prisma consecințelor pentru România.
Acesta a amintit că țara traversează de cinci luni o criză politică, în condițiile în care guvernul nu mai dispune de puteri depline. În opinia sa, prelungirea acestei situații complică problemele administrative și bugetare și pune în pericol rezultatele eforturilor depuse în ultimele luni.
Bolojan avertizează că spitalele și alte domenii vitale riscă să rămână fără bani
Premierul interimar a atras atenția că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în lipsa căreia mai multe domenii esențiale ar putea întâmpina dificultăți de funcționare, în special sistemul de sănătate.
Ilie Bolojan a precizat că, încă din timpul verii, unele unități de primiri urgențe nu mai dispuneau de fondurile necesare funcționării, din cauza sumelor insuficiente alocate. Deși au fost redistribuiți bani în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, resursele disponibile pentru asemenea intervenții au ajuns la limită.
În același timp, acesta a avertizat că România riscă să se împrumute tot mai greu și la dobânzi tot mai mari, în condițiile în care menținerea unui risc de țară ridicat ar putea afecta finanțarea statului. Potrivit lui Bolojan, absența unui guvern cu puteri depline poate compromite rezultatele obținute până acum și poate accentua dificultățile în gestionarea bugetului.
Premierul interimar a ridicat și problema funcționării instituțiilor publice în lipsa resurselor financiare, menționând serviciile de ambulanță și spitalele printre domeniile care nu își pot permite blocaje.
PNL ar putea susține învestirea în baza unui acord, dar va rămâne în opoziție
Ilie Bolojan a anunțat că PNL va lua o decizie finală până la sfârșitul săptămânii. Până atunci, grupurile parlamentare liberale au recomandat acordarea votului de învestitură în baza unui document pe care premierul interimar l-ar putea semna cu premierul desemnat.
Acordul ar urma să stabilească limitele clare ale unei susțineri punctuale, orientate strict către obiectivele bugetare, transparență, bună guvernare și respectarea principiilor democrației parlamentare. Conform explicațiilor sale, documentul ar fi valabil până în primăvara anului 2027 și ar permite liberalilor să voteze o moțiune de cenzură dacă angajamentele asumate ar fi încălcate.
Bolojan a precizat că o eventuală susținere la învestire nu ar însemna refacerea coaliției și nici acordarea unui sprijin necondiționat. El a subliniat că votul nu ar reprezenta unul de încredere în noul cabinet, ci o încercare de a pune capăt unei crize pe care România nu și-o mai permite.
Premierul interimar a mai arătat că responsabilitatea pentru echipa guvernamentală îi revine exclusiv premierului tehnocrat desemnat de președintele României, care trebuie să formeze cabinetul și să obțină majoritatea necesară învestirii.
În cazul în care guvernul va primi votul Parlamentului, liberalii vor trece în opoziție și își vor exercita rolul în consecință. Bolojan a susținut că formațiunile care au contribuit direct sau indirect la căderea guvernului trebuie să își asume acum responsabilitatea guvernării și a soluțiilor adoptate.
Acesta a recunoscut că decizia de a susține învestirea ar putea avea un cost politic pentru PNL, deoarece partidul ar putea fi criticat pentru greșelile viitorului guvern, chiar dacă se va afla în opoziție. Totuși, el a afirmat că primul criteriu al unei decizii trebuie să fie ceea ce este necesar pentru țară, nu ceea ce avantajează partidul.
În final, Bolojan a subliniat că liberalii nu urmăresc să îi salveze politic pe cei pe care îi consideră responsabili pentru declanșarea crizei, ci ar putea vota învestirea pentru a permite României să depășească blocajul politic.
Postarea integrală a lui Ilie Bolojan
„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal.
PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus.
Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România?
Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu.
După 5 luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică zi de zi.
Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora.
Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari.
Fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat.
Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite.
Nu pot face așa ceva țării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine. PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni. Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027.
Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate.
Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite.
Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Președintele României. Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un cabinet și o majoritate de învestire.
Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură.
Până la urmă, ieșim și din ipocrizie. Cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile. Noi am încercat tot ce s-a putut, dar nu am avut sprijinul necesar.
Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic.
Știm că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie.
Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanța sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini?
Și, în cazul unui posibil colaps al instituțiilor, va mai conta cine și-a salvat imaginea?
Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, a scris premierul interimar Ilie Bolojan pe pagina sa de socializare.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.