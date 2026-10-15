PNL ar putea vota noul Guvern, dar rămâne în opoziție. Bolojan: Acord cu noul premier, am putea depune moțiune de cenzură dacă nu va fi respectat

Ilie Bolojan anunță că PNL ar putea vota învestirea guvernului condus de premierul desemnat Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice, însă fără refacerea coaliției și fără susținere necondiționată. Liberalii vor să stabilească printr-un acord limitele sprijinului parlamentar, valabil până în primăvara anului 2027, și își rezervă dreptul de a depune o moțiune de cenzură.

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că Partidul Național Liberal (PNL) ar putea vota învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, pentru a permite României să iasă din criza politică. El a subliniat că o asemenea decizie ar implica riscuri politice pentru liberali, dar că responsabilitatea față de țară trebuie să primeze în fața intereselor de imagine ale partidului.

Bolojan a explicat că liberalii sunt puși în situația de a contribui la rezolvarea unei crize pe care, potrivit acestuia, nu au provocat-o și în care au fost vizați de atacuri repetate.

Deși refuzul de a susține învestirea ar putea reprezenta varianta cea mai comodă din punct de vedere politic pentru PNL, premierul interimar a avertizat că o asemenea alegere trebuie analizată și prin prisma consecințelor pentru România.

Acesta a amintit că țara traversează de cinci luni o criză politică, în condițiile în care guvernul nu mai dispune de puteri depline. În opinia sa, prelungirea acestei situații complică problemele administrative și bugetare și pune în pericol rezultatele eforturilor depuse în ultimele luni.

Premierul interimar a atras atenția că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, în lipsa căreia mai multe domenii esențiale ar putea întâmpina dificultăți de funcționare, în special sistemul de sănătate.

Ilie Bolojan a precizat că, încă din timpul verii, unele unități de primiri urgențe nu mai dispuneau de fondurile necesare funcționării, din cauza sumelor insuficiente alocate. Deși au fost redistribuiți bani în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, resursele disponibile pentru asemenea intervenții au ajuns la limită.

În același timp, acesta a avertizat că România riscă să se împrumute tot mai greu și la dobânzi tot mai mari, în condițiile în care menținerea unui risc de țară ridicat ar putea afecta finanțarea statului. Potrivit lui Bolojan, absența unui guvern cu puteri depline poate compromite rezultatele obținute până acum și poate accentua dificultățile în gestionarea bugetului.

Premierul interimar a ridicat și problema funcționării instituțiilor publice în lipsa resurselor financiare, menționând serviciile de ambulanță și spitalele printre domeniile care nu își pot permite blocaje.

Ilie Bolojan a anunțat că PNL va lua o decizie finală până la sfârșitul săptămânii. Până atunci, grupurile parlamentare liberale au recomandat acordarea votului de învestitură în baza unui document pe care premierul interimar l-ar putea semna cu premierul desemnat.

Acordul ar urma să stabilească limitele clare ale unei susțineri punctuale, orientate strict către obiectivele bugetare, transparență, bună guvernare și respectarea principiilor democrației parlamentare. Conform explicațiilor sale, documentul ar fi valabil până în primăvara anului 2027 și ar permite liberalilor să voteze o moțiune de cenzură dacă angajamentele asumate ar fi încălcate.

Bolojan a precizat că o eventuală susținere la învestire nu ar însemna refacerea coaliției și nici acordarea unui sprijin necondiționat. El a subliniat că votul nu ar reprezenta unul de încredere în noul cabinet, ci o încercare de a pune capăt unei crize pe care România nu și-o mai permite.

Premierul interimar a mai arătat că responsabilitatea pentru echipa guvernamentală îi revine exclusiv premierului tehnocrat desemnat de președintele României, care trebuie să formeze cabinetul și să obțină majoritatea necesară învestirii.

În cazul în care guvernul va primi votul Parlamentului, liberalii vor trece în opoziție și își vor exercita rolul în consecință. Bolojan a susținut că formațiunile care au contribuit direct sau indirect la căderea guvernului trebuie să își asume acum responsabilitatea guvernării și a soluțiilor adoptate.

Acesta a recunoscut că decizia de a susține învestirea ar putea avea un cost politic pentru PNL, deoarece partidul ar putea fi criticat pentru greșelile viitorului guvern, chiar dacă se va afla în opoziție. Totuși, el a afirmat că primul criteriu al unei decizii trebuie să fie ceea ce este necesar pentru țară, nu ceea ce avantajează partidul.

În final, Bolojan a subliniat că liberalii nu urmăresc să îi salveze politic pe cei pe care îi consideră responsabili pentru declanșarea crizei, ci ar putea vota învestirea pentru a permite României să depășească blocajul politic.