Criza politică lasă instituțiile statului fără bani. Aproximativ 20.000 de angajați din asistența socială riscă să rămână fără salarii

Criza politică din România, care durează de peste cinci luni, începe să afecteze tot mai puternic funcționarea instituțiilor publice. În lipsa unei rectificări bugetare, spitalele riscă să rămână fără fonduri pentru medicamente, serviciile de ambulanță ar putea fi blocate, iar aproximativ 20.000 de angajați din asistența socială sunt amenințați de neplata salariilor pentru ultimele două luni ale anului. Sindicatele cer partidelor politice să deblocheze situația și avertizează că ar putea organiza proteste.

Blocajul politic prelungit începe să aibă consecințe directe asupra funcționării mai multor instituții ale statului. În absența unei rectificări bugetare, unele sectoare riscă să nu mai dispună de fondurile necesare pentru continuarea activității în condiții normale.

Printre cele mai afectate se numără sănătatea, administrația publică locală și asistența socială.

Spitalele ar putea întâmpina dificultăți în achiziționarea medicamentelor, în timp ce serviciile de ambulanță riscă să ajungă în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea. În paralel, mai multe instituții publice se confruntă cu probleme privind plata salariilor și acoperirea cheltuielilor curente.

Necesarul de finanțare al statului pentru acoperirea tuturor cheltuielilor este estimat la 15 miliarde de euro.

Situația este complicată și de dificultățile economice cu care se confruntă populația, pe fondul inflației în creștere și al nivelului record atins de cursul euro.

Una dintre cele mai urgente probleme privește finanțarea instituțiilor de asistență socială.

Lucian Puiu, reprezentant al Federației Columna, a declarat că fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru plata salariilor aferente ultimelor două luni ale anului.

„Suntem în situația în care în instituțiile de asistență socială nu mai sunt bani pentru salarii pe ultimele două luni ale acestui an. Vorbim de un număr în jur de 20.000 de salariați afectați din acest sistem”, a explicat acesta.

Problemele financiare afectează astfel un număr important de angajați care își desfășoară activitatea în instituțiile de asistență socială.

Federația Columna a convocat miercuri o ședință a Consiliului Național, la care participă reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate, pentru a discuta situația și eventualele măsuri care vor fi adoptate.

„Da, chiar astăzi (miercuri – n.r.) avem o ședință a Consiliului Național al organizației noastre, la care sunt prezenți liderii a peste 40 de organizații”, a declarat Lucian Puiu.

Problemele bugetare nu se limitează la instituțiile de asistență socială. Autoritățile locale se confruntă, la rândul lor, cu dificultăți în asigurarea fondurilor necesare până la sfârșitul anului.

Printre cheltuielile afectate se numără cele pentru funcționarea primăriilor, dar și drepturile financiare ale asistenților persoanelor cu handicap.

„În egală măsură, primăriile au mari dificultăți în asigurarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului, precum și în plata drepturilor asistenților persoanelor cu handicap. Desigur, ați văzut și dumneavoastră că mai sunt probleme și în alte sectoare de activitate, cum e sănătatea”, a precizat reprezentantul Federației Columna.

Lipsa fondurilor riscă să afecteze atât angajații instituțiilor publice, cât și persoanele vulnerabile care depind de serviciile și sprijinul financiar oferite de acestea.

Reprezentanții angajaților consideră că rezolvarea problemelor financiare depinde de depășirea blocajului politic și de adoptarea unei rectificări bugetare.

În prezent, Executivul funcționează în regim interimar, iar atribuțiile sale sunt limitate. Potrivit lui Lucian Puiu, această situație complică posibilitatea alocării fondurilor suplimentare necesare instituțiilor publice.

„Desigur, adrese au fost făcute, dar da, se pune problema dacă acest guvern interimar poate să asigure într-o anumită formă aceste fonduri, conform Constituției. O rectificare bugetară poate să o facă doar un guvern cu puteri depline”, a explicat liderul sindical.

Sindicatele au transmis deja solicitări oficiale autorităților, însă cer partidelor politice să găsească o soluție pentru formarea unui guvern care să poată adopta măsurile bugetare necesare.

„Cert este că avem nevoie și cerem partidelor să găsească o formulă prin care să avem o rectificare bugetară. Să avem guvern, să avem rectificare bugetară, să avem legea bugetului de stat și să avem legea salarizării pe care sindicatele și-o doresc, într-o formulă care să le satisfacă toate revendicările”, a afirmat Lucian Puiu.

Pe lângă asigurarea fondurilor pentru salarii și funcționarea instituțiilor, organizațiile sindicale solicită și adoptarea unei legi a salarizării care să răspundă revendicărilor angajaților.

În cazul în care situația nu va fi deblocată, Federația Columna ia în calcul organizarea unor acțiuni de protest.

Acestea ar urma să fie îndreptate inclusiv către partidele politice și reprezentanții Parlamentului, pe care sindicaliștii îi consideră responsabili pentru găsirea unei soluții la actualul blocaj.

„Cu siguranță că vom trece la acțiuni de protest dacă vom avea un Guvern împotriva acelor măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia. Dacă nu le va lua, vom face aceste acțiuni de protest”, a avertizat Lucian Puiu.

Protestele ar putea avea loc la sediile formațiunilor politice și la cabinetele parlamentare ale deputaților și senatorilor.

„Vom protesta la sediile partidelor politice, la sediile cabinetelor parlamentare ale deputaților, senatorilor și așa mai departe, astfel încât vocea noastră să fie auzită și revendicările colegilor noștri să fie rezolvate”, a adăugat reprezentantul Federației Columna.

Decizia privind eventualele acțiuni sindicale urmează să fie discutată în cadrul reuniunii Consiliului Național al organizației, pe fondul îngrijorărilor legate de plata salariilor și de finanțarea instituțiilor publice în ultimele luni ale anului.