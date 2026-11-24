Alexandru Rogobete anunță introducerea a 41 de medicamente noi pe lista celor gratuite și compensate. Ministrul Sănătății a precizat că va fi extins și accesul la alte cinci medicamente. Noile prevederi vizează pacienți cu afecțiuni oncologice, boli rare, cardiovasculare, neurologice și cronice. Proiectul de act normativ a fost pus în transparență decizională.

Ministrul a anunțat că este a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate pe care o inițiază în ultimele 12 luni. În urma modificărilor, numărul moleculelor noi ajunge la 97. Totodată, sunt înregistrate 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja existente.

„Introducem alte 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite și compensate și extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamente decontate de stat! Este cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate pe care o inițiez în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute”, a transmis ministrul.

Proiectul prevede extinderea opțiunilor terapeutice pentru mai multe afecțiuni oncologice. Sunt incluse noi tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin.

Lista vizează și pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom. De asemenea, va fi introdusă prima terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide. Această afecțiune rară are alternative terapeutice limitate.

În categoria bolilor rare, este prevăzută introducerea unei terapii pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne. Noile tratamente vizează și boala Pompe, fenilcetonuria și amiloidoza ereditară.

„Proiectul de act normativ, pus astăzi în transparență decizională, prevede extinderea opțiunilor terapeutice pentru numeroase afecțiuni:

Oncologie și hematologie oncologică – introducem noi tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin, precum și pentru pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom.

Introducem și prima terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide. O nouă opțiune de tratament pentru pacienții cu această afecțiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate.

Introducem și prima terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide. O nouă opțiune de tratament pentru pacienții cu această afecțiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate. Boli rare – după o perioadă dificilă pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne și familiile lor, introducem în lista medicamentelor gratuite și compensate o terapie mult așteptată de acești pacienți.

Introducem, de asemenea, noi tratamente pentru boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară”, a precizat Alexandru Rogobete.

În domeniul cardiologiei, noile tratamente sunt destinate pacienților cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemie familială homozigotă și hipertensiune arterială pulmonară.

Pentru pacienții cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament vor fi extinse opțiunile terapeutice. Măsura îi vizează și pe cei diagnosticați cu miastenie gravis generalizată.

În endocrinologie și pediatrie sunt prevăzute tratamente pentru deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți. Lista include și hipoparatiroidismul cronic și sindromul Cushing.

Cardiologie – introducem noi tratamente pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă și hipertensiunea arterială pulmonară.

Neurologie – extindem opțiunile de tratament pentru pacienții cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenie gravis generalizată.

Endocrinologie și pediatrie – introducem noi tratamente pentru deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți, dar și pentru hipoparatiroidismul cronic și sindromul Cushing”, a transmis ministrul Sănătății.

În nefrologie, măsurile prevăd extinderea accesului la tratament pentru pacienții cu afecțiuni renale cronice. Sunt vizate inclusiv bolile asociate diabetului zaharat de tip 2.

În gastroenterologie și hepatologie vor fi introduse noi tratamente pentru colita ulcerativă și colangita biliară primară. Modificările includ și domeniul bolilor infecțioase și al transplantului.

Pacienții cu HIV vor beneficia de noi terapii. De asemenea, sunt prevăzute tratamente pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu citomegalovirus la persoanele care au trecut printr-un transplant.

„Nefrologie – extindem accesul la tratament pentru pacienții cu afecțiuni renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2. Gastroenterologie și hepatologie – introducem noi tratamente pentru colita ulcerativă și colangita biliară primară. Boli infecțioase și transplant – introducem noi terapii pentru pacienții cu HIV, dar și tratamente pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții care au beneficiat de transplant”, a punctat Alexandru Rogobete.

Accesul la tratament va fi extins și pentru pacienții cu imunodeficiențe secundare, inclusiv pentru copii. În plus, autoritățile au prevăzut măsuri pentru alte nouă medicamente deja compensate.

Acestea urmăresc asigurarea continuității tratamentului pentru pacienții cu insuficiență cardiacă, scleroză multiplă, hepatită C, dermatită atopică și depresie rezistentă la tratament. Sunt vizate și anumite afecțiuni oftalmologice, printre care edemul macular diabetic.

„Extindem, de asemenea, accesul la tratament pentru pacienții cu imunodeficiențe secundare, inclusiv pentru copii.

Pentru alte 9 medicamente deja compensate, luăm măsuri pentru a asigura continuitatea tratamentului. Acestea sunt utilizate în tratarea unor afecțiuni precum insuficiența cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament și afecțiunile oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic”, a mai anunțat Alexandru Rogobete.

O altă măsură privește pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Pentru unul dintre medicamentele utilizate în tratarea acestei afecțiuni, procentul decontat de stat va crește de la 50% la 90% din prețul de referință.

Astfel, contribuția suportată de pacienți pentru acest tratament va fi redusă. Modificarea face parte din măsurile prezentate de ministrul Sănătății.

„Pentru pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), reducem costul unuia dintre tratamentele destinate acestei afecțiuni. Dacă până acum statul suporta 50% din prețul de referință al medicamentului, de acum va suporta 90%”, a precizat Alexandru Rogobete.

O altă modificare anunțată vizează mucopolizaharidoza de tip VI, cunoscută și sub denumirea de sindromul Maroteaux-Lamy. Afecțiunea va fi inclusă pentru prima dată în Programul național de tratament pentru boli rare. Prin această măsură, pacienții vor avea acces la terapia de substituție enzimatică.