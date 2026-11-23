Ministerul Sănătății extinde finanțarea programelor de Acțiuni Prioritare în șase spitale din România și introduce noi proceduri medicale. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat luni, 23 noiembrie, publicarea proiectelor de ordin în transparență decizională. Măsurile vizează pacienții cu afecțiuni cardiace severe, persoanele internate la terapie intensivă și bolnavii care necesită intervenții endoscopice complexe.

Ministerul Sănătății extinde programul de Acțiuni Prioritare pentru Prevenirea Morții Subite Cardiace (AP-PMSC) la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Unitatea medicală va beneficia de finanțare pentru implantarea defibrilatoarelor cardiace interne. Aceste dispozitive sunt destinate pacienților care prezintă un risc crescut de aritmii severe.

Defibrilatoarele implantabile monitorizează ritmul cardiac și pot interveni atunci când apar tulburări grave, care pun viața în pericol. Utilizarea lor poate preveni decesele provocate de anumite aritmii ventriculare. Finanțarea urmărește facilitarea accesului pacienților eligibili la această procedură medicală.

Potrivit anunțului publicat de ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook, modificările sunt incluse în proiectele de ordin aflate în transparență decizională.

Ministerul Sănătății extinde și programul de Acțiuni Prioritare pentru Anestezie și Terapie Intensivă (AP-ATI). Măsura privește finanțarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare tratării pacienților aflați în stare critică. Cinci unități medicale vor fi incluse în această extindere.

Spitalele vizate sunt:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov;

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;

Spitalul Municipal Turda.

Finanțarea suplimentară va susține achiziționarea medicamentelor și consumabilelor utilizate în secțiile de anestezie și terapie intensivă. Aceste resurse sunt necesare pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni severe, care necesită supraveghere și tratament specializat.

Extinderea programului AP-ATI completează finanțarea destinată Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov prin programul de prevenire a morții subite cardiace. Astfel, șase unități medicale sunt vizate de modificările privind finanțarea celor două programe.

Ministerul Sănătății propune introducerea unor proceduri minim invazive suplimentare prin programul de Acțiuni Prioritare pentru Endoscopie (AP-ENDO). Aceste intervenții vor extinde opțiunile terapeutice disponibile pentru pacienții cu afecțiuni digestive și biliare grave.

Noile proceduri sunt destinate inclusiv pacienților diagnosticați cu forme avansate de cancer al căilor biliare. De asemenea, vor putea fi utilizate pentru tratarea infecțiilor biliare severe și a colecțiilor abdominale. Extinderea include și intervenții pentru complicațiile pancreatice și pentru o categorie mai largă de hemoragii digestive.

Programul va finanța și achiziționarea unor dispozitive medicale necesare investigațiilor și intervențiilor endoscopice avansate. Printre echipamentele incluse se numără videocapsulele endoscopice, utilizate pentru examinarea tractului digestiv. Sunt prevăzute și alte dispozitive specializate, necesare efectuării procedurilor complexe.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc diversificarea tratamentelor disponibile în unitățile medicale incluse în programele de Acțiuni Prioritare. Procedurile minim invazive pot reprezenta alternative terapeutice pentru anumite categorii de pacienți, în funcție de indicația medicală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că extinderea programelor urmărește îmbunătățirea accesului pacienților la intervenții medicale specializate. Un alt obiectiv îl reprezintă reducerea perioadelor de așteptare pentru tratamentele necesare persoanelor cu afecțiuni grave.

„Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar. O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că noile măsuri nu presupun renunțarea la procedurile medicale finanțate în prezent. Modificările urmăresc completarea serviciilor existente prin introducerea unor opțiuni suplimentare de diagnostic și tratament.