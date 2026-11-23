Ministerul Sănătății extinde finanțarea pentru șase spitale. Pacienții cu afecțiuni grave vor avea acces la noi tratamente
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Rogobete – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete
Ministerul Sănătății extinde finanțarea programelor de Acțiuni Prioritare în șase spitale din România și introduce noi proceduri medicale. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat luni, 23 noiembrie, publicarea proiectelor de ordin în transparență decizională. Măsurile vizează pacienții cu afecțiuni cardiace severe, persoanele internate la terapie intensivă și bolnavii care necesită intervenții endoscopice complexe.
Ministerul Sănătății finanțează implantarea defibrilatoarelor cardiace interne la Spitalul Județean Brașov
Ministerul Sănătății extinde programul de Acțiuni Prioritare pentru Prevenirea Morții Subite Cardiace (AP-PMSC) la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Unitatea medicală va beneficia de finanțare pentru implantarea defibrilatoarelor cardiace interne. Aceste dispozitive sunt destinate pacienților care prezintă un risc crescut de aritmii severe.
Defibrilatoarele implantabile monitorizează ritmul cardiac și pot interveni atunci când apar tulburări grave, care pun viața în pericol. Utilizarea lor poate preveni decesele provocate de anumite aritmii ventriculare. Finanțarea urmărește facilitarea accesului pacienților eligibili la această procedură medicală.
Potrivit anunțului publicat de ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook, modificările sunt incluse în proiectele de ordin aflate în transparență decizională.
Cinci spitale primesc finanțare suplimentară pentru medicamente și materiale sanitare destinate terapiei intensive
Ministerul Sănătății extinde și programul de Acțiuni Prioritare pentru Anestezie și Terapie Intensivă (AP-ATI). Măsura privește finanțarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare tratării pacienților aflați în stare critică. Cinci unități medicale vor fi incluse în această extindere.
Spitalele vizate sunt:
-
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;
-
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov;
-
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;
-
Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;
-
Spitalul Municipal Turda.
Finanțarea suplimentară va susține achiziționarea medicamentelor și consumabilelor utilizate în secțiile de anestezie și terapie intensivă. Aceste resurse sunt necesare pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni severe, care necesită supraveghere și tratament specializat.
Extinderea programului AP-ATI completează finanțarea destinată Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov prin programul de prevenire a morții subite cardiace. Astfel, șase unități medicale sunt vizate de modificările privind finanțarea celor două programe.
Noi proceduri endoscopice pentru tratarea cancerelor biliare și a complicațiilor pancreatice
Ministerul Sănătății propune introducerea unor proceduri minim invazive suplimentare prin programul de Acțiuni Prioritare pentru Endoscopie (AP-ENDO). Aceste intervenții vor extinde opțiunile terapeutice disponibile pentru pacienții cu afecțiuni digestive și biliare grave.
Noile proceduri sunt destinate inclusiv pacienților diagnosticați cu forme avansate de cancer al căilor biliare. De asemenea, vor putea fi utilizate pentru tratarea infecțiilor biliare severe și a colecțiilor abdominale. Extinderea include și intervenții pentru complicațiile pancreatice și pentru o categorie mai largă de hemoragii digestive.
Programul va finanța și achiziționarea unor dispozitive medicale necesare investigațiilor și intervențiilor endoscopice avansate. Printre echipamentele incluse se numără videocapsulele endoscopice, utilizate pentru examinarea tractului digestiv. Sunt prevăzute și alte dispozitive specializate, necesare efectuării procedurilor complexe.
Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc diversificarea tratamentelor disponibile în unitățile medicale incluse în programele de Acțiuni Prioritare. Procedurile minim invazive pot reprezenta alternative terapeutice pentru anumite categorii de pacienți, în funcție de indicația medicală.
Alexandru Rogobete anunță extinderea accesului la tratamente și reducerea timpilor de așteptare
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că extinderea programelor urmărește îmbunătățirea accesului pacienților la intervenții medicale specializate. Un alt obiectiv îl reprezintă reducerea perioadelor de așteptare pentru tratamentele necesare persoanelor cu afecțiuni grave.
„Pentru mine, fiecare program extins înseamnă un pacient care poate primi mai repede tratamentul necesar. O familie care are mai multă speranță. O șansă în plus la viață”, a transmis Alexandru Rogobete.
Ministrul a precizat că noile măsuri nu presupun renunțarea la procedurile medicale finanțate în prezent. Modificările urmăresc completarea serviciilor existente prin introducerea unor opțiuni suplimentare de diagnostic și tratament.
„Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluții, extindem accesul și continuăm să dezvoltăm sistemul medical”, a mai scris ministrul pe rețeaua de socializare.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.