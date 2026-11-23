Conflictul salarial din industria metalurgică și electrică din Germania se intensifică, după ce peste 23.000 de angajați au fost chemați să participe la o grevă de avertisment de 24 de ore.

Acțiunea sindicală vizează 19 unități industriale din nordul țării, inclusiv fabrici Mercedes-Benz, BMW și Siemens Gamesa, dar și șantierul naval Meyer Werft, conform Euronews.

Grevele au început în cursul serii de duminică, odată cu intrarea în schimbul de noapte, și continuă pe fondul eșecului negocierilor salariale dintre sindicatul IG Metall și reprezentanții angajatorilor. Alte opriri ale activității sunt așteptate în Berlin și în districtul central al sindicatului, care cuprinde landurile Hessa, Renania-Palatinat, Saarland și Turingia.

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a convocat peste 23.000 de angajați din 19 unități industriale din nordul țării la o grevă de 24 de ore. Acțiunea face parte dintr-un val mai amplu de proteste declanșate după trei runde de negocieri salariale care nu au dus la încheierea unui acord.

Noile greve de avertisment vin după protestele organizate la nivel național vinerea trecută, la care au participat 151.000 de angajați, potrivit datelor furnizate de IG Metall.

Printre unitățile afectate de acțiunile sindicale de vineri s-au numărat principala fabrică Audi din Ingolstadt și trei uzine BMW din landul Bavaria.

Negocierile pentru aproximativ 130.000 de angajați din nordul Germaniei au ajuns la trei runde fără să producă un rezultat. În lipsa unui acord, sindicatul a decis intensificarea presiunii asupra angajatorilor prin oprirea temporară a activității în mai multe fabrici.

Primele greve din actuala etapă au început duminică seara, în mai multe fabrici, odată cu începerea schimburilor de noapte. Printre unitățile vizate se numără fabricile Mercedes-Benz din Bremen și Hamburg.

Potrivit informațiilor publicate de Tagesschau, serviciul de știri al postului public german ARD, liniile de producție de la fabrica Mercedes-Benz din Hamburg sunt oprite încă de duminică, de la ora 22:00.

Un reprezentant IG Metall a transmis luni dimineață că accesul în fabrică fusese complet restricționat și că niciun angajat nu fusese lăsat să intre pentru a lucra. În incintă se afla doar personalul responsabil de securitatea unității, iar activitatea de producție era oprită.

Greva afectează și producătorul de turbine eoliene Siemens Gamesa, la unitatea sa din Cuxhaven.

În plus, IG Metall a convocat la grevă, pentru ziua de luni, și angajații șantierului naval Meyer Werft din Papenburg, potrivit informațiilor publicate de NDR.

Principalul motiv al conflictului îl reprezintă diferențele dintre revendicările sindicale și oferta angajatorilor.

IG Metall solicită o creștere salarială de 5% într-un interval de un an pentru aproximativ 3,7 milioane de angajați din industria metalurgică și electrică, inclusiv pentru lucrătorii din sectorul auto.

Angajatorii au propus, în schimb, acordarea unei plăți unice în iulie 2027, echivalentă cu 1% din salariul brut anual. Oferta mai prevede o majorare salarială de 1,3%, care ar urma să intre în vigoare abia din iulie 2028.

IG Metall consideră că propunerea este insuficientă și avertizează că, după luarea în calcul a inflației, angajații ar ajunge să piardă din puterea de cumpărare.

Prin urmare, sindicatul nu a acceptat oferta și continuă acțiunile de protest pentru a obține o creștere salarială mai apropiată de solicitările membrilor săi.

Disputa salarială are loc într-un context mai amplu de presiune asupra industriei auto germane, în care mai mulți producători încearcă să reducă cheltuielile și să își reorganizeze activitatea.

Volkswagen, compania care deține și marca Audi, negociază separat cu IG Metall condițiile de muncă pentru aproximativ 120.000 de angajați. Potrivit Reuters, producătorul auto urmărește înghețarea salariilor pentru o perioadă de doi ani și introducerea unor condiții mai flexibile privind programul de lucru.

BMW a analizat anterior posibilitatea eliminării a aproape 8.000 de locuri de muncă prin intermediul unor programe de plecări voluntare și acorduri de încetare a contractelor de muncă, potrivit publicației Münchner Merkur.

La rândul său, Mercedes-Benz urmărește să realizeze economii anuale de 800 de milioane de euro în Germania, conform informațiilor publicate de Handelsblatt.

Printre variantele analizate pentru reducerea cheltuielilor s-ar număra prelungirea programului de lucru fără plata unor sume suplimentare și diminuarea beneficiilor acordate angajaților, potrivit postului public german SWR.

Mercedes-Benz a anunțat, de asemenea, că intenționează să suspende investițiile în Germania.

Toate aceste măsuri și negocieri au loc în paralel cu protestele organizate de IG Metall, care încearcă să obțină majorări salariale pentru milioane de angajați din industrie.

Acțiunile sindicale nu se limitează la fabricile deja afectate. IG Metall pregătește noi opriri ale activității în Berlin și în districtul său central, care include landurile Hessa, Renania-Palatinat, Saarland și Turingia.

Extinderea protestelor arată că disputa salarială rămâne departe de o soluționare, în condițiile în care cele trei runde de negocieri desfășurate până acum pentru angajații din nordul Germaniei nu au produs un acord.

Miza conflictului este reprezentată de majorările salariale pentru aproximativ 3,7 milioane de angajați, în timp ce companiile încearcă să limiteze costurile prin înghețări salariale, restructurări, reducerea beneficiilor sau modificarea programului de lucru.