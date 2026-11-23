BRD – Groupe Société Générale și Exim Banca Românească nu au reușit să obțină suspendarea amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR. Curtea de Apel București le-a respins luni, 23 noiembrie, solicitările. Sancțiunile celor două instituții însumează aproape 509 milioane de lei. Alte trei bănci au pierdut anterior procese similare.

Cele două instituții de credit au cerut instanței să suspende executarea deciziilor prin care Consiliul Concurenței le-a sancționat în dosarul ROBOR. Solicitările urmăreau oprirea temporară a amenzilor până la încheierea proceselor în care băncile contestă sancțiunile.

BRD trebuie să achite o amendă de 412,47 milioane de lei, în timp ce sancțiunea primită de Exim Banca Românească este de 96,49 milioane de lei, potrivit adevarulfinanciar.ro. Împreună, acestea ajung la 508,96 milioane de lei.

Prin respingerea cererilor, instanța nu a dispus oprirea temporară a efectelor deciziilor autorității de concurență.

Hotărârile Curții de Apel București pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acestea nu stabilesc definitiv dacă amenzile sunt legale. Această chestiune va fi analizată separat, în procesele care vizează fondul sancțiunilor.

BRD și Exim Banca Românească se alătură altor trei instituții de credit care nu au obținut suspendarea amenzilor. Este vorba despre CEC Bank, Banca Comercială Română și UniCredit Bank.

În total, cele cinci bănci au primit sancțiuni de aproximativ 1,85 miliarde de lei. Amenzile individuale sunt următoarele:

BCR: 577,36 milioane de lei;

577,36 milioane de lei; BRD: 412,47 milioane de lei;

412,47 milioane de lei; UniCredit Bank: 431,03 milioane de lei;

431,03 milioane de lei; CEC Bank: 332,98 milioane de lei;

332,98 milioane de lei; Exim Banca Românească: 96,49 milioane de lei.

Consiliul Concurenței a amendat zece instituții de credit în urma investigației privind participarea băncilor la stabilirea indicelui ROBOR. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la aproximativ 3,73 miliarde de lei.

Investigația autorității de concurență a vizat modul în care instituțiile de credit au participat la stabilirea indicelui ROBOR. Potrivit concluziilor acesteia, băncile și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice.

Informațiile vizau în special nivelul cotațiilor transmise în cadrul procedurii de fixing.

Fixingul reprezintă procesul prin care sunt colectate cotațiile instituțiilor bancare participante. Acestea stau la baza calculării indicelui ROBOR.

Consiliul Concurenței consideră că băncile ar fi influențat cotațiile care trebuiau stabilite independent. Mai exact, instituțiile ar fi ținut cont de informațiile pe care le dețineau despre pozițiile celorlalți participanți.

Băncile au respins acuzațiile și au contestat sancțiunile primite. Acestea au susținut că au respectat regulile mecanismului de stabilire a ROBOR, inclusiv obligațiile de transparență prevăzute de reglementările bancare.

Legalitatea amenzilor va fi stabilită în procesele separate care vizează fondul deciziilor Consiliului Concurenței.

Decizia autorității de concurență nu se limitează la aplicarea amenzilor. Aceasta include și obligații de conformare pentru instituțiile sancționate.

Băncile trebuie să înainteze Consiliului Concurenței propuneri pentru modificarea modului în care transmit cotațiile folosite la calcularea ROBOR. Scopul măsurilor este eliminarea practicilor considerate anticoncurențiale de autoritate.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat că respingerea solicitărilor de suspendare permite aplicarea măsurilor stabilite prin decizie.

Acestea presupun atât plata amenzilor, cât și transmiterea planurilor de conformare. Oficialul a precizat că instituțiile trebuie să prezinte modul în care intenționează să își schimbe comportamentul și procedura de cotare.

Toate cele zece bănci sancționate au contestat decizia Consiliului Concurenței. Procesele privind legalitatea amenzilor sunt distincte de dosarele în care instanțele au judecat suspendarea temporară a sancțiunilor.