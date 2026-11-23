Dolarul american a început săptămâna în scădere, după ce a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni. Moneda SUA a pierdut o parte din câștigurile recente, pe fondul revenirii încrederii investitorilor. Piețele financiare reevaluează și perspectivele privind dobânzile din Statele Unite, după o săptămână marcată de scăderi puternice pe burse.

Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei americane față de șase valute importante, a scăzut luni cu 0,1%. Acesta a ajuns la 103,72 puncte, potrivit Reuters.

Evoluția vine după ce dolarul atinsese joi cel mai ridicat nivel din aprilie 2025. Maximul fusese înregistrat înaintea anunțului privind noile taxe vamale americane din acel an.

Moneda europeană s-a apreciat cu 0,1%, până la 1,0985 dolari. Lira sterlină a avansat tot cu 0,1%, ajungând la 1,3111 dolari. Pentru ambele monede, aceasta a fost a doua zi consecutivă de creștere.

Dolarul australian a revenit după nouă ședințe consecutive de scădere. Moneda a câștigat 0,4%, până la aproximativ 0,6642 dolari americani.

În schimb, dolarul neozeelandez a continuat să piardă teren. Moneda a coborât cu 0,1%, până la 0,5468 dolari americani. A fost a zecea zi consecutivă de depreciere.

Cotația a ajuns astfel la cel mai redus nivel din martie 2009, perioadă marcată de criza financiară mondială.

Thomas Mathews, responsabil pentru piețele din Asia-Pacific la Capital Economics, a explicat că deprecierea monedei neozeelandeze reflectă diferențele dintre dobânzi. Totuși, cea mai recentă scădere este asociată și cu deteriorarea încrederii investitorilor pe piețele bursiere.

Yenul japonez s-a depreciat cu 0,3% față de dolar, până la 158,95 yeni pentru un dolar. Evoluția a fost influențată de reducerea cererii pentru active considerate sigure.

Piețele financiare din Japonia au fost închise luni, 23 noiembrie, pentru o sărbătoare națională.

Evoluțiile de pe piața valutară sunt influențate și de așteptările privind următoarea decizie a Rezervei Federale americane (Fed).

După scăderile puternice înregistrate săptămâna trecută pe burse, investitorii nu mai anticipează o majorare agresivă a dobânzilor.

Potrivit datelor CME FedWatch, citate de Reuters, piețele indicau o probabilitate de 93,5% pentru o majorare cu 0,25 puncte procentuale.

Decizia ar urma să fie luată la reuniunea Fed programată pentru 8-9 decembrie 2026.

În același timp, probabilitatea menținerii dobânzii la nivelul actual era estimată la 6,5%.

Scenariul unei majorări de 0,50 puncte procentuale nu mai era luat în calcul de investitori. Cu o săptămână înainte, această variantă avea o probabilitate estimată la 11,5%.

Analiștii băncii OCBC au explicat că preocupările piețelor s-au modificat în ultima perioadă. Dacă inițial atenția era concentrată asupra dobânzilor ridicate, acum investitorii urmăresc tot mai atent riscurile pentru creșterea economică.

Investitorii așteaptă publicarea unor noi date privind inflația americană, programată pentru miercuri, 25 noiembrie.

Indicatorul privind cheltuielile de consum personal (PCE) este urmărit îndeaproape de Rezerva Federală. Acesta poate influența așteptările referitoare la politica monetară.

Analiștii MUFG consideră că o inflație sub estimări ar putea reduce randamentele obligațiunilor americane. O asemenea evoluție ar putea diminua presiunea asupra valutelor asiatice.

În schimb, o inflație peste așteptări ar putea pune din nou presiune asupra monedelor din regiune.

Cu toate acestea, analiștii Standard Chartered consideră că dolarul american ar putea rămâne puternic.

Eric Robertsen, responsabil pentru analiza piețelor valutare, dobânzilor și creditului la Standard Chartered, a indicat mai mulți factori favorabili monedei americane.

Printre aceștia se numără diferențele dintre dobânzile din SUA și cele din alte economii, creșterea productivității americane și riscurile politice relativ mai reduse.

Totodată, o eventuală accentuare a aversiunii globale față de risc ar putea susține din nou dolarul.

Mișcările de pe piețele financiare au fost însoțite și de o revenire modestă a principalelor criptomonede.

Bitcoin s-a apreciat luni cu 0,6%, până la aproximativ 61.229 de dolari, potrivit Reuters.

Creșterea a venit după scăderea puternică înregistrată vineri, când piața criptomonedelor a fost afectată de vânzări masive.

Ethereum a avansat cu 0,7%, ajungând la aproximativ 1.730 de dolari.

Revenirile au fost însă limitate, în condițiile în care investitorii continuă să urmărească evoluția dobânzilor și perspectivele economiei americane.

Următoarele date privind inflația și decizia Fed din decembrie vor rămâne factori importanți pentru evoluția dolarului și a activelor financiare.