Curs valutar luni, 23 noiembrie. Cât valorează astăzi principalele monede internaționale în raport cu leul. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat noul curs valutar pentru luni, 23 noiembrie. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,3485 lei, dolarul american ajunge la 4,8753 lei, iar francul elvețian este evaluat la 5,8133 lei.
Curs valutar luni, 23 noiembrie. Cât valorează principalele valute
Cursul valutar comunicat de BNR reprezintă referința oficială pentru principalele monede internaționale în raport cu leul românesc. Valorile sunt relevante atât pentru persoanele care efectuează schimburi valutare, cât și pentru companiile care au operațiuni comerciale sau financiare în alte monede.
Conform cursului publicat de BNR, euro este cotat la 5,3485 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,8753 lei. Francul elvețian ajunge la 5,8133 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,3935 lei.
În cazul celorlalte valute importante, dolarul canadian este evaluat la 3,4022 lei, dolarul australian la 3,2397 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6663 lei.
De asemenea, dolarul singaporez are un curs de 3,7800 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6218 lei.
Cursul BNR pentru celelalte monede internaționale
Banca Națională a României a publicat cotațiile pentru mai multe monede internaționale, printre care coroana cehă, coroana daneză, coroana norvegiană, coroana suedeză și zlotul polonez.
Astfel, coroana cehă este cotată la 0,2187 lei, coroana daneză la 0,7155 lei, coroana norvegiană la 0,5003 lei, iar coroana suedeză la 0,4764 lei. Zlotul polonez ajunge la 1,2004 lei.
În Europa Centrală și de Est, leul moldovenesc este cotat la 0,2661 lei, forintul maghiar la 1,4364 lei pentru 100 de unități, rubla rusească la 0,0595 lei, dinarul sârbesc la 0,0455 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1079 lei.
În ceea ce privește alte monede, lira egipteană este evaluată la 0,0897 lei, lira turcească la 0,0963 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,3275 lei.
Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,7315 lei, în timp ce rupia indiană este cotată la 0,0525 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit o valoare de 3,0645 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3623 lei.
Alte cotații publicate pentru 23 noiembrie sunt:
- Realul brazilian: 0,8195 lei;
- Peso-ul mexican: 0,2544 lei;
- Dolarul din Hong Kong: 0,6218 lei;
- Shekelul israelian: 1,4639 lei;
- Bahtul thailandez: 0,1434 lei;
- Peso-ul filipinez: 0,0764 lei;
- Ringgitul malaysian: 1,1825 lei;
- Pentru 100 de rupii indoneziene: 0,0266 lei;
- Pentru 100 de coroane islandeze: 3,8983 lei.
Cât valorează gramul de aur la cursul BNR din 23 noiembrie
Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României publică și cotația gramului de aur, precum și cursul DST (Drepturi Speciale de Tragere).
Pentru luni, 23 noiembrie 2026, gramul de aur este cotat la 567,7829 lei. În același timp, DST are o valoare de 6,5512 lei.
|Monedă
|Cod
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2397
|Dolar canadian
|CAD
|3,4022
|Franc elvețian
|CHF
|5,8133
|Coroană cehă
|CZK
|0,2187
|Coroană daneză
|DKK
|0,7155
|Liră egipteană
|EGP
|0,0897
|Euro
|EUR
|5,3485
|Liră sterlină
|GBP
|6,3935
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4364
|100 yeni japonezi
|JPY
|3,0645
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2661
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5003
|Zlot polonez
|PLN
|1,2004
|Rublă rusească
|RUB
|0,0595
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4764
|Liră turcească
|TRY
|0,0963
|Dolar american
|USD
|4,8753
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2793
|Real brazilian
|BRL
|0,8195
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7315
|Rupie indiană
|INR
|0,0525
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3623
|Peso mexican
|MXN
|0,2544
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6663
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0455
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1079
|Dirham EAU
|AED
|1,3275
|Baht thailandez
|THB
|0,1434
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,6218
|Shekel israelian
|ILS
|1,4639
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0266
|Peso filipinez
|PHP
|0,0764
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,8983
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1825
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7800
|Gram de aur
|XAU
|567,7829
|Drepturi Speciale de Tragere
|XDR
|6,5512
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 23 noiembrie 2026
Potrivit datelor publicate pentru luni, 23 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat următoarele valori.
În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) este de 5,41% pe an, cea tom-next (T/N) ajunge la 5,44%, iar rata pentru o săptămână (1W) este de 5,50%. Pentru o lună (1M), dobânda este de 5,69%, pentru trei luni (3M) de 5,76%, pentru șase luni (6M) de 5,77%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,83%.
În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) este de 5,71% pe an, cea tom-next (T/N) se situează la 5,73%, iar rata pentru o săptămână (1W) este de 5,79%. Pentru o lună (1M), valoarea ajunge la 5,98%, pentru trei luni (3M) la 6,07%, pentru șase luni (6M) la 6,13%, iar pentru 12 luni (12M) la 6,18%.
Comparativ cu valorile înregistrate vineri, 20 noiembrie, indicii ROBID au avut următoarele modificări: rata overnight a scăzut de la 5,42% la 5,41%, în timp ce rata tom-next a crescut de la 5,42% la 5,44%. Celelalte scadențe au rămas neschimbate: 5,50% pentru o săptămână, 5,68% pentru o lună, 5,76% pentru trei luni, 5,77% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni.
În cazul ROBOR, rata tom-next a crescut de la 5,72% la 5,73%. Celelalte valori au rămas la nivelurile din ședința precedentă: 5,71% pentru overnight, 5,79% pentru o săptămână, 5,98% pentru o lună, 6,07% pentru trei luni, 6,13% pentru șase luni și 6,18% pentru 12 luni.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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