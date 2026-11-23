Banca Națională a României (BNR) a publicat noul curs valutar pentru luni, 23 noiembrie. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,3485 lei, dolarul american ajunge la 4,8753 lei, iar francul elvețian este evaluat la 5,8133 lei.

Cursul valutar comunicat de BNR reprezintă referința oficială pentru principalele monede internaționale în raport cu leul românesc. Valorile sunt relevante atât pentru persoanele care efectuează schimburi valutare, cât și pentru companiile care au operațiuni comerciale sau financiare în alte monede.

Conform cursului publicat de BNR, euro este cotat la 5,3485 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,8753 lei. Francul elvețian ajunge la 5,8133 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,3935 lei.

În cazul celorlalte valute importante, dolarul canadian este evaluat la 3,4022 lei, dolarul australian la 3,2397 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6663 lei.

De asemenea, dolarul singaporez are un curs de 3,7800 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6218 lei.

Banca Națională a României a publicat cotațiile pentru mai multe monede internaționale, printre care coroana cehă, coroana daneză, coroana norvegiană, coroana suedeză și zlotul polonez.

Astfel, coroana cehă este cotată la 0,2187 lei, coroana daneză la 0,7155 lei, coroana norvegiană la 0,5003 lei, iar coroana suedeză la 0,4764 lei. Zlotul polonez ajunge la 1,2004 lei.

În Europa Centrală și de Est, leul moldovenesc este cotat la 0,2661 lei, forintul maghiar la 1,4364 lei pentru 100 de unități, rubla rusească la 0,0595 lei, dinarul sârbesc la 0,0455 lei, iar hrivna ucraineană la 0,1079 lei.

În ceea ce privește alte monede, lira egipteană este evaluată la 0,0897 lei, lira turcească la 0,0963 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,3275 lei.

Renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,7315 lei, în timp ce rupia indiană este cotată la 0,0525 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit o valoare de 3,0645 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3623 lei.

Alte cotații publicate pentru 23 noiembrie sunt:

Realul brazilian: 0,8195 lei;

Peso-ul mexican: 0,2544 lei;

Dolarul din Hong Kong: 0,6218 lei;

Shekelul israelian: 1,4639 lei;

Bahtul thailandez: 0,1434 lei;

Peso-ul filipinez: 0,0764 lei;

Ringgitul malaysian: 1,1825 lei;

Pentru 100 de rupii indoneziene: 0,0266 lei;

Pentru 100 de coroane islandeze: 3,8983 lei.

Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României publică și cotația gramului de aur, precum și cursul DST (Drepturi Speciale de Tragere).

Pentru luni, 23 noiembrie 2026, gramul de aur este cotat la 567,7829 lei. În același timp, DST are o valoare de 6,5512 lei.

Monedă Cod Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2397 Dolar canadian CAD 3,4022 Franc elvețian CHF 5,8133 Coroană cehă CZK 0,2187 Coroană daneză DKK 0,7155 Liră egipteană EGP 0,0897 Euro EUR 5,3485 Liră sterlină GBP 6,3935 100 forinți maghiari HUF 1,4364 100 yeni japonezi JPY 3,0645 Leu moldovenesc MDL 0,2661 Coroană norvegiană NOK 0,5003 Zlot polonez PLN 1,2004 Rublă rusească RUB 0,0595 Coroană suedeză SEK 0,4764 Liră turcească TRY 0,0963 Dolar american USD 4,8753 Rand sud-african ZAR 0,2793 Real brazilian BRL 0,8195 Renminbi chinezesc CNY 0,7315 Rupie indiană INR 0,0525 100 woni sud-coreeni KRW 0,3623 Peso mexican MXN 0,2544 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6663 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1079 Dirham EAU AED 1,3275 Baht thailandez THB 0,1434 Dolar Hong Kong HKD 0,6218 Shekel israelian ILS 1,4639 100 rupii indoneziene IDR 0,0266 Peso filipinez PHP 0,0764 100 coroane islandeze ISK 3,8983 Ringgit malaysian MYR 1,1825 Dolar singaporez SGD 3,7800 Gram de aur XAU 567,7829 Drepturi Speciale de Tragere XDR 6,5512

Potrivit datelor publicate pentru luni, 23 noiembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat următoarele valori.

În cazul indicilor ROBID, rata overnight (O/N) este de 5,41% pe an, cea tom-next (T/N) ajunge la 5,44%, iar rata pentru o săptămână (1W) este de 5,50%. Pentru o lună (1M), dobânda este de 5,69%, pentru trei luni (3M) de 5,76%, pentru șase luni (6M) de 5,77%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,83%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) este de 5,71% pe an, cea tom-next (T/N) se situează la 5,73%, iar rata pentru o săptămână (1W) este de 5,79%. Pentru o lună (1M), valoarea ajunge la 5,98%, pentru trei luni (3M) la 6,07%, pentru șase luni (6M) la 6,13%, iar pentru 12 luni (12M) la 6,18%.

Comparativ cu valorile înregistrate vineri, 20 noiembrie, indicii ROBID au avut următoarele modificări: rata overnight a scăzut de la 5,42% la 5,41%, în timp ce rata tom-next a crescut de la 5,42% la 5,44%. Celelalte scadențe au rămas neschimbate: 5,50% pentru o săptămână, 5,68% pentru o lună, 5,76% pentru trei luni, 5,77% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni.

În cazul ROBOR, rata tom-next a crescut de la 5,72% la 5,73%. Celelalte valori au rămas la nivelurile din ședința precedentă: 5,71% pentru overnight, 5,79% pentru o săptămână, 5,98% pentru o lună, 6,07% pentru trei luni, 6,13% pentru șase luni și 6,18% pentru 12 luni.