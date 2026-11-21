Exclusiv. Ai 1.000 sau 10.000 de euro economisiți? Cum recomandă investitorul Jiří Gregor să îți împarți banii și ce greșeli să eviți
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Cum îți organizezi economiile înainte de prima investiție și ce se schimbă dacă ai 10.000 de euro la dispoziție în loc de 1.000? Într-un interviu pentru Capital.ro, investitorul ceh Jiří Gregor explică felul în care ar aborda fiecare sumă. El povestește și cum a ajuns să investească prea mult, prea devreme, într-o companie proaspăt listată la bursă.
Gregor are studii de matematică, a lucrat ca actuar și a jucat șah la nivel profesionist. Peste o mie de persoane îi copiază strategia pe eToro. În interviu, vorbește despre fondul de urgență, reacția la scăderile bursiere și criteriile după care ar construi un portofoliu de la zero.
Cum ar aborda investițiile cu 1.000 sau 10.000 de euro
România se confruntă cu presiuni inflaționiste și incertitudine economică. Cum ar trebui să își organizeze economiile o persoană cu un salariu mediu dacă vrea să înceapă să investească și cum ați recomanda să își analizeze opțiunile dacă are la dispoziție 1.000 € astăzi față de 10.000 €?
Jiří Gregor: Nu sunt român, așa că verificați detaliile locale, însă în opinia mea, ordinea etapelor este aceeași peste tot. În primul rând, plătiți datoriile scumpe. Apoi, construiți un fond de urgență care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli. În România, titlurile de stat neimpozabile, cum sunt cele din programul Fidelis, pot îndeplini acest rol, deși în prezent oferă un randament apropiat de nivelul inflației. Prin urmare, acei bani sunt protejați, nu generatori de creștere. Doar banii de care nu veți avea nevoie în următorii cinci ani ar trebui să fie investiți.
Cu 1.000 €, sugerez să păstrați lucrurile simple: un ETF global ieftin și crearea unui obicei lunar, chiar și cu 50 € sau 100 €. La această sumă, obiceiul contează mai mult decât produsul în sine.
Cu 10.000 €, eu i-aș plasa în jur de 70–80% în ETF-uri globale diversificate, iar restul în câteva companii pe care le înțelegeți cu adevărat, poate și puțin cripto. Investiți acești bani treptat, pe o perioadă de șase până la douăsprezece luni, nu într-o singură zi.
Înainte de a cumpăra ceva, întrebați-vă: înțeleg cum produce bani acest activ, cât costă el și aș putea să-l păstrez dacă mâine ar scădea cu 40%?
Vânzarea de panică și simularea cu 200 de euro pe lună
Care este cea mai mare greșeală pe care o fac investitorii atunci când piețele financiare încep să scadă și ce este mai periculos: să vinzi de panică sau să cumperi fără să înțelegi riscurile?
Jiří Gregor: Vânzarea de panică (panic-selling) costă mai mult, deoarece transformă o pierdere temporară într-una permanentă. Dar, de obicei, este vorba despre aceeași greșeală repetată: oamenii vând în panică ceea ce au cumpărat fără să înțeleagă. Dacă nu știi de ce deții un anumit activ, tot ce vezi este prețul. Când acesta scade, vinzi.
Graham a numit piața „Domnul Piață” (Mr. Market) – un partener care într-o zi este euforic, iar în următoarea este îngrozit. Rolul tău nu este să-i urmezi starea de spirit, ci să te folosești de ea.
În martie 2020, când piețele erau în scădere cu aproximativ 30%, am verificat dacă companiile mele vor supraviețui. Urmau să supraviețuiască, așa că am cumpărat mai mult. Șahul m-a învățat că atunci când adversarul se panichează, tu calculezi.
Prin urmare, nu cumpăra ceea ce nu poți explica în două propoziții și, înainte de a cumpăra, notează în scris ce anume te-ar face să vinzi.
Mulți tineri sunt atrași de promisiunea de a se îmbogăți rapid prin intermediul criptoactivelor. Cât de realist este ca o persoană să obțină independența financiară investind sume mici în fiecare lună?
Jiří Gregor: De cele mai multe ori, îmbogățirea rapidă din cripto îmbogățește de fapt pe altcineva – de regulă, pe cel care ți-a vândut activul. Vezi doar capturile de ecran ale câștigătorilor, niciodată pe cele ale miilor de oameni care au pierdut.
Sumele mici, singure, nu te vor face independent financiar. Însă sumele mici combinate cu timpul și cu majorarea treptată a valorii investite, alături de o piață care lucrează în favoarea ta, pot face acest lucru. O sumă de 200 € pe lună, timp de 30 de ani, cu un randament de aproximativ 6% peste inflație, generează în jur de 200.000 € în banii de astăzi. Aceasta este o plasă de siguranță bună, oferind în jur de 670 € pe lună, dar nu înseamnă libertate. Dacă mărești suma la 500 € pe lună, ajungi aproape de 500.000 €. Așadar, direcționează o parte din fiecare mărire de salariu în planul tău de investiții.
Cel mai mare atu al tinerilor este un orizont de 30 de ani de dobândă compusă. Sunt tată a doi copii și exact așa gândesc și eu când vine vorba de banii familiei noastre: plictisitor, regulat și pe termen lung.
Ce a învățat din șah și din cea mai mare greșeală la bursă
Ești unul dintre cei mai copiați investitori cehi pe etoro și ai fost jucător profesionist de șah. Ce îi determină pe oameni să îți urmeze strategia, cum gestionezi responsabilitatea față de cei care te copiază și care este cea mai importantă lecție din șah pe care o aplici atunci când iei decizii financiare?
Jiří Gregor: Cred că oamenii apreciază faptul că sunt deschis și consecvent. În ultimii cinci ani, portofoliul meu a crescut cu aproximativ 141%, deși rezultatele din trecut nu garantează nimic. Le explic celor care mă copiază de ce cumpăr și vând, inclusiv atunci când greșesc, și îmi investesc proprii bani exact în același mod.
Iau această responsabilitate în serios. Ceva mai mult de o mie de oameni își încredințează o parte din economii în mâinile mele, iar mulți dintre ei nu sunt profesioniști. Așa că nu folosesc efectul de levier, nu plasez ordine de tip short și îmi notez un plan înainte de a lua decizii mari. În cazul Bitcoin, cei care mă copiază au știut dinainte la ce preț voi începe să îmi reduc poziția.
Din șah: când adversarul tău intră în panică, tu calculezi. Cele mai multe partide sunt pierdute din cauza unei mutări pripite, făcute din frică, iar piețele funcționează exact la fel. Și, înainte de fiecare mutare, verifică ce îți poate face cealaltă parte. În investiții, înainte de a mă întreba câți bani pot câștiga, mă întreb ce ar trebui să meargă prost ca să pierd acei bani.
Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în cariera ta de investitor, ce ai schimbat în strategia ta după acea experiență și, dacă ar trebui să construiești astăzi un portofoliu de investiții de la zero, fără a te baza pe activele tale actuale, ce criterii ai folosi pentru a selecta activele?
Jiří Gregor: Cea mai mare greșeală a mea a fost modul în care am pus în practică o idee bună. La scurt timp după ce o companie din regiunea mea s-a listat la bursă, am construit o poziție mare. Cred în continuare în calitatea companiei. Însă o listare nouă nu are un istoric lung în spate, iar vânzătorul alege momentul și prețul. Am intrat cu o sumă prea mare și prea devreme, iar de atunci prețul a scăzut mult.
Acum încep cu sume mici în cazul listărilor noi și suplimentez pe măsură ce compania își publică rezultatele. Limitez dimensiunea poziției pentru orice activ pe care nu l-am analizat complet și îmi notez în scris momentul în care aș vinde înainte de a cumpăra.
Dacă aș lua-o de la zero astăzi, aș căuta afaceri pe care le pot explica în două propoziții, cu un bilanț contabil solid, în mod ideal cu numerar net. Mi-aș dori un preț scăzut care să lase o marjă de siguranță, precum și o conducere care are proprii bani investiți în companie. Apoi, o mică parte de Bitcoin și o diversificare suficient de mare, astfel încât nicio idee singulară să nu poată scufunda portofoliul.
Cum își planifică intrarea pe piață când prețurile par prea mari
Ce le-ai spune investitorilor cărora le este frică să intre pe piață deoarece prețurile par prea mari, dar le este frică și să aștepte pentru că ar putea rata o creștere suplimentară?
Jiří Gregor: Cunosc sentimentul, îl am și eu. Multe piețe mi se par scumpe și dețin o poziție de acoperire (hedge) pe Nasdaq. Dar nu stau pe cash așteptând momentul perfect.
Aș spune să nu încerci să iei o singură decizie importantă. Investește banii în tranșe, pe o perioadă de șase până la douăsprezece luni. Dacă prețurile scad, cumperi mai ieftin. Dacă cresc, ești deja în piață.
Notează-ți planul în scris atunci când ești calm: ce sumă investești în fiecare lună, ce anume cumperi și ce te-ar face să schimbi acest plan. Nimeni nu poate anticipa vârful pieței, iar oamenii tot spun că prețurile sunt prea mari în cea mai mare parte a ultimilor cincisprezece ani. De obicei, așteptarea costă mai mult decât o cumpărare puțin prea timpurie, atât timp cât cumperi calitate și îți diversifici riscul.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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