Cum îți organizezi economiile înainte de prima investiție și ce se schimbă dacă ai 10.000 de euro la dispoziție în loc de 1.000? Într-un interviu pentru Capital.ro, investitorul ceh Jiří Gregor explică felul în care ar aborda fiecare sumă. El povestește și cum a ajuns să investească prea mult, prea devreme, într-o companie proaspăt listată la bursă.

Gregor are studii de matematică, a lucrat ca actuar și a jucat șah la nivel profesionist. Peste o mie de persoane îi copiază strategia pe eToro. În interviu, vorbește despre fondul de urgență, reacția la scăderile bursiere și criteriile după care ar construi un portofoliu de la zero.

Jiří Gregor: Nu sunt român, așa că verificați detaliile locale, însă în opinia mea, ordinea etapelor este aceeași peste tot. În primul rând, plătiți datoriile scumpe. Apoi, construiți un fond de urgență care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli. În România, titlurile de stat neimpozabile, cum sunt cele din programul Fidelis, pot îndeplini acest rol, deși în prezent oferă un randament apropiat de nivelul inflației. Prin urmare, acei bani sunt protejați, nu generatori de creștere. Doar banii de care nu veți avea nevoie în următorii cinci ani ar trebui să fie investiți.

Cu 1.000 €, sugerez să păstrați lucrurile simple: un ETF global ieftin și crearea unui obicei lunar, chiar și cu 50 € sau 100 €. La această sumă, obiceiul contează mai mult decât produsul în sine.

Cu 10.000 €, eu i-aș plasa în jur de 70–80% în ETF-uri globale diversificate, iar restul în câteva companii pe care le înțelegeți cu adevărat, poate și puțin cripto. Investiți acești bani treptat, pe o perioadă de șase până la douăsprezece luni, nu într-o singură zi.

Înainte de a cumpăra ceva, întrebați-vă: înțeleg cum produce bani acest activ, cât costă el și aș putea să-l păstrez dacă mâine ar scădea cu 40%?

Jiří Gregor: Vânzarea de panică (panic-selling) costă mai mult, deoarece transformă o pierdere temporară într-una permanentă. Dar, de obicei, este vorba despre aceeași greșeală repetată: oamenii vând în panică ceea ce au cumpărat fără să înțeleagă. Dacă nu știi de ce deții un anumit activ, tot ce vezi este prețul. Când acesta scade, vinzi.

Graham a numit piața „Domnul Piață” (Mr. Market) – un partener care într-o zi este euforic, iar în următoarea este îngrozit. Rolul tău nu este să-i urmezi starea de spirit, ci să te folosești de ea.

În martie 2020, când piețele erau în scădere cu aproximativ 30%, am verificat dacă companiile mele vor supraviețui. Urmau să supraviețuiască, așa că am cumpărat mai mult. Șahul m-a învățat că atunci când adversarul se panichează, tu calculezi.

Prin urmare, nu cumpăra ceea ce nu poți explica în două propoziții și, înainte de a cumpăra, notează în scris ce anume te-ar face să vinzi.

Jiří Gregor: De cele mai multe ori, îmbogățirea rapidă din cripto îmbogățește de fapt pe altcineva – de regulă, pe cel care ți-a vândut activul. Vezi doar capturile de ecran ale câștigătorilor, niciodată pe cele ale miilor de oameni care au pierdut.

Sumele mici, singure, nu te vor face independent financiar. Însă sumele mici combinate cu timpul și cu majorarea treptată a valorii investite, alături de o piață care lucrează în favoarea ta, pot face acest lucru. O sumă de 200 € pe lună, timp de 30 de ani, cu un randament de aproximativ 6% peste inflație, generează în jur de 200.000 € în banii de astăzi. Aceasta este o plasă de siguranță bună, oferind în jur de 670 € pe lună, dar nu înseamnă libertate. Dacă mărești suma la 500 € pe lună, ajungi aproape de 500.000 €. Așadar, direcționează o parte din fiecare mărire de salariu în planul tău de investiții.

Cel mai mare atu al tinerilor este un orizont de 30 de ani de dobândă compusă. Sunt tată a doi copii și exact așa gândesc și eu când vine vorba de banii familiei noastre: plictisitor, regulat și pe termen lung.

Jiří Gregor: Cred că oamenii apreciază faptul că sunt deschis și consecvent. În ultimii cinci ani, portofoliul meu a crescut cu aproximativ 141%, deși rezultatele din trecut nu garantează nimic. Le explic celor care mă copiază de ce cumpăr și vând, inclusiv atunci când greșesc, și îmi investesc proprii bani exact în același mod.

Iau această responsabilitate în serios. Ceva mai mult de o mie de oameni își încredințează o parte din economii în mâinile mele, iar mulți dintre ei nu sunt profesioniști. Așa că nu folosesc efectul de levier, nu plasez ordine de tip short și îmi notez un plan înainte de a lua decizii mari. În cazul Bitcoin, cei care mă copiază au știut dinainte la ce preț voi începe să îmi reduc poziția.

Din șah: când adversarul tău intră în panică, tu calculezi. Cele mai multe partide sunt pierdute din cauza unei mutări pripite, făcute din frică, iar piețele funcționează exact la fel. Și, înainte de fiecare mutare, verifică ce îți poate face cealaltă parte. În investiții, înainte de a mă întreba câți bani pot câștiga, mă întreb ce ar trebui să meargă prost ca să pierd acei bani.

Jiří Gregor: Cea mai mare greșeală a mea a fost modul în care am pus în practică o idee bună. La scurt timp după ce o companie din regiunea mea s-a listat la bursă, am construit o poziție mare. Cred în continuare în calitatea companiei. Însă o listare nouă nu are un istoric lung în spate, iar vânzătorul alege momentul și prețul. Am intrat cu o sumă prea mare și prea devreme, iar de atunci prețul a scăzut mult.

Acum încep cu sume mici în cazul listărilor noi și suplimentez pe măsură ce compania își publică rezultatele. Limitez dimensiunea poziției pentru orice activ pe care nu l-am analizat complet și îmi notez în scris momentul în care aș vinde înainte de a cumpăra.

Dacă aș lua-o de la zero astăzi, aș căuta afaceri pe care le pot explica în două propoziții, cu un bilanț contabil solid, în mod ideal cu numerar net. Mi-aș dori un preț scăzut care să lase o marjă de siguranță, precum și o conducere care are proprii bani investiți în companie. Apoi, o mică parte de Bitcoin și o diversificare suficient de mare, astfel încât nicio idee singulară să nu poată scufunda portofoliul.

Jiří Gregor: Cunosc sentimentul, îl am și eu. Multe piețe mi se par scumpe și dețin o poziție de acoperire (hedge) pe Nasdaq. Dar nu stau pe cash așteptând momentul perfect.

Aș spune să nu încerci să iei o singură decizie importantă. Investește banii în tranșe, pe o perioadă de șase până la douăsprezece luni. Dacă prețurile scad, cumperi mai ieftin. Dacă cresc, ești deja în piață.

Notează-ți planul în scris atunci când ești calm: ce sumă investești în fiecare lună, ce anume cumperi și ce te-ar face să schimbi acest plan. Nimeni nu poate anticipa vârful pieței, iar oamenii tot spun că prețurile sunt prea mari în cea mai mare parte a ultimilor cincisprezece ani. De obicei, așteptarea costă mai mult decât o cumpărare puțin prea timpurie, atât timp cât cumperi calitate și îți diversifici riscul.