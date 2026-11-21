Radu Opaina, fondatorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR), propune ca furnizorii de utilități să încheie contracte direct cu proprietarii de apartamente. El spune că, atunci când facturile sunt emise pe numele asociației, restanțele unor proprietari pot pune presiune pe bugetul întregului bloc. Legea permite deja facturarea individuală în anumite condiții, inclusiv prin convenții anexate la contractul asociației.

Într-o postare publicată joi, 19 noiembrie, pe Facebook, Radu Opaina a pus în discuție costul colectării banilor pentru utilități. El arată că administratorul calculează cât revine fiecărui apartament, încasează sumele și achită facturile emise furnizorilor pe numele asociației.

„Lună de lună, administratorul primește facturile furnizorilor de apă, căldură și alte servicii, calculează cât are fiecare proprietar de plată, colectează banii și îi transferă furnizorilor!”

Opaina susține că proprietarii suportă costurile administrării și ale recuperării datoriilor când apar restanțe. Articolul 99 din Legea nr. 196/2018 prevede că, în lipsa convențiilor de facturare individuală, asociația repartizează facturile prin lista lunară de plată. Tot asociația încasează sumele, achită consumul facturat și informează furnizorul despre debitori.

Opaina spune că problema apare atunci când asociația trebuie să achite factura blocului, dar o parte dintre proprietari nu și-au plătit întreținerea. În această situație, susține el, asociația poate ajunge să folosească fondul de rulment ca să acopere plățile către furnizori.

„Și mai grav este că, atunci când unii proprietari nu achită întreținerea, asociația poate ajunge să folosească banii încasați de la cei buni-platnici, de regulă “fondul de rulment”, pentru plata facturilor de la furnizori!”

Fondul de rulment se constituie din contribuțiile plătite în avans de proprietari. Potrivit articolului 72, suma trebuie stabilită astfel încât să acopere cheltuielile curente ale blocului la nivelul unei luni. Fondul se depune în contul asociației și se reîntregește prin sumele afișate pe lista de plată.

Plata facturii către furnizor și recuperarea restanței de la proprietar sunt două operațiuni distincte. Asociația poate aplica penalități în limitele prevăzute de lege. De asemenea, îl poate acționa în instanță pe proprietarul restant după împlinirea termenelor prevăzute la articolul 78.

Soluția susținută de Opaina este ca fiecare proprietar să primească factura direct de la furnizor. În acest sistem, spune el, furnizorul ar încasa banii de la fiecare client și ar urmări direct eventualele restanțe.

„Eu susțin de multă vreme o soluție clară și ușor de aplicat: CONTRACT INDIVIDUAL DIRECT ÎNTRE FURNIZOR ȘI PROPRIETARUL CONSUMATOR AL SERVICIILOR! Fiecare consumator să primească factura și să răspundă pentru propriul consum și plata acestuia, fără ca asociația să fie transformată într-un colector de bani pentru furnizori!”

Legea prevede două căi de facturare individuală. Prima presupune un contract încheiat direct între furnizor și proprietar. A doua presupune o convenție individuală anexată la contractul pe care furnizorul îl are cu asociația. În baza convenției, furnizorul emite factura direct proprietarului. Aceasta cuprinde consumul repartizat apartamentului și cota care îi revine din consumul comun.

Pentru apă și energie termică, încheierea convențiilor individuale de facturare presupune acordul scris al tuturor proprietarilor din bloc. Când inițiativa vine de la asociație, este necesară și o hotărâre a adunării generale. Costurile suplimentare generate de facturarea individuală se includ, în acest caz, în facturile proprietarilor. Contractele directe au, la rândul lor, condiții tehnice distincte, inclusiv în privința branșamentelor și a contoarelor.

În cazul utilităților facturate individual, furnizorul urmărește restanța direct la proprietarul care o datorează. Legea interzice întreruperea serviciului la nivelul întregului bloc pentru neplata unor astfel de facturi de către unul sau mai mulți proprietari.

Opaina atrage atenția și asupra situațiilor în care sumele încasate nu mai ajung la furnizor din cauza unor fapte ale administratorului. În postarea sa, el ridică problema răspunderii pentru banii colectați de la proprietari.

„Iar în cazurile în care banii încasați sunt delapidați de administrator, proprietarii riscă să rămână și fără bani, și cu datorii la furnizori!”

Dacă administratorul își încalcă obligațiile și provoacă o pagubă, legea permite asociației să urmărească recuperarea prejudiciului. În baza unei hotărâri a adunării generale, asociația poate folosi garanția administratorului pentru acoperirea pagubei sau îl poate acționa în instanță.

Proprietarii pot cere în scris copii ale documentelor asociației, inclusiv ale facturilor și ale documentelor de plată. De asemenea, pot cere explicații pentru sumele afișate la întreținere. Legea le dă dreptul să conteste în scris cota de contribuție în termen de 10 zile de la afișarea listei. Președintele asociației trebuie să răspundă în scris în 10 zile de la primirea contestației.