Ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor vor elabora o propunere de sprijin prin carduri de energie pentru consumatorii vulnerabili. Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri, 20 noiembrie, că grupul de lucru pentru aprovizionarea cu energie și gaze naturale a început să funcționeze joi. Echipa va analiza măsuri pentru populație și pentru marii consumatori industriali în iarna 2026–2027.

Sprijinul pentru consumatorii vulnerabili ar urma să fie acordat prin carduri. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, schema va fi dimensionată în funcție de resursele bugetare disponibile. Executivul va căuta cu prioritate finanțare din fonduri europene. Valoarea voucherelor și calendarul de acordare nu au fost anunțate.

În paralel, Ministerul Muncii va analiza în ce condiții furnizorii de electricitate ar putea avea acces la Registrul consumatorilor casnici vulnerabili. Scopul este ca furnizorii care aleg să ofere sprijin suplimentar să poată identifica gospodăriile vizate.

Grupul de lucru este coordonat de Oleg Ungureanu, șeful Cancelariei prim-ministrului. Guvernul a decis înființarea lui după întâlnirea de miercuri de la Palatul Victoria. Premierul și mai mulți miniștri au discutat atunci cu producătorii de energie și gaze și cu reprezentanții marilor consumatori industriali.

„Începând de ieri funcționează un task force coordonat de șeful Cancelariei. În acest format vom analiza și stabili măsuri pe termen scurt mediu și lung pentru a sprijini cetățenii, pentru a-i sprijini și pe marii consumatori industriali, pentru a asigura aprovizionarea cu energie și gaze naturale pe timpul iernii”, a precizat Luca Niculescu la începutul ședinței de Guvern.

Din echipă fac parte reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, precum și ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. La discuții participă și marii producători de energie și reprezentanții consumatorilor industriali.

Premierul a spus că securitatea energetică este una dintre prioritățile Executivului. „Evident, continuăm să lucrăm la reformele care se ofere oamenilor și mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse”, a adăugat prim-ministrul.

Grupul va evalua în regim de urgență necesarul de energie al marilor consumatori industriali. Pe masa echipei se află și actualizarea schemelor de sprijin, inclusiv analiza celei de 150 de milioane de euro, care funcționează deja.

Printre propunerile discutate se numără contractele pe termen lung între producători și consumatorii industriali. Executivul va analiza și accelerarea autorizării investițiilor în producția și stocarea energiei. Ministerul Finanțelor va evalua impactul bugetar al măsurilor propuse.