Robert Pattinson, actorul asociat cu noul rol James Bond, a dezvăluit că a încercat numeroase cure de slăbire extreme. Una dintre cele mai neobișnuite a presupus să consume doar cartofi fierți și sare roz din Himalaya, timp de două săptămâni. Actorul a vorbit și despre presiunea aspectului fizic, dar și despre riscurile preocupării excesive pentru calorii și greutate.

Robert Pattinson a experimentat de-a lungul anilor mai multe diete populare. Unele dintre încercările sale au presupus restricții alimentare drastice. Actorul a povestit despre una dintre cele mai dificile experiențe într-un interviu acordat publicației Evening Standard Magazine.

Timp de două săptămâni, acesta a consumat exclusiv cartofi fierți și un vârf de sare roz din Himalaya. Nu a inclus carne, pește, legume sau alte alimente în meniul său.

Pattinson a descris experiența ca pe o încercare de detoxifiere. „Am încercat practic toate dietele la modă pe care ți le poți imagina. Odată am mâncat doar cartofi timp de două săptămâni, ca detox. Doar cartofi fierți și sare roz din Himalaya. Se pare că este o cură de detoxifiere… cu siguranță slăbești”, a povestit actorul, potrivit menshealth.com/uk.

Experimentele alimentare ale actorului nu s-au limitat la dieta bazată exclusiv pe cartofi. Pattinson a încercat și regimul ketogenic. Inițial, însă, a avut o imagine diferită despre alimentele permise.

Actorul a crezut că această dietă îi permite să consume frecvent platouri cu mezeluri și brânzeturi. Ulterior, a descoperit că regimul presupune restricții pe care nu le luase în calcul.

„Credeam că este o dietă în care poți mânca platouri cu mezeluri și brânzeturi tot timpul”, a explicat el.

Un alt detaliu l-a surprins. Berea nu se încadra în regulile pe care trebuia să le respecte. „Nu înțelesesem că nu se poate bea bere, pentru că anulează complet scopul”, a spus Robert Pattinson.

Dincolo de experiențele sale cu diferite regimuri alimentare, actorul a abordat și presiunea legată de aspectul fizic. Subiectul este prezent și în industria cinematografică, unde imaginea actorilor este atent urmărită.

Hollywoodul pune adesea accent pe condiția fizică și pe aspectul exterior. În acest context, dorința de a obține un corp tot mai bine definit poate deveni o preocupare dificil de controlat.

Pattinson a atras atenția asupra riscului ca atenția acordată alimentației să se transforme într-un comportament obsesiv. Numărarea caloriilor poate părea un obicei obișnuit, dar preocuparea constantă pentru acest aspect poate deveni problematică.

„Este foarte ușor să cazi în această capcană: chiar și simplul fapt de a-ți număra caloriile poate deveni extrem de captivant. Și nu-ți dai seama cât de insidios este până când nu este prea târziu”, a declarat actorul.

Pattinson a glumit că a încercat aproape toate metodele de slăbire, „cu excepția constanței”. Remarca sa face referire la numeroasele diete testate de-a lungul timpului și la dificultatea de a menține obiceiuri alimentare regulate.

Regimurile monotone și restricțiile alimentare severe pot determina o scădere rapidă a greutății. Totuși, rezultatele nu sunt neapărat de durată. În plus, eliminarea unor grupe întregi de alimente poate crește riscul apariției carențelor nutriționale.

O alimentație echilibrată trebuie să asigure organismului nutrienții necesari. Proteinele, carbohidrații, grăsimile, vitaminele și mineralele au roluri importante în funcționarea organismului. Aportul lor trebuie să provină dintr-o alimentație variată și adaptată nevoilor individuale.

Importanța unei alimentații variate este evidențiată și de recomandările serviciului britanic de sănătate, NHS. Instituția susține adoptarea unei diete echilibrate, care să includă alimente din diferite grupe nutriționale.

Restricțiile drastice nu oferă automat rezultate stabile. O dietă bazată pe un singur aliment nu poate asigura diversitatea nutrienților necesari organismului.

În locul schimbărilor alimentare radicale și al regimurilor urmate pentru perioade scurte, recomandările pun accent pe formarea unor obiceiuri sustenabile. Constanța în alimentație rămâne un element important pentru menținerea unei greutăți sănătoase pe termen lung.