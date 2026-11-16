Robert Pattinson a fost distribuit oficial în rolul lui James Bond, devenind următorul actor care îl va interpreta pe celebrul agent 007. Decizia anunțată luni, 16 noiembrie, pune capăt speculațiilor din ultimele luni privind alegerea făcută de Amazon MGM și regizorul Denis Villeneuve. Actorul îi succede lui Daniel Craig, care a interpretat personajul în cinci filme.

Starul din „The Batman” și „The Odyssey” a fost ales să preia rolul agentului secret britanic. Anunțul celor de la Amazon MGM încheie o perioadă de speculații intense privind actorul care va primi rolul principal în următorul film al francizei.

Robert Pattinson a declarat că interpretarea personajului reprezintă o onoare și un moment important al carierei sale.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredințat rolul lui 007 este onoarea vieții mele. Îi sunt profund recunoscător lui Denis, lui Amy, lui David, Tanyei și tuturor celor de la Amazon MGM Studios pentru încrederea acordată. A spune că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin. Nu aș putea fi mai entuziasmat de acest parteneriat și de munca ce ne așteaptă alături de această echipă extraordinară”, spune Pattinson.

Regizorul Denis Villeneuve, care l-a distribuit recent pe Pattinson în viitorul film „Dune: Part Three”, a confirmat entuziasmul său pentru această alegere. El a amintit și de actorii care au participat la procesul de selecție.

„Înainte de orice, vreau să-mi exprim profunda recunoștință față de actorii remarcabili care ni s-au alăturat în această călătorie. Am fost înconjurați de un talent extraordinar, dar nu poate exista decât un singur 007. Sunt extrem de încântat să îl primesc pe Robert Pattinson în rolul noului nostru James Bond. El are sufletul atemporal al lui 007 și aduce un spirit complet nou. Abia aștept să începem”, a declarat regizorul.

Noul film James Bond va fi produs de Amy Pascal, cunoscută pentru franciza „Spider-Man”, și David Heyman, producătorul seriei „Harry Potter”. Tanya Lapointe va ocupa funcția de producător executiv, iar Steven Knight va scrie scenariul.

Pattinson preia rolul după cele cinci apariții ale lui Daniel Craig în franciza James Bond. Seria acestuia a început în 2006, odată cu lansarea filmului „Casino Royale”, relatează Variety.

Ultima interpretare a lui Craig a fost în „No Time to Die”, lansat în 2021. Filmul se încheie cu sacrificiul lui Bond, care își dă viața pentru a salva lumea de o organizație teroristă secretă, cu ramificații globale.

„No Time to Die” a fost și ultima producție lansată înainte ca producătorii de lungă durată Michael G. Wilson și Barbara Broccoli să vândă controlul creativ al francizei către Amazon MGM. Tranzacția a fost evaluată la 20 de milioane de dolari.

În ultima lună, presa internațională și industria cinematografică au urmărit îndeaproape procesul de selecție. Mai mulți actori britanici au fost considerați favoriți pentru rolul celebrului agent secret.

Jacob Elordi a fost unul dintre primele nume vehiculate. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora starul din „Euphoria” nici măcar nu participase la probele pentru personaj.

Jack Lowden a fost un alt candidat considerat cu șanse importante. În septembrie, colegul său din serialul „Slow Horses”, Gary Oldman, a afirmat că alegerea lui Bond fusese deja făcută. El a adăugat, în glumă, că speră ca Lowden să primească rolul.

Ulterior, atenția s-a îndreptat către Callum Turner, considerat mult timp principalul favorit. Situația s-a schimbat după apariția informațiilor despre audițiile susținute de Robert Pattinson și Nicholas Hoult.

Printre ceilalți actori vehiculați pentru rol s-au numărat Josh O’Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson și chiar Harry Styles.

Alegerea lui Robert Pattinson poate fi explicată și prin rezultatele comerciale obținute de actor în ultimii ani. Acesta este considerat unul dintre cei mai solicitați actori de cinema din 2026.

Cu ajutorul Zendayei, Pattinson a contribuit la succesul filmului „The Drama”, o comedie-dramă produsă de A24. Producția a încasat 134 de milioane de dolari la nivel mondial, pornind de la un buget de 28 de milioane de dolari.

Un alt succes a fost „Primetime”, în care actorul l-a interpretat pe Chris Hansen, prezentatorul emisiunii „To Catch a Predator”. Filmul a obținut încasări globale de 61 de milioane de dolari, la un buget de numai 18 milioane de dolari.

Pattinson a apărut și în „The Odyssey”, unde l-a interpretat pe Antinous. Producția a înregistrat încasări de 1,8 miliarde de dolari la nivel mondial.

În decembrie, actorul urmează să apară în „Dune: Part Three”, o altă producție cu potențial comercial ridicat. Este posibil ca interpretarea sa din această producție să fi contribuit la decizia lui Villeneuve.

Experiența lui Pattinson în francize cinematografice importante reprezintă un alt argument pentru alegerea sa. În 2022, actorul a debutat în rolul personajului principal din „The Batman”, regizat de Matt Reeves.

Pattinson urmează să revină în Gotham City pentru continuarea filmului, programată pentru 2028. Anterior, implicarea sa în universul Batman fusese considerată un posibil obstacol în obținerea rolului lui James Bond.

Întârzierile repetate ale producției „The Batman Part II” par să fi lăsat însă loc pentru asumarea unui angajament pe termen lung în cadrul unei alte francize cinematografice importante.

Amy Pascal și David Heyman au susținut alegerea actorului și au explicat de ce îl consideră potrivit pentru continuarea francizei.

Cei doi producători au evidențiat capacitatea lui Pattinson de a aborda personaje diferite, umorul său și disponibilitatea de a-și reinventa constant interpretările.