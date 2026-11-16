AEP și ONRC au semnat două protocoale de colaborare. Autoritatea Electorală Permanentă va avea acces mai rapid la informațiile din Registrul Comerțului
SURSA FOTO: AEP-Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) au semnat luni două protocoale de colaborare prin care este facilitat accesul AEP la informațiile gestionate de Registrul Comerțului. Cooperarea dintre cele două instituții se va realiza prin intermediul a două servicii informatice distincte, respectiv platforma BIG DATA și serviciul INFOCERT-RECOM.
AEP și ONRC au semnat două protocoale de colaborare
Potrivit unui comunicat transmis de AEP, documentele au fost semnate de președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, și de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, Luiza Mardare.
Cele două servicii informatice pun la dispoziția AEP modalități complementare de acces la datele administrate de ONRC. Platforma BIG DATA facilitează schimbul de date între instituții, inclusiv prin intermediul serviciilor web, în timp ce INFOCERT-RECOM este destinat furnizării informațiilor din Registrul Comerțului.
AEP va putea verifica mai eficient informațiile privind partidele politice
Semnarea celor două protocoale urmărește eficientizarea activității Autorității Electorale Permanente, prin simplificarea accesului la datele necesare îndeplinirii atribuțiilor instituționale.
Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a explicat că accesul direct la informațiile din Registrul Comerțului va contribui la îmbunătățirea activităților de evidență și control desfășurate de instituție în ceea ce privește partidele politice.
Potrivit acestuia, accesul la date va permite desfășurarea acestor activități într-un ritm mai rapid, cu o eficiență sporită și cu un nivel mai ridicat de rigoare.
Adrian Țuțuianu a mai arătat că parteneriatul cu ONRC contribuie la consolidarea capacității instituționale a Autorității Electorale Permanente și susține transparența și integritatea proceselor gestionate de instituție. Totodată, președintele AEP a mulțumit echipei Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru deschiderea manifestată și pentru colaborarea constructivă.
Schimb de informații prin soluții digitale între instituțiile publice
Conform comunicatului Autorității Electorale Permanente, colaborarea cu ONRC urmărește și îmbunătățirea schimbului de informații între cele două autorități publice.
Acest lucru va fi realizat prin utilizarea unor soluții digitale sigure, care să faciliteze accesul la date și transmiterea informațiilor necesare activităților instituționale.
AEP precizează că această colaborare dintre cele două instituții este orientată spre eficientizarea schimbului de informații între autoritățile publice și utilizarea acestora în folosul public.
„Semnarea acestor două protocoale reprezintă un pas important în eficientizarea activităţii AEP prin facilitarea accesului la datele necesare îndeplinirii atribuţiilor instituţiei. Accesul direct la informaţiile din Registrul Comerţului va contribui la îmbunătăţirea activităţilor de evidenţă şi control privind partidele politice, permiţând desfăşurarea acestora într-un mod mai rapid, mai eficient şi mai riguros. Prin această colaborare, consolidăm capacitatea instituţională a AEP şi susţinem transparenţa şi integritatea proceselor pe care le gestionăm. Mulţumesc echipei ONRC pentru deschiderea şi colaborarea constructivă”, a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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