Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) au semnat luni două protocoale de colaborare prin care este facilitat accesul AEP la informațiile gestionate de Registrul Comerțului. Cooperarea dintre cele două instituții se va realiza prin intermediul a două servicii informatice distincte, respectiv platforma BIG DATA și serviciul INFOCERT-RECOM.

Potrivit unui comunicat transmis de AEP, documentele au fost semnate de președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, și de directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, Luiza Mardare.

Cele două servicii informatice pun la dispoziția AEP modalități complementare de acces la datele administrate de ONRC. Platforma BIG DATA facilitează schimbul de date între instituții, inclusiv prin intermediul serviciilor web, în timp ce INFOCERT-RECOM este destinat furnizării informațiilor din Registrul Comerțului.

Semnarea celor două protocoale urmărește eficientizarea activității Autorității Electorale Permanente, prin simplificarea accesului la datele necesare îndeplinirii atribuțiilor instituționale.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a explicat că accesul direct la informațiile din Registrul Comerțului va contribui la îmbunătățirea activităților de evidență și control desfășurate de instituție în ceea ce privește partidele politice.

Potrivit acestuia, accesul la date va permite desfășurarea acestor activități într-un ritm mai rapid, cu o eficiență sporită și cu un nivel mai ridicat de rigoare.

Adrian Țuțuianu a mai arătat că parteneriatul cu ONRC contribuie la consolidarea capacității instituționale a Autorității Electorale Permanente și susține transparența și integritatea proceselor gestionate de instituție. Totodată, președintele AEP a mulțumit echipei Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru deschiderea manifestată și pentru colaborarea constructivă.

Conform comunicatului Autorității Electorale Permanente, colaborarea cu ONRC urmărește și îmbunătățirea schimbului de informații între cele două autorități publice.

Acest lucru va fi realizat prin utilizarea unor soluții digitale sigure, care să faciliteze accesul la date și transmiterea informațiilor necesare activităților instituționale.

AEP precizează că această colaborare dintre cele două instituții este orientată spre eficientizarea schimbului de informații între autoritățile publice și utilizarea acestora în folosul public.