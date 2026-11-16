Piața auto europeană se pregătește pentru o nouă etapă a tranziției către mobilitatea electrică. Producătorii își extind oferta, infrastructura de încărcare se dezvoltă, iar tehnologia bateriilor continuă să avanseze. Anul 2027 ar putea aduce un interes mai mare pentru mașinile 100% electrice, pe fondul schimbărilor legislative și al îmbunătățirii autonomiei.

Piața auto din România înregistrează evoluții diferite în funcție de tehnologia de propulsie. În septembrie 2026, înmatriculările de autoturisme plug-in hybrid au crescut cu 131% față de aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), această categorie a ajuns la o cotă de piață de 17%. Înmatriculările de autoturisme complet electrice au crescut cu 16,6%, reprezentând o cotă de piață de 8%.

Diversificarea ofertei, îmbunătățirea performanțelor bateriilor și reducerea timpilor de încărcare ar putea face modelele complet electrice mai atractive în 2027.

Rodica Baciu, director general adjunct și cofondator MATEROM, estimează că tehnologiile PHEV, EREV și BEV vor continua să coexiste. Aceasta consideră că fiecare dintre ele răspunde unor nevoi diferite de mobilitate și unor obiceiuri distincte de condus.

„Considerăm că tehnologiile PHEV, EREV și BEV vor continua să coexiste, deoarece răspund unor nevoi de mobilitate și unor obiceiuri de condus diferite. Cu toate acestea, ne așteptăm ca 2027 să aducă un interes mai mare pentru vehiculele 100% electrice, atât în România, cât și la nivel european. Pe măsură ce gama de modele disponibile se diversifică, autonomia crește, iar infrastructura de încărcare se dezvoltă, tot mai mulți consumatori vor lua în considerare trecerea la aceste vehicule. În același timp, modelele plug-in hybrid vor rămâne o opțiune relevantă pentru cei care au nevoie de flexibilitate, în timp ce tehnologia EREV ar putea reprezenta o alternativă interesantă pentru anumite categorii de utilizatori”, declară Rodica Baciu, director general adjunct și cofondator MATEROM.

Grupul MATEROM se numără printre primii trei distribuitori de piese auto cu capital românesc și include activități de distribuție de piese si accesorii auto, precum și reprezentanțe și service-uri auto autorizate.

Viitorul mobilității electrice este influențat și de schimbările legislative pregătite la nivel european. În decembrie 2025, Comisia Europeană a propus modificarea obiectivelor privind emisiile de CO₂ pentru producătorii auto.

Propunerea prevede ca, începând din 2035, producătorii să reducă emisiile de la țeava de eșapament cu 90% față de nivelul din 2021. Diferența de 10% ar putea fi compensată prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon produs în Uniunea Europeană, a combustibililor sintetici și a biocombustibililor.

Această abordare ar permite anumitor modele hibride și autoturisme cu motoare cu combustie internă să rămână pe piață și după 2035.

La 4 noiembrie 2026, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a Parlamentului European a susținut o țintă de reducere a emisiilor de 87,5% pentru autoturisme.

Potrivit poziției susținute în comisie, o diferență suplimentară de 7,5 puncte procentuale ar putea fi compensată prin credite acordate pentru utilizarea oțelului cu emisii reduse.

Un vot în plenul Parlamentului European este programat pentru decembrie 2026. Acesta va avea loc înaintea negocierilor cu statele membre ale Uniunii Europene.

Până la adoptarea oficială a unei eventuale modificări, standardele actuale privind emisiile rămân în vigoare. Propunerea Comisiei Europene și poziția comisiei parlamentare reprezintă etape ale procesului legislativ, nu o revizuire definitivă a regulilor pentru 2035.

Pentru producătorii auto, evoluțiile legislative sporesc importanța investițiilor în tehnologii cu emisii zero și în soluții de decarbonizare. În același timp, dezvoltarea diferită a infrastructurii de încărcare în statele europene influențează ritmul adoptării mașinilor electrice.

Alegerea unei mașini electrificate nu depinde doar de obiectivele europene privind reducerea emisiilor. Pentru șoferi contează distanțele parcurse, accesul la stații de încărcare, frecvența călătoriilor lungi și costurile de utilizare.

Cele trei tehnologii principale au caracteristici diferite și se adresează unor categorii distincte de utilizatori.

Un autoturism plug-in hybrid (PHEV) combină un motor electric cu unul cu combustie internă. În funcție de arhitectura sistemului și de condițiile de condus, roțile pot fi antrenate de oricare dintre motoare sau de ambele simultan.

Un vehicul EREV (Extended-Range Electric Vehicle) este propulsat în principal de un motor electric. Motorul cu combustie internă funcționează, în general, ca generator pentru producerea energiei electrice și extinderea autonomiei.

În schimb, un autoturism BEV (Battery Electric Vehicle) utilizează exclusiv energia electrică furnizată de o baterie încărcată de la o sursă externă.

Fiecare tehnologie poate fi potrivită pentru anumite obiceiuri de utilizare. Un model PHEV se adresează șoferilor care își pot încărca regulat mașina și vor să folosească energia electrică pentru deplasările cotidiene.

Aceștia păstrează flexibilitatea unui motor cu combustie internă pentru călătoriile mai lungi. Un model EREV oferă o experiență de condus predominant electrică, generatorul contribuind la extinderea autonomiei.

Autoturismele BEV sunt potrivite în special pentru persoanele care au acces facil la încărcare. Acestea trebuie să își organizeze deplasările în funcție de autonomia disponibilă și de infrastructura existentă.

Producătorii auto își adaptează strategiile la evoluția pieței europene. LEPAS, marcă din portofoliul Chery Group, reprezintă un exemplu al acestei abordări.

Compania dezvoltă o ofertă care include atât modele plug-in hybrid, cât și autoturisme complet electrice. Strategia se bazează pe platforma modulară LEX, proiectată pentru mai multe configurații de propulsie, inclusiv PHEV și BEV.

Arhitectura permite extinderea gamei de modele electrice și adaptarea ofertei la cerințele diferitelor piețe europene.

Platforma LEX integrează o arhitectură electronică și electrică cu două zone și două centre de calcul. Sistemul utilizează comunicație Gigabit Ethernet și o arhitectură software AUTOSAR.

Aceste tehnologii permit dezvoltarea funcțiilor inteligente pentru habitaclu și a sistemelor de asistență pentru șofer. Platforma acceptă și actualizări software over-the-air (OTA), realizate fără conectarea fizică a vehiculului la un echipament de service.

În privința propulsiei, LEPAS a dezvoltat atât o tehnologie pur electrică, cât și un sistem Super Hybrid. Unitatea electrică de propulsie integrează 12 componente într-un singur ansamblu și poate dezvolta o putere maximă de 178 kW.

Sistemul Super Hybrid utilizează un motor cu combustie internă cu eficiență ridicată. Acesta poate atinge un randament termic maxim de 44,5%, potrivit datelor prezentate de companie.

Un exemplu este modelul L8 PHEV, care înregistrează un consum mixt ponderat de 2,2 litri/100 km, conform ciclului WLTP. În regim de menținere a nivelului de încărcare a bateriei, consumul este de 6 litri/100 km.

Sistemul de propulsie electrică BEV dezvoltat pe platforma LEX include funcții de management termic și sisteme de protecție a bateriei. Acesta dispune și de management inteligent al energiei, pentru adaptarea performanțelor la condițiile de utilizare și la cele climatice.

Pe termen mediu, LEPAS intenționează să își extindă gama de autoturisme complet electrice în Europa. Compania va păstra în portofoliu și modelele plug-in hybrid, ținând cont de diferențele dintre piețe.

Accesibilitatea infrastructurii de încărcare și obiceiurile șoferilor rămân factori importanți în stabilirea ofertei pentru fiecare țară.