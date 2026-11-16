Grupul Renault pregătește o reorganizare a activităților din Franța, care presupune angajări în producție și reduceri de personal administrativ. Constructorul auto intenționează să recruteze 1.650 de operatori până în 2028, pentru a susține producția de vehicule electrice. În paralel, compania analizează eliminarea a până la 1.000 de posturi prin plecări voluntare. Planurile trebuie negociate cu sindicatele înainte de implementare.

Renault pregătește extinderea personalului din fabricile franceze, în contextul creșterii cererii europene pentru automobile electrice. Constructorul intenționează să recruteze 1.650 de operatori până în 2028, potrivit informațiilor furnizate de două persoane familiarizate cu planurile companiei.

Informațiile au fost publicate inițial de cotidianul francez Les Echos și prezentate ulterior de Reuters.

Decizia este legată de evoluția pieței europene, unde vânzările de automobile electrice au înregistrat o creștere accelerată. Majorarea prețurilor la benzină, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, a contribuit la această evoluție.

Cererea pentru modelele electrice Renault, inclusiv R5, a crescut în acest context. Evoluția determină constructorul să își adapteze capacitățile de producție și necesarul de personal.

Schimbările reflectă și transformările din industria auto europeană, unde producătorii își reorganizează activitățile pentru a răspunde cererii de vehicule electrice.

În paralel cu recrutările pentru producție, Renault intenționează să reducă personalul din structurile administrative și din activitățile de suport. Planul vizează eliminarea a până la 1.000 de locuri de muncă, exclusiv prin plecări voluntare.

Măsura ar urma să afecteze mai multe operațiuni ale grupului din Franța. Printre acestea se numără departamentele de control al calității și activitățile asociate lanțului de aprovizionare.

Angajații care lucrează direct pe liniile de asamblare nu sunt incluși în programul de reducere a personalului.

Potrivit estimărilor prezentate, restructurarea ar putea afecta până la 7% din personalul vizat. Acesta numără aproximativ 15.000 de angajați.

Reorganizarea urmează unei alte etape de restructurare, anunțate în iunie anul trecut, la nivelul diviziei de inginerie.

Programul respectiv a urmărit reducerea costurilor operaționale și scurtarea perioadelor necesare dezvoltării noilor modele. Un alt obiectiv a fost apropierea performanțelor Renault de cele ale producătorilor chinezi care au intrat pe piața europeană.

Implementarea reorganizării depinde de negocierile dintre conducerea Renault și reprezentanții angajaților, care trebuie să ajungă la un acord asupra măsurilor propuse.

Una dintre persoanele familiarizate cu situația a precizat că discuțiile cu sindicatele se află într-o etapă incipientă.

Prin urmare, reducerile de personal și condițiile plecărilor voluntare nu au primit încă aprobarea necesară pentru aplicare.

În același timp, constructorul auto pregătește un program amplu de formare profesională, destinat adaptării angajaților la noile cerințe industriale.

Inițiativa ar urma să cuprindă aproape 500.000 de ore de instruire, potrivit informațiilor publicate despre planurile grupului.

Programul are rolul de a sprijini tranziția personalului către activitățile necesare noii structuri de producție. De asemenea, urmărește adaptarea competențelor angajaților la schimbările tehnologice și organizaționale din industria auto.