Războiul viitorului ar putea fi decis în câteva secunde. Europa dezvoltă sistemul militar Clarity, bazat pe inteligență artificială

SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - Clarity, centru de comandă AI, razboi, Europa

Compania germană Helsing a lansat Clarity, o platformă militară bazată pe inteligență artificială, destinată analizării informațiilor de pe câmpul de luptă. Sistemul utilizează sute de agenți AI pentru identificarea pozițiilor inamice și pregătirea unor posibile operațiuni militare. Tehnologia procesează imagini din satelit, înregistrări ale dronelor și informații furnizate de senzori. Compania precizează că autorizarea unui atac rămâne exclusiv în responsabilitatea operatorilor umani.

Clarity este o platformă dezvoltată pentru procesarea simultană a informațiilor militare provenite din mai multe surse. Sistemul creat de Helsing utilizează sute de agenți AI specializați, care analizează imagini din satelit, înregistrări video și rapoarte operaționale.

Tehnologia urmărește reducerea intervalului dintre identificarea unei amenințări și pregătirea unui eventual răspuns militar. În prezent, această activitate necesită verificarea și corelarea unui volum considerabil de informații de către personalul specializat.

Forțele armate moderne utilizează drone, sateliți și echipamente de supraveghere care transmit permanent date despre situația operațională. Cantitatea informațiilor colectate poate îngreuna identificarea rapidă a obiectivelor relevante.

Helsing susține că noua platformă poate realiza în câteva secunde analize complexe, care presupun examinarea și corelarea mai multor categorii de date.

Agenții AI examinează informațiile din surse diferite și stabilesc conexiunile dintre acestea. Ulterior, sistemul identifică posibile poziții inamice și echipamente militare, iar rezultatele sunt transmise operatorilor.

Personalul militar primește datele considerate relevante, inclusiv informații necesare pentru selectarea sistemelor de armament adecvate.

Pentru dezvoltarea tehnologiei, compania a utilizat atât informații militare reale, cât și date sintetice și scenarii simulate. Această metodă de antrenare urmărește recunoașterea amenințărilor inclusiv în situații care nu au fost întâlnite anterior.

Utilizarea platformei Clarity în operațiuni militare presupune verificarea informațiilor înainte ca un obiectiv identificat să poată fi propus drept țintă.

Potrivit explicațiilor oferite de Helsing, sistemul nu are capacitatea de a autoriza sau executa independent un atac. Identificarea unui posibil obiectiv trebuie susținută prin confirmări provenite din surse independente.

De asemenea, analiza realizată de inteligența artificială trebuie să atingă un nivel ridicat de încredere înainte ca informațiile să fie prezentate operatorului.

Militarul responsabil examinează dovezile disponibile, stabilește obiectivul și autorizează transmiterea datelor către sistemul de armament. Prin urmare, responsabilitatea deciziei rămâne la nivel uman.

Platforma păstrează evidența fiecărei decizii, inclusiv identitatea persoanei care a autorizat-o. Această procedură permite verificarea ulterioară a acțiunilor desfășurate.

Totuși, anunțul de lansare nu include rezultate ale unor evaluări independente care să demonstreze eficiența acestor mecanisme în condiții reale de luptă.

Lansarea Clarity plasează compania germană Helsing într-un sector în care furnizorii americani de tehnologie militară au deja o prezență importantă.

Printre competitorii relevanți se numără Palantir, companie americană implicată în dezvoltarea platformei Maven, utilizată pentru analiza informațiilor militare.

În paralel, Ucraina folosește sisteme digitale precum DELTA, destinate colectării și distribuirii informațiilor operaționale între structurile militare.

Prin Clarity, Helsing urmărește să ofere forțelor armate europene o alternativă tehnologică dezvoltată pe continent. Un obiectiv important îl reprezintă diminuarea dependenței de furnizorii externi.

Platforma poate funcționa pe infrastructura informatică a clientului, fără ca acesta să fie obligat să transfere controlul operațional către furnizor.

Potrivit companiei, modelele de inteligență artificială și componentele software sunt dezvoltate în Europa. Datele colectate, administrarea operațiunilor și controlul sistemului rămân în responsabilitatea forțelor armate beneficiare.

Clarity este proiectată pentru integrarea cu echipamentele militare existente și pentru respectarea standardelor NATO relevante. De asemenea, sistemul trebuie să permită schimbul de informații între echipamente produse de companii diferite.

Gundbert Scherf, cofondator și codirector executiv al Helsing, a explicat necesitatea accelerării procesării informațiilor militare.

„Toate forțele armate au nevoie de o capacitate de informații care să țină pasul cu lupta”, a spus Gundbert Scherf, cofondator și codirector executiv al Helsing.

Introducerea platformei Clarity în dotarea forțelor armate europene nu are, deocamdată, un calendar public confirmat de compania germană.

Helsing nu a precizat dacă sistemul este deja utilizat de vreo armată și nici când ar putea începe exploatarea sa operațională.

În Germania, Bundeswehr a anunțat anterior că intenționează să introducă sisteme bazate pe inteligență artificială începând cu anul 2027.

Această intenție face parte din orientarea armatei germane către utilizarea tehnologiilor avansate în activitățile militare. Totuși, nu a fost confirmată o legătură directă între calendarul Bundeswehr și o eventuală achiziție a platformei Clarity.