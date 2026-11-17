Haosul din datele statului. Radu Georgescu, uluit de achiziția de carne a ADP Oradea de 62 de miliarde de lei: Oamenii ăștia sunt de pe altă planetă
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Expertul contabil Radu Georgescu a criticat modul în care instituțiile statului gestionează datele și verifică informațiile introduse în sistemele oficiale. Reacția sa vine după ce ADP Oradea a explicat o achiziție de carne de porc evaluată inițial la 62 de miliarde de lei. Instituția a susținut că valoarea corectă era de 62.427 de lei.
Radu Georgescu susține că ADP Oradea a justificat greșeala din SEAP printr-o banală eroare de introducere a sumei: „Oamenii ăștia sunt de pe altă planetă. Suma a stat acolo 7 luni”
Radu Georgescu a anunțat că postarea sa precedentă despre ADP Oradea și achiziția de carne de porc a devenit virală. Potrivit expertului contabil, materialul a depășit 200.000 de vizualizări.
Acesta a precizat că instituția a publicat un comentariu la articolul său în jurul orei 19:00. Georgescu a ironizat faptul că un angajat ar fi rămas la birou după ora 15:00 pentru redactarea unui comunicat.
În explicația publicată, ADP Oradea ar fi recunoscut o greșeală în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). Instituția ar fi introdus o valoare de 62 de miliarde de lei, în locul sumei de 62.427 de lei.
Georgescu a considerat că justificarea nu înlătură problema și a ironizat explicațiile oferite de reprezentanții ADP Oradea.
Expertul contabil compară verificările din firmele private cu situația din instituțiile publice
Pentru a ilustra gravitatea unei asemenea erori, Radu Georgescu a propus un experiment într-o companie privată.
Acesta a sugerat emiterea unei facturi fiscale de 62 de miliarde de lei pentru o comandă de numai 60.000 de lei. În opinia sa, o asemenea situație ar declanșa imediat verificări în întreaga companie.
Georgescu a atras atenția și asupra perioadei în care valoarea greșită ar fi rămas în sistemul oficial al statului.
Potrivit acestuia, suma ar fi figurat timp de șapte luni fără să fie corectată. Expertul a remarcat că eroarea ar fi fost identificată abia după intervenția asistentei sale AI, numită Ana.
El a folosit acest episod pentru a critica diferențele pe care le observă între modul de lucru din sectorul privat și cel din instituțiile publice.
Radu Georgescu afirmă că INS transmite date statistice prin documente Word
Expertul contabil a extins criticile la modul în care Institutul Național de Statistică (INS) transmite datele sale statistice.
Georgescu a susținut că rapoartele statistice ale României, inclusiv cele privind PIB-ul, inflația și consumul, sunt realizate folosind documente Word.
Acesta a explicat că firmele primesc lunar fișiere Word de la INS pentru completarea raportărilor statistice.
Potrivit expertului, formatul documentelor permite introducerea datelor în moduri diferite, fără o standardizare suficientă.
Expertul a oferit și un exemplu din propria experiență, pe care l-a folosit pentru a testa modul în care INS verifică raportările primite.
În urmă cu cinci ani, acesta a scris pe prima pagină a unui raport statistic mesajul „Doar Dinamo București”. Georgescu a spus că a făcut acest lucru intenționat, pentru a vedea dacă cineva îl va contacta. Potrivit relatării sale, nu a primit niciun telefon.
Expertul contabil pune sub semnul întrebării datele publicate de INS despre evoluția economiei
Radu Georgescu a legat problemele privind colectarea datelor statistice de informațiile publicate periodic despre economia României.
Acesta a invocat datele publicate săptămâna trecută de INS, potrivit cărora PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul al doilea.
În aceeași zi, instituția ar fi publicat informații potrivit cărora industria României înregistrase în 2026 cea mai mare scădere din ultimii doi ani.
Georgescu a amintit și datele prezentate de INS cu două săptămâni înainte. Acestea indicau scăderi lunare ale serviciilor și consumului în 2026.
În finalul postării, expertul contabil și-a exprimat pesimismul cu privire la perspectivele României.
„Din păcate, cred că România nu se mai face bine”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare, luni, 16 noiembrie.
Postarea integrală
„Articolul meu despre ADP Oradea și achiziția de carne de porc de 62 de miliarde de lei a devenit viral.
Atât de viral, încât are peste 200.000 de vizualizări.
Dar partea cea mai tare vine acum.
La ora 19, ADP Oradea a postat un comentariu la articolul meu.
Va dati seama, cineva a stat dupa ora 15 la birou sa scrie un comunicat
Comunicatul e ca în bancul acela:
– De ce ai adus găina la piață, dacă nu face ouă și nu o cumpără nimeni?
– Am adus-o s-o fac de râs.
Așa e și comunicatul ADP Oradea.
In comunicat ei spun că au greșit suma în SEAP, care este sistemul Guvernului.
Au trecut 62 de miliarde de lei, dar trebuia să treacă 62.427 de lei.
Poftim???
Oamenii ăștia sunt de pe altă planetă.
Dacă lucrezi într-o firmă privată, poți să faci un test.
Mergi mâine la departamentul de facturare
Iei o comandă de la un client de 60.000 de lei și emiți o factură fiscală de 62 de miliarde de lei.
Și aștepți să vezi ce se întâmplă.
În secunda a doua sare în aer toată firma.
Faptul că ,posibila, suma greșită a stat 7 luni în sistemul oficial al statului fără să o corecteze nimeni, și a trebuit să vină Ana să o găsească, spune totul despre diferența dintre bugetari și privați
Din perspectiva unui contabil, văd în fiecare zi haosul din datele statului.
Probabil nu știi, doar contabilii știu: toate rapoartele statistice ale Romaniei (PIB, inflatie, consum etc ) se fac in word
In fiecare luna firmele primesc de la INS fișiere Word.
Probabil ca stii ca Word-ul nu are nicio treabă cu cifrele, așa că din ele nu poți face statistici .
Eu completez rapoartele INS în toate felurile cum imi vine la mana: cu litere, cu cifre, uneori în milioane, alteori în mii, cu virgule sau cu puncte.
În 25 de ani nu m-a sunat nimeni de la INS să mă întrebe ceva despre cifrele din rapoarte.
Acum 5 ani la un raport INS am scris pe prima pagina “ Doar Dinamo Bucuresti”
Am vrut sa vad daca ma suna cineva
Nu m-a sunat nimeni
Haosul ăsta al datelor se vede în fiecare lună.
Săptămâna trecută, INS a publicat că PIB-ul României a crescut în trimestrul III cu 2,1% față de trimestrul II.
Nici nu a contat, ca tot INS in aceeasi zi a spus că industria din Romania in 2026 a avut cea mai mare scadere din ultimii 2 ani.
Iar acum 2 saptamani INS a spus ca serviciile si consumul scad in 2026 in fiecare luna
Concluzii
Din păcate, cred că România nu se mai face bine”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare, luni, 16 noiembrie.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.