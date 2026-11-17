Expertul contabil Radu Georgescu a criticat modul în care instituțiile statului gestionează datele și verifică informațiile introduse în sistemele oficiale. Reacția sa vine după ce ADP Oradea a explicat o achiziție de carne de porc evaluată inițial la 62 de miliarde de lei. Instituția a susținut că valoarea corectă era de 62.427 de lei.

Radu Georgescu a anunțat că postarea sa precedentă despre ADP Oradea și achiziția de carne de porc a devenit virală. Potrivit expertului contabil, materialul a depășit 200.000 de vizualizări.

Acesta a precizat că instituția a publicat un comentariu la articolul său în jurul orei 19:00. Georgescu a ironizat faptul că un angajat ar fi rămas la birou după ora 15:00 pentru redactarea unui comunicat.

În explicația publicată, ADP Oradea ar fi recunoscut o greșeală în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP). Instituția ar fi introdus o valoare de 62 de miliarde de lei, în locul sumei de 62.427 de lei.

Georgescu a considerat că justificarea nu înlătură problema și a ironizat explicațiile oferite de reprezentanții ADP Oradea.

Pentru a ilustra gravitatea unei asemenea erori, Radu Georgescu a propus un experiment într-o companie privată.

Acesta a sugerat emiterea unei facturi fiscale de 62 de miliarde de lei pentru o comandă de numai 60.000 de lei. În opinia sa, o asemenea situație ar declanșa imediat verificări în întreaga companie.

Georgescu a atras atenția și asupra perioadei în care valoarea greșită ar fi rămas în sistemul oficial al statului.

Potrivit acestuia, suma ar fi figurat timp de șapte luni fără să fie corectată. Expertul a remarcat că eroarea ar fi fost identificată abia după intervenția asistentei sale AI, numită Ana.

El a folosit acest episod pentru a critica diferențele pe care le observă între modul de lucru din sectorul privat și cel din instituțiile publice.

Expertul contabil a extins criticile la modul în care Institutul Național de Statistică (INS) transmite datele sale statistice.

Georgescu a susținut că rapoartele statistice ale României, inclusiv cele privind PIB-ul, inflația și consumul, sunt realizate folosind documente Word.

Acesta a explicat că firmele primesc lunar fișiere Word de la INS pentru completarea raportărilor statistice.

Potrivit expertului, formatul documentelor permite introducerea datelor în moduri diferite, fără o standardizare suficientă.

Expertul a oferit și un exemplu din propria experiență, pe care l-a folosit pentru a testa modul în care INS verifică raportările primite.

În urmă cu cinci ani, acesta a scris pe prima pagină a unui raport statistic mesajul „Doar Dinamo București”. Georgescu a spus că a făcut acest lucru intenționat, pentru a vedea dacă cineva îl va contacta. Potrivit relatării sale, nu a primit niciun telefon.

Radu Georgescu a legat problemele privind colectarea datelor statistice de informațiile publicate periodic despre economia României.

Acesta a invocat datele publicate săptămâna trecută de INS, potrivit cărora PIB-ul României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul al doilea.

În aceeași zi, instituția ar fi publicat informații potrivit cărora industria României înregistrase în 2026 cea mai mare scădere din ultimii doi ani.

Georgescu a amintit și datele prezentate de INS cu două săptămâni înainte. Acestea indicau scăderi lunare ale serviciilor și consumului în 2026.

În finalul postării, expertul contabil și-a exprimat pesimismul cu privire la perspectivele României.

„Din păcate, cred că România nu se mai face bine”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare, luni, 16 noiembrie.