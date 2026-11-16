Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva Tatyanei Kim, fondatoarea și directoarea executivă a Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Bruxelles-ul susține că platforma contribuie la finanțarea și aprovizionarea armatei ruse. Măsurile includ înghețarea activelor din UE și restricții de călătorie.

Uniunea Europeană a decis să o includă pe Tatyana Kim pe lista persoanelor sancționate în legătură cu războiul din Ucraina.

Decizia a fost publicată luni în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit Reuters.

Sancțiunile prevăd înghețarea eventualelor active deținute de Kim pe teritoriul UE. Acestea includ și interdicții de călătorie, precum și restricții privind tranzacțiile.

Noile măsuri europene vizează și alte 50 de bănci rusești. Au fost sancționate inclusiv persoane și entități implicate în activitatea așa-numitei flote fantomă a Rusiei.

Această rețea de nave este utilizată pentru transportul petrolului rusesc și pentru ocolirea restricțiilor internaționale.

Potrivit motivării prezentate de autoritățile europene, Wildberries se numără printre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei.

Uniunea Europeană susține că platforma funcționează și ca o rețea de aprovizionare pentru armata rusă.

Acuzațiile vizează comercializarea unor produse militare și cu dublă utilizare. Acestea sunt bunuri care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare.

Pe lângă îmbrăcăminte, cosmetice și electronice, Wildberries comercializează și echipamente care pot avea utilizări militare.

Printre acestea se numără ochelarii pentru vedere pe timp de noapte, vestele, buzunarele pentru muniție și căștile.

Ucraina a început să atace facilități ale companiei de la jumătatea lunii iulie. Autoritățile de la Kiev susțin că retailerul contribuie la efortul de război al Rusiei.

În luna iulie, Tatyana Kim a respins acuzațiile privind comercializarea unor produse cu dublă utilizare.

Ea a susținut că articolele disponibile pe Wildberries pot fi găsite și pe alte platforme internaționale importante.

Kim a indicat în acest sens comercianți precum Amazon și Alibaba.

Kremlinul a negat, la rândul său, că depozitele companiei ar fi fost utilizate în scopuri militare.

Reprezentanții Wildberries au transmis că sancțiunile impuse directoarei executive nu vor afecta operațiunile companiei.

Potrivit acestora, retailerul nu deține active în Uniunea Europeană și nu desfășoară activități comerciale pe piața comunitară.

Compania susține că Wildberries și celelalte societăți din grup își vor continua activitatea în condiții normale.

Tatyana Kim este considerată de revista Forbes cea mai bogată femeie din Rusia. Averea sa este estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Născută în 1975, în Groznîi, capitala Republicii Cecene, Kim provine dintr-o familie de etnici coreeni.

Înainte să intre în afaceri, aceasta a lucrat ca profesoară de limba engleză.

În 2004, a fondat Wildberries împreună cu soțul său de atunci, Vladislav Bakalciuk.

Afacerea a pornit din apartamentul în care locuiau cei doi, în regiunea Moscovei.

Compania s-a extins puternic în anii 2010, odată cu dezvoltarea comerțului electronic din Rusia.

Wildberries a ajuns astfel cel mai mare retailer online de pe piața rusă, iar Kim a devenit una dintre cele mai cunoscute antreprenoare ale țării.